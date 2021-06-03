Главный тренер сборной РФ Станислав Черчесов объяснил выбор состава к Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал итоговую заявку команды на Евро-2020. Об этом пишет портал «Sport24».

«Мы сделали выбор, исходя из того, кто как тренировался, кто как готов, кто как проявил себя в коллективе», — заявил Черчесов.

Все сборные, участвующие в турнире, должны были подать заявку до 2 июня, однако при этом до 12 июня любая команда может сделать замену в случае травмы или выявления коронавируса у игрока.

«Поэтому все ребята, которые не вошли в заявку, остаются с нами в команде, тренируются. Потому что ситуация такая, что игрок вечером засыпается здоровым, а утром просыпается уже нет», — добавил тренер.

В итоговую заявку не вошел вратарь петербургского «Зенита» Андрей Лунев. По словам Черчесова, он опытный вратарь, однако Юрий Дюпин и Антон Шунин провели сезон ровнее.

«Матвея Сафонова рассматриваем на перспективу, он уже обживается и проявляет лучшие качества», — добавил тренер сборной.

Черчесов также рассказал про травмированного Илью Самошникова. Он повредил заднюю поверхность бедра и после МРТ скорее всего вернется — это произойдет, предположительно, где-то через семь-10 дней. По мнению Черчесова, Роман Евгеньев хорошо работал, но к нему есть вопросы, которые будут решаться. Тренер добавил, что надеется на скорое его появление в сборной.

Финальный состав сборной России на Евро-2020 выглядит так: вратари — Юрий Дюпин, Матвей Сафонов, Антон Шунин; защитники — Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Марио Фернандес, Юрий Жирков, Вячеслав Караваев, Федор Кудряшов, Андрей Семенов; полузащитники — Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин, Александр Головин, Даниил Фомин, Роман Зобнин, Алексей Ионов, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Денис Макаров, Алексей Миранчук, Денис Черышев; нападающие — Артем Дзюба, Антон Заболотный, Александр Соболев.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. На групповом этапе турнира России сыграет с командами Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).