На "Евро-2020" футболисты Украины выступят с силуэтом карты страны, включающим Крым

Руководитель Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко опубликовал на личной странице в Facebook форму игроков сборной страны, в которой они выступят на Евро-2020.

«Ее главным атрибутом станет талисман и символ, дорогой сердцу каждого украинца. Это самый ценный прогноз для всех нас в нашей стране. Единственная и неделимая родина с Крымом, Донецком, Луганском, Киевом, родным Днепром, Львовом, Одессой и всеми городами и деревнями, где главная мелодия национального гимна — мелодия народного века», — написал Павелко.

Украинский трезубец на футболке обрамляется силуэтом карты страны, куда в том числе включен Крым. Напомним, в 2014 году Россия через референдум присоединила полуостров к себе.

Над номером футболиста команды на спине расоложилась надпись «Слава Україні».