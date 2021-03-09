Фото: Global Look Press

Ученые массово заявили, что Путину врут об их высоких зарплатах
Фото в статье: автора

Петерс Покровскис: Прощай, ЛДС ЦСКА
Фото: Андрей Струнин, "Собеседник"

"Проблемы с работой, учебой": Яшин честно рассказал о запугивании критиков власти
Фото: depositphotos

Хозяев квартир поставили на счетчик: граждан обманывают целыми районами
В центре внимания
Скриншот из Youtube
Власти засекретили данные о семье предполагаемого отравителя Навального из ФСБ
Второй после Путина и стенобитный таран. Алексей Навальный
Эффективность VS отсутствие противопоказаний: какую из трех российских вакцин выбрать?

Новости дня

09 марта, вторник

[15:08]Госдума во втором чтении приняла запрет на несогласованное с властями просвещение
[13:50]Главные проблемы россиян: рост цен, бедность, коррупция и безработица – "Левада"
[13:11]Простреливший ногу 13-летней девочке и пристававший к ней полицейский наказан условно
[12:38]"Единая Россия" пока не введет уголовную ответственность за слухи о росте цен
[12:14]Команда Навального анонсировала открытие штабов в 11 городах России
[11:24]Unilever откажется от слова "нормальный" на косметике, чтобы никого не смущать
[11:11]Почти три тысячи сотрудников забайкальской госкомпании могут остаться без работы
[10:28]Глава европейского регулятора сравнила одобрение "Спутника V" с "русской рулеткой"
[09:47]"Там нет идеологии": Школьные политруки будут отваживать детей от улицы и интернета
[09:13]Лидером по коррупции в России стала Москва, второго места удостоился Татарстан
[08:44]Уголовки за слухи о ценах, массовая дезинформация о вакцинах и ЕС. Главное к 9 марта

08 марта, понедельник

[21:36]Россию на "Евровидении-2021" представит певица Manizha с песней "Русская женщина"
[18:32]Художницу Катрин Ненашеву задержали из-за анонса акции в "Пятерочке"
[17:50]В Москве против сотрудника ГИБДД завели дело после убийства 6-летнего сына
[16:22]Клип Little Big про секс-машину за 4 часа набрал полмиллиона просмотров
[15:34]The New York Times сообщил о возможных кибератаках на российские власти
[14:57]Zivert, Земфира, Кока: Spotify назвал самых прослушиваемых русскоязычных певиц
[13:48]Губернатор Подмосковья заявил, что 8 Марта не связано с равноправием
[13:20]"Не цветы, а освобождение Цветковой": полиция в Москве сняла баннер в поддержку феминистки
[12:20]Заммэра заявила, что у 43% москвичей имеется иммунитет к COVID-19
[11:20]Активист из Кемерова получит 5 тысяч из-за преследования за число "55"
[10:40]Меган Маркл рассказала о расизме в королевской семье
[10:00]Свобода информации: блокировать и запрещать блокировать. Новости к утру 8 марта
[03:00]Дудл 8 марта посвятили женщинам разных рас, профессий и особенностей здоровья

07 марта, воскресенье

[18:00]Немецкие СМИ озабочены имперскими амбициями Китая и призывают к его сдерживанию
[16:58]Путин и Эрдоган второй раз за три года откроют строительство АЭС "Аккую"
[16:28]10-летние хоккеисты устроили ледовое побоище команда на команду
[16:08]В Цюрихе феминистки покусали полицейского на митинге в честь 8 марта
[15:09]СМИ: Китайские хакеры взломали лекарственный регулятор ЕС раньше российских
[14:09]Российским вузам разрешили принимать экзамены онлайн. Но только по базе биометрии
[13:24]МИД КНР: Китай и Россия будут вместе бороться с "цветными революциями"
[12:48]Уязвимость в приложении Microsoft может привести к глобальным последствиям
[11:34]Китай обвинил США в "наглом" вмешательстве в чужие дела. ЕС там соперником не считают
[10:55]Телефоны журналиста The Insider провернули трюк с исчезновением во время опроса на границе
[10:15]ОНК за Литвинович, прослушка Вучича, взлом ПО от Microsoft. Главное к 7 марта

