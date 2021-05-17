Итоги РФПЛ: "Спартак" обошел "Локомотив" и попал в Лигу чемпионов

«Спартак» не позволил «Локомотиву» обойти себя и попасть в Лигу чемпионов, Дзюба стал лучшим бомбардиром, а «Ротор» вылетает в ФНЛ.

Об итогах чемпионата пишет WEK.ru.

Чемпионом России стал Питерский «Зенит», набравший 65 очков. Основной интригой конца чемпионата стало соперничество «Спартака» и «Локомотива» за второе место в турнире и за выход в Лигу чемпионов.

«Спартак» в Грозном сыграл в ничью с «Ахматом». После первого тайма, который закончился со счетом 0:2, красно-белые смогли перевернуть игру и во втором сравняли счет благодаря точным ударам Промеса и Мозеса. Ничья в Грозном не позволила «Локомотиву» потеснить «Спартак» со второго места.

«Локомотив» же свой матч провел в бесплодных атаках на ворота «Урала» и дожал оставшегося в меньшинстве соперника перед самым финальным свистком (1:0).

Как обладатель Кубка «Локомотив» получил путевку в групповой турнир Лиги Европы. «Спартаку» же предстоит преодолеть два отборочных барьера для попадания в основной турнир Лиги чемпионов, позволяющий изрядно пополнить клубный бюджет. Не факт, что эта задача окажется по силам москвичам. А решать ее они будут с новым главным тренером португальцем Руя Виторио Доменико.

В новом турнире без супергонораров Лиги конференций сыграют «Рубин» и ФК «Сочи».

Покер форварда «Зенита» Артема Дзюбы в матче с «Тамбовом» позволил ему обойти в гонке бомбардиров товарища по клубу Сердара Азмуна и занять первое место со счетов в 20 мячей. Дзюба становится лучшим бомбардиром РПЛ второй раз подряд.

В Москве состоялось культовое дерби между «Динамо» и ЦСКА. Оба соперника вышли с потерями в составах. Матч выдался зрелищный на голы, победу со счетом 3:2 удалось одержать «Динамо». По итогу турнира ЦСКА занял шестое место, а «Динамо» – седьмое.

В Казани Волгоградский «Ротор» на последних минутах упустил победу над «Рубином» (1:1) и потерял шансы на спасение. Оба мяча были забиты с пенальти.

В Премьер-лигу пробились «Крылья Советов» и ФК «Нижний Новгород».