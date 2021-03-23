Букмекеры ставят на наших: сегодня состоится игра сборной России против Финляндии

В среду, 16 июня, сборная России проведет второй матч в групповом этапе Чемпионата Европы по футболу.

Игра против сборной Финляндии состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге в 16:00 по московскому времени.

В первом матче наши не смогли одолеть Бельгийцев и разгромно проиграли со счетом 0:3, оставив ворота Куртуа сухими. В свою очередь, Финляндия одолела Данию (1:0).

Во время матча защитник сборной России Юрий Жирков, который участвовал еще в Евро-2008, получил травму и, по словам главного тренера, сборной Станислава Черчесова, пропустит весь оставшийся турнир.

«У каждого свой характер, ситуации бывают разные. Есть матч с финнами. Есть чёткое понимание, что этот матч для нас многое решает, чтобы мы были в турнире. Мне от этого легче. Не в первый раз. Абсолютно спокойное, правильное и рабочее настроение. Мы всё понимаем. (...) Мы их изучали. Финляндия — крепкая команда, что они и продемонстрировали. Это непростой соперник. Мы изначально это знали. (...) Поэтому стремимся нюансы на тренировках и матчах учитывать, чтобы думать наперёд», — передаёт слова Черчесова «Чемпионат.ру».

Букмекеры считают фаворитами российскую сборную. Поставить на ее победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70 (57% вероятности). Успех финской сборной оценён экспертами в 6.00 (17%), ничья — в 3.92 (26%).

В заключительном, 3-м туре группового этапа, матч которого состоится в Копенгагене 21 июня, сборная России встретится с Данией.

Чемпионат Европы по футболу Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля в нескольких европейских городах, в том числе Санкт-Петербурге.