06 марта, суббота

[21:51]На реке Обь произошел взрыв
[18:04]Общественная палата будет исключать самого активного члена ОНК без ее присутствия
[17:17]Парижская математическая школа выступила с поддержкой Азата Мифтахова
[16:50]Из Comedy Club вырезали шутку про дворец Гарика Мартиросяна
[15:45]В НИИ гриппа рекомендовали не смешивать в одном организме разные вакцины от COVID-19

Фото: depositphotos
Рецепт: жизнь заново с нисуазом
Фото в статье: пресс-служба
Как с пользой и интересом проводить время в спортзале? Отвечает эксперт
Фото: depositphotos
Карбонара – простая еда, простые вещи
Фото: Global Look Press
Как победить тараканов
Фото: depositphotos
Как я рада авокадо: рецепт вкусной закуски для здоровья и мужской силы
Фото в статье: пресс-служба СТС
Ах, картошка – объеденье: Топ-3 небанальных рецепта от Александра Бельковича
Фото в статье: пресс-служба СТС
Нежная малина и орехи в слоеном тесте: топ небанальных десертов от Александра Бельковича
Фото: Global Look Press
Цыпленок с овощами, салат с морскими гадами и моцарелла: топ рецептов на 14 февраля
Фото: Global Look Press
Что подарить на 14 февраля: оригинальные идеи для подарка любимым
Фото в статье: пресс-служба СТС
Блэк пеппер чикен, или Курица в черном перце: лучшие рецепты для мясоедов
sobesednik logo

Петерс Покровскис: Прощай, ЛДС ЦСКА

Спорт
12:07, 09 марта 2021

Петерс Покровскис: Прощай, ЛДС ЦСКА
Фото в статье: автора
Фото в статье: автора

Обозреватель Sobesednik.ru — о том, как свои последние дни доживает легендарный комплекс: здание будут сносить, а игравшие там «Звезда» и «Красная Армия» переедут на ЦСКА-Арену.

— Слушайте, а правда, что это почти последний матч здесь? — пользуюсь я моментом и расспрашиваю охранника ЛДС ЦСКА, меряющего мне температуру на служебном входе.

Термометр, кстати, еще осенью, с самого начала сезона выдавал «Lo» и не показывал никаких цифр вообще. Прошло полгода — никому так и нет дела до сдохшей батарейки. Как часто у нас и бывает, строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения.

— Без комментариев, — нахмурился дядька, скользнув взглядом по моей небрежно подоткнутой за куртку аккредитации.

— Пф-ф-ф, я у вас интервью что ли беру? — я решил сменить тактику, вывести собеседника из равновесия и выманить человека в черном из захлопнувшейся раковины. Но тот покачал головой и удалился.

Боится. На его месте я бы тоже боялся. Рядом с ареной всего за год с небольшим выросли мордоры новых человейников. Число зданий в пуле любого ЧОПа явно лимитировано, а с «простой» работой в цифровую эру становится все тяжелее. В общем, каков риск, что ты не получишь новое место, когда объектов у твоего работодателя просто станет на один меньше? А если ты вдобавок караулишь фактически собственность государственной корпорации — и ляпнешь что-то лишнее?

Но по сути страх странен — ведь невооружённым глазом видно, что подготовка еще с января начала постепенно подъедать стадион. Внутренние технические помещения арены уже частично лишали защитных стекол и прочих технических «экранов». Из атмосферной кафешки «Буллит» вынесли и составили в коридор часть мебели. А уже в феврале прибывавшая на арену гостевая команда заходила в другую, самую ближнюю к входу раздевалку, а не в ту, в какую входили все визитеры еще в январе.

