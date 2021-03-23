Каверин Дмитрий
Сегодня, в 8:50

Букмекеры ставят на наших: сегодня состоится игра сборной России против Финляндии

Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, начало – в 16:00 по Москве

Фото: Global Look Press

В среду, 16 июня, сборная России проведет второй матч в групповом этапе Чемпионата Европы по футболу. 

Игра против сборной Финляндии состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге в 16:00 по московскому времени. 

В первом матче наши не смогли одолеть Бельгийцев и разгромно проиграли со счетом 0:3, оставив ворота Куртуа сухими. В свою очередь, Финляндия одолела Данию (1:0).

Во время матча защитник сборной России Юрий Жирков, который участвовал еще в Евро-2008, получил травму и, по словам главного тренера, сборной Станислава Черчесова, пропустит весь оставшийся турнир.

«У каждого свой характер, ситуации бывают разные. Есть матч с финнами. Есть чёткое понимание, что этот матч для нас многое решает, чтобы мы были в турнире. Мне от этого легче. Не в первый раз. Абсолютно спокойное, правильное и рабочее настроение. Мы всё понимаем. (...) Мы их изучали. Финляндия — крепкая команда, что они и продемонстрировали. Это непростой соперник. Мы изначально это знали. (...) Поэтому стремимся нюансы на тренировках и матчах учитывать, чтобы думать наперёд», — передаёт слова Черчесова «Чемпионат.ру».

Букмекеры считают фаворитами российскую сборную. Поставить на ее победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70 (57% вероятности). Успех финской сборной оценён экспертами в 6.00 (17%), ничья — в 3.92 (26%).

В заключительном, 3-м туре группового этапа, матч которого состоится в Копенгагене 21 июня, сборная России встретится с Данией. 

Чемпионат Европы по футболу Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля в нескольких европейских городах, в том числе Санкт-Петербурге.

Теги: #футбол, #Евро-2020, #спорт

Рубрика: Спорт

Персона
Культура и ТВ 5 дней назад

Сергей Пенкин о совместном концерте с Цоем, участии в "Трех аккордах" и о том, почему мы все "куколки". Большое интервью певца "Собеседнику" (видео)

Общество 1 неделю назад

Арктический, дальневосточный, "золотой" гектар: почему буксует программа выдачи бесплатных земель

Политика 1 неделю назад

Наукоград Дубну превращают в свалку. Кто виноват: мусорная реформа или друг Путина?

Политика 3 недели назад

Союз миллиардеров: семьи экс-лидеров бывших республик СССР скупают недвижимость в Москве и Подмосковье

Политика 1 месяц назад

"Справедливость" за деньги: как эсеры получают донаты от коррумпированного бизнеса

Политика 2 месяца назад

У сына сенатора Мизулиной нашлась квартира в Москве за 100 млн рублей

Шоу-бизнес 8 минут назад

Владимир Фриске: "Моя единственная мечта – увидеть внука и все ему рассказать"

Спорт 1 час назад

"Артем, хватит болтать!" Дзюбу призвали не обвинять партнеров в поражении, а забивать голы

Культура и ТВ 4 часа назад

Сталин + Бузова = касса

Шоу-бизнес 9 часов назад

Что стало с джипом Ефремова и фургоном Захарова?

Культура и ТВ 9 часов назад

"В Малом выступает Клава Кока": Как общественность расценила Бузову во МХАТе

Спорт 10 часов назад

Очереди, футболки по 7000 рублей и туалет-автобус. Как устроена главная фан-зона Санкт-Петербурга (фото)

Спорт 12 часов назад

Роналду стал первым футболистом, сыгравшим в пяти турнирах чемпионата Европы

Культура и ТВ 13 часов назад

"Для роли Сталина сбрею бороду": Никита Джигурда сыграет советского диктатора в кино

Шоу-бизнес 14 часов назад

Александра Ребенок: В моей жизни все происходит в режиме "экспресс"!

Туризм 16 часов назад

На любой вкус и кошелек: Куда отправиться за новыми впечатлениями в России

Спорт 16 часов назад

"Ад в прямом эфире": болельщики разнесли Бузову и Губерниева за конфликт в студии

Культура и ТВ 17 часов назад

Роксана Бабаян раскрыла неожиданную деталь отпевания Михаила Державина

Культура и ТВ 18 часов назад

"Не как у Волчек": Сафронов рассказал о проблемах с памятником Трушкину

Шоу-бизнес 21 час назад

"Терпеть измену Ксюша не будет": Калашникова рассказала о расставании Бородиной с мужем

Культура и ТВ 21 час назад

"Просто омерзительно!": Бузова подаст в суд на Губерниева

Спорт 21 час назад

Датский футболист впервые обратился к болельщикам после остановки сердца во время матча

Туризм 1 день назад

Россиян предупредили о загруженности курортов на Черном море

Шоу-бизнес 1 день назад

Певица Слава: "Если бы не семья, cейчас пропивала бы все, что нажито непосильным трудом"

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика