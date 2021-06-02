"Смолов хорош, когда понты выключает": в сети обсуждают состав сборной на Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов озвучил финальную заявку команды на предстоящий чемпионат Европы по футболу-2020.

В нее вошли:

вратари – Дюпин («Рубин»), Шунин («Динамо»), Сафонов («Краснодар»);

защитники – Кудряшов («Антальяспор»), Семёнов («Ахмат»), Джикия («Спартак»), Дивеев, Фернандес (оба – ЦСКА), Караваев, Жирков (оба – «Зенит»);

полузащитники – Жемалетдинов, Баринов (оба – «Локомотив»), Черышев («Валенсия»), Мухин (ЦСКА), Головин («Монако»), Фомин («Динамо»), Ионов («Краснодар»), Зобнин («Спартак»), Кузяев, Мостовой, Оздоев (все – «Зенит»), Миранчук («Аталанта»), Макаров («Рубин»);

нападающие – Соболев («Спартак»), Дзюба («Зенит»), Заболотный (ЦСКА).

По итогам сборов из состава сборной выпали Лунёв («Зенит»), Самошников («Рубин»), Евгеньев и Захарян (оба – «Динамо»).

После этого Черчесов объяснил свой выбор.

– Лунёв? Он опытный вратарь, но мы посчитали, что два голкипера – Юрий Дюпин и Антон Шунин – провели сезон ровнее, а Матвея Сафонова рассматриваем на перспективу, он уже обживается и проявляет лучшие качества, – цитирует Черчесова «Матч ТВ». – Самошников? Вопрос с ним решился сам по себе, на предпоследней тренировке он потянул мышцу бедра и выпал на 7-10 дней, а что касается Евгеньева, то Роман хорошо работал, но есть вопросы, которые мы решим, и он будет в сборной. Ребята предупреждены, что будут с нами тренироваться до начала турнира. Жизнь нас уже научила, вечером засыпает игрок здоровый, а утром уже нет.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. Матч Бельгия – Россия состоится 12 июня. Встреча Финляндия – Россия пройдёт 16 июня. Игра Россия – Дания назначена на 21 июня.

Несмотря на то, что состав сборной близок к оптимальному, в сети нашли, что обсудить и за что покритиковать главного тренера.

«Вполне себе адекватный состав. У меня был только вопрос по левому защитнику. Можно было того же Терехова из «Сочи» привлечь. Он уже который сезон стабильный результат показывает, к тому же может и в центре обороны сыграть. Что касается неприглашения Смолова, то тут как раз вопросов нет. В целом понятно, кто будет играть в основе, кто выходить на замену по ходу матчей, а кто просто на лавочке посидит», – приводит развернутый комментарий прошаренный болельщик.

«Ну, Смолова-то можно было взять, он хоть с техникой дружит, правда, только когда понты выключает», – за нападающего «Локомотива» все же заступились.

«Да, вместо Заболотного всё-таки нужен был Федя Смолов…» – звучит поддержка предыдущего комментатора.

«Не-не, любой, только не Смолов, он своё дело уже сделал в полуфинале чемпионата мира с Хорватией. Тогда уж лучше Кокорина, он перспективней на две головы!» – иронизирует фанат.

«Нападение просто огонь – три боевых дельфина», – подкалывают высокий рост всех трех форвардов болельщики. «Скорее, три тюленя, но лучше у нас все равно нет…» – грустит болельщик из Казани.

«В целом, наверное, ни убавить ни прибавить. Защитников в России скоро не будет совсем – это печально. Ну и за Захаряна жалко, но, видимо, судьба, раз уж заболел», – болельщик «Динамо» расстроился, что в заявку не вошел молодой полузащитник бело-голубых.

«Главное, что молодой и перспективный Юрка Жирков в обойме… Он даже в основу «Зенита» не проходит, но, безусловно, в сборной без него никак…» – то ли шутит, то ли всерьез говорит любитель футбола из Москвы.

«Юрок мой ровесник, в самом расцвете сил, пробороздит бровку, навесит на Дзюбу и – вуаля – гол!» – заступаются за Юрия Валентиновича.

«Сейчас Станислав Саламыч зайдет почитать комментарии и поймет, в чем ошибся. Поэтому и не отправил отчисленных домой, чтобы скорректировать состав, вкусив свет знаний комментаторов из сети», – выдает шутку на «5+» петербуржец.

«Евгеньев любитель ляпов, хотя и Дивеев в этом сезоне просто жесть. Вообще с защитой у нас печально. Надо было призывать дух Игнашевича», – вспоминают прежнего столпы обороны сборной болельщики.

«При этом Фомин, Мостовой, Макаров едут туристами…» – предрекают участь полировщиков лавки трем игрокам.

«Слабое место – это конечно, напарник, Джикии в центре обороны. Но где его взять? Ну, и Оздоев в центре, конечно, не фонтан. С Бельгией и Данией будут проблемы, если он выйдет. Баринов будет посильнее в разрушении. Надеюсь, Черчесов это поймет», – разбирает проблемные позиции фанат сборной.