Единственное, что долго оставалось в неизменном виде — это пресс-центр. Хотя ситуация странная: пресс-конференции давно, еще до пандемии с ее ограничениями, стали проходить не в зале, а в вормап-холле близ раздевалок. Да и журналистов, которым нужны рабочие места, редко набирается больше, чем пальцев на одной руке. Максимум по числу коллег, который я в последнее время наблюдал в пресс-центре — это несколько девчушек на игре МХЛ. А меж тем там одни только стулья выносить и выносить… В январские праздники тут играла свои прощальные матчи главная команда ЦСКА — вот тогда да, был медиааншлаг. Но теперь… Или, может, пройди «красно-синие» в Кубке Гагарина далеко, то и прощальный тур будет, как у Scorpions, многократный?

При этом формально жизнь на арене продолжается. Снаружи, на кассе, наклеен распечатанный на листе А4 список игр «молодежки». Внутри — расписание занятий спортшколы почти на целый месяц вперед. И еще полная кошачья миска: в самом деле, разве котики должны страдать от людских передряг? Но только тут же, аккурат у мисочки, висит экран, который, судя по давно висящей записке «Телевизор неисправен. Не включать», никто и не собирался чинить…

С одной стороны, сравниваешь дворец на Ленинградке с другой хоккейной меккой столичного региона, Воскресенском — и грустно: что там, что сям все в каком-то недосмотре, полузапустении, в унынии, в кручине. И так из года в год. С другой — радуешься, что еще кто-то переезжает подальше от такой шармовой для Высшей лиги, но все же, как ни крути, депрессии…

Рубрика: Спорт

Поделитесь статьей:

Фото в статье: автора

Спорт

Петерс Покровскис: Прощай, ЛДС ЦСКА
Алена Косторная // Фото в статье: Global look Press

Спорт

"Это война двух тренеров": Авербух, Ягудин и Боброва – о возвращении Косторной к Тутберидзе
Скриншот из Youtube

Спорт

10-летние хоккеисты устроили ледовое побоище команда на команду
Политика
Один из самых влиятельных людей в стране: эксперт о новом заместителе главы ФСБ
СМИ: в России готовят площадку для "важного заявления" Путина
Преемников Путина будет несколько: эксперты дали прогноз на будущие выборы президента
"Москве нужен другой мэр": Яшин заговорил об отставке Собянина после страшного ЧП
Общество
Инстасамки не пройдут: депутат Милонов сравнил неработающих женщин с паразитами
Талантливые люди, родители, Божья воля и Далай-лама: На ком держится мир
На меня повесили чужой кредит: как быть, если вашим паспортом воспользовались аферисты?
Обмануть человека после трагедии в семье легко: как зарабатывают похоронные агенты
Колумнисты
Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Систему слежки за гражданами мэрия Москвы решила вывести на новый уровень и потратить на это без малого миллиард рублей. Граждане налогоплательщики в обмен на это получат 85 станций подземки, оборудованных новенькими экранами с рекламой, информацией и камерами видеонаблюдения. Короче, натуральными оруэлловскими «телекранами»

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

В России «бедный» – значит и нищий, и несчастный. Тогда как в Китае бедный – (читается кельян), а несчастный – (читается бу кайксинь). Так вот, современный Китай можно назвать каким угодно – и несвободным, и коммунистическим, и густонаселенным. Но бедным или несчастным – никак. Скорее гордым

Соколов Дмитрий

Соколов
Дмитрий

Журналист

Интересно, какой вариант памятника был у самого Собянина? А может быть, такой и был? Кто ходил на Лубянку после недавней реконструкции, знает, что в самом центре площади теперь зона отдыха, облицованная столь любимой мэром плиткой. Она и есть памятник. Вот это актуально, вот это про нас...

Культура и ТВ
Конкурентка Донцовой и жизнелюбие: чем запомнится умершая Татьяна Полякова
"Это справедливо!" Азиза возвращается в "Маску" после громкого скандала
"Опарышей в головах у нас выращивают уже давно и успешно": Троицкий о сериале "Топи"
"Куролесим ради вас!": Бурунов оригинально поздравил женщин с 8 марта
Шоу-бизнес
Рыдающая Азиза получила неожиданный подарок от продюсеров "Маски"
Григорий Потоцкий: С Карденом говорили без переводчика, Азнавур вытащил из ванны
"Недославянка, недотаджичка". Манижа везет на Евровидение российский плавильный котел
Светлана Рожкова: Психологически мне от 10 до 15 лет!

