Петерс Покровскис: Прощай, ЛДС ЦСКА

Обозреватель Sobesednik.ru — о том, как свои последние дни доживает легендарный комплекс: здание будут сносить, а игравшие там «Звезда» и «Красная Армия» переедут на ЦСКА-Арену.

— Слушайте, а правда, что это почти последний матч здесь? — пользуюсь я моментом и расспрашиваю охранника ЛДС ЦСКА, меряющего мне температуру на служебном входе.

Термометр, кстати, еще осенью, с самого начала сезона выдавал «Lo» и не показывал никаких цифр вообще. Прошло полгода — никому так и нет дела до сдохшей батарейки. Как часто у нас и бывает, строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения.

— Без комментариев, — нахмурился дядька, скользнув взглядом по моей небрежно подоткнутой за куртку аккредитации.

— Пф-ф-ф, я у вас интервью что ли беру? — я решил сменить тактику, вывести собеседника из равновесия и выманить человека в черном из захлопнувшейся раковины. Но тот покачал головой и удалился.

Боится. На его месте я бы тоже боялся. Рядом с ареной всего за год с небольшим выросли мордоры новых человейников. Число зданий в пуле любого ЧОПа явно лимитировано, а с «простой» работой в цифровую эру становится все тяжелее. В общем, каков риск, что ты не получишь новое место, когда объектов у твоего работодателя просто станет на один меньше? А если ты вдобавок караулишь фактически собственность государственной корпорации — и ляпнешь что-то лишнее?

Но по сути страх странен — ведь невооружённым глазом видно, что подготовка еще с января начала постепенно подъедать стадион. Внутренние технические помещения арены уже частично лишали защитных стекол и прочих технических «экранов». Из атмосферной кафешки «Буллит» вынесли и составили в коридор часть мебели. А уже в феврале прибывавшая на арену гостевая команда заходила в другую, самую ближнюю к входу раздевалку, а не в ту, в какую входили все визитеры еще в январе.

Единственное, что долго оставалось в неизменном виде — это пресс-центр. Хотя ситуация странная: пресс-конференции давно, еще до пандемии с ее ограничениями, стали проходить не в зале, а в вормап-холле близ раздевалок. Да и журналистов, которым нужны рабочие места, редко набирается больше, чем пальцев на одной руке. Максимум по числу коллег, который я в последнее время наблюдал в пресс-центре — это несколько девчушек на игре МХЛ. А меж тем там одни только стулья выносить и выносить… В январские праздники тут играла свои прощальные матчи главная команда ЦСКА — вот тогда да, был медиааншлаг. Но теперь… Или, может, пройди «красно-синие» в Кубке Гагарина далеко, то и прощальный тур будет, как у Scorpions, многократный?

При этом формально жизнь на арене продолжается. Снаружи, на кассе, наклеен распечатанный на листе А4 список игр «молодежки». Внутри — расписание занятий спортшколы почти на целый месяц вперед. И еще полная кошачья миска: в самом деле, разве котики должны страдать от людских передряг? Но только тут же, аккурат у мисочки, висит экран, который, судя по давно висящей записке «Телевизор неисправен. Не включать», никто и не собирался чинить…

С одной стороны, сравниваешь дворец на Ленинградке с другой хоккейной меккой столичного региона, Воскресенском — и грустно: что там, что сям все в каком-то недосмотре, полузапустении, в унынии, в кручине. И так из года в год. С другой — радуешься, что еще кто-то переезжает подальше от такой шармовой для Высшей лиги, но все же, как ни крути, депрессии…