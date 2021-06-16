Каверин Дмитрий
Сегодня, в 16:00

Роберто Карлос считает высокими шансы сборной России выйти из группы на Евро-2020

Он рассказал, что не видит проблем в игре российской команды, и в целом оценил ее состав как довольно сильный

Фото: Global Look Press

Легендарный защитник сборной Бразилии и «Мадридского Реала» Роберто Карлос не считает сборную России слабейшей командой и высоко оценивает ее шансы на выход из группы на Евро-2020. Об этом он рассказал корреспонденту Sport24

По словам бывшего футболиста, несмотря на поражение 0:3 в первом матче Чемпионата Европы, россияне могут показывать хорошую игру. 

«Не согласен с тем, что у России слабейшая команда на Евро. Играть с Бельгией изначально очень тяжело, особенно в стартовом матче. Но первый тайм получился неплохим», — пояснил Карлос. 

Он подчеркнул, что не видит проблем в игре команды, и отметил большое число новых и молодых игроков, а также выделил игру Артема Дзюбы и Юрия Жиркова и в целом оценил состав как довольно сильный.

«На мой взгляд, у России хорошие шансы на выход из группы и на победу сегодня, учитывая, что с Финляндией вы играете дома, в Санкт-Петербурге», — сказал Роберто Карлос и добавил, что при этом нужно быть очень осторожными, так как у финнов тоже крепкая и опасная команда. 

Матч сборной России против сборной Финляндии пройдет сегодня, он начнется в 16:00 по мск на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. 

Теги: #футбол, #Евро-2020

Рубрика: Спорт

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