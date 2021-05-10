Евро-2020 в Санкт-Петербурге потребует еще 205 миллионов рублей

После получения Санкт-Петербургом права провести несколько матчи Евро-2020 было объявлено, что на это потребуется 1,5 миллиарда рублей. Основные средства были направлены на турнир ещё до переноса с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса.

Однако и в этом году на чемпионат продолжают выделять сотни миллионов рублей.

Всего на проведение семи матчей Евро в Санкт-Петербурге, судя по данным Госзакупок, разными бюджетными организациями было выделено 205 миллионов.

Самой большой статьей расходов, на которую в 2021 году будет выделено 57 миллионов, должна стать система заказных перевозок. Участников и гостей турнира будет перевозить на современных автобусах с системой кондиционирования и специальными бортами для инвалидных колясок.

На втором месте по тратам в этом году — услуги по ограничению движения на Крестовском острове во время проведения матчей. На это понадобится ещё 22 миллиона.

В контракте приводится примерный вид восьми КПП, которые будут установлены вокруг стадиона «Газпром Арена».

Ещё одна крупная статья расходов — организация культурной программы во время матчей. На нее потребуется выделить 15 миллионов рублей. Сюда входит установка сцены, работа профессиональных ведущих, создание развлекательной программы, зоны аквагрима и другие активности.

Ещё 10 миллионов в числе прочих расходов потребуется на организацию питания для сотрудников Росгвардии.