Здоровье
Вегетарианская диета не мешает наращивать мышцы
Прогноз после лечения рака зависит от скорости ходьбы
25% детских игрушек содержат опасные химикаты
Мутация коронавируса может укрепить иммунитет
Туризм
Покупать Крым или дождаться Кипр? В чем опасность раннего бронирования летних туров
Турагенты рассказали, когда откроют Египет для россиян в 2021 году
Европа открыла границы для россиян: Куда теперь можно улететь, не боясь пандемии
В Госдуме предлагают закрыть авиасообщение со всеми странами из-за "британской мутации" COVID-19
Авто
5000 рублей за парковку у магазина: ЦОДД продолжает изощренно штрафовать москвичей
Автомобилистам грозит тотальная слежка: кто заработает на сборе данных о водителях?
"Техосмотр может подорожать в 6 раз": Асланян озвучил тревожную новость
Авто уже не то: почему возник дефицит автомобилей и сколько он еще продлится?
Недвижимость
Денег нет, но метры дорожают: стоит ли ждать снижения цен на квартиры в ближайшее время?
Битва за квадратные метры: как не стать жертвой очередных Цивина и Дрожжиной
Эксперты рассказали, когда подешевеют квартиры в России
Продлят ли льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноября?
Свежий номер
Эдвард Сноуден // фото в статье: соцсети
Сам ездит в метро и связан с Кабаевой: как живет Эдвард Сноуден в России
Фото: Global Look Press
"Мы знаем заказчика": адвокат Немцова раскрыл новые детали его убийства
Фото в статье: Андрей Струнин
Снежные короли Москвы: кто в ответе за проблемы с уборкой столичных сугробов?
Маттео Колетти // стоп-кадр: YouTube
Винодел при дворце и сын шеф-повара: за что Путину пришелся по вкусу молодой итальянец
Михаил Горбачев // фото: Андрей Струнин, в статье: Global Look Press, скриншоты с YouTube
Настоящий русский: Михаилу Горбачеву исполнилось 90 лет
Елена Валюшкина // фото: личный архив актрисы, в статье: соцсети, стоп-кадры
Елена Валюшкина:
Формулы любви не существует. Это мое проклятие!
Елена Вяльбе // фото: Global Look Press
Елена Вяльбе:
От допинга нужно отучать с детства
Юрий Лоза // фото: Global Look Press
Юрий Лоза:
Придя к власти, команда Навального тоже захочет красиво жить
Андрей Кураев // фото: Андрей Струнин
Андрей Кураев:
Жалко, что Навальный не рассказал о дворце Патриарха в Геленджике
Денис Драгунский // фото: Global Look Press
Денис Драгунский:
Все мои рассказы – это вымышленное LEGO из реальных кусочков
Фото в статье: Instagram
"Катя упрятала Гогена в психушку": подруга отркрыла струшную правду о положении Солнцева
София Ротару // фото: архив редакции
Ротару омолодилась с помощью собственного жира
Фото: Instagram
"Аня, ты будешь рожать!": Марк Горонок отказался дать жене развод
Инстасамка Дарья Зотеева//фото в статье: Instagram
"Быдло-девка": блогер вмазал Инстасамке, унизившей визажисток
Фото: личный архив М.Горонка
"Достали измены!": жена Марка Горонка разводится с мужем после 7 лет брака
Фото: Global Look Press
Дачка с Андреем Тумановым. Выбираем семена. Шаг третий: а что в пакетике?
Фото в статье: личный архив Ирины Скрипченко
Суровая сибирская мода: кемеровский трудовик мастерит женские платья из кедра
Изначально 23 февраля – День Советской армии // фото: Global Look Press
100 лет в обед. "Правды" нет, "Россия" продана, остался один "Труд"
Кадр: фильм «Республика ШКИД»
100 лет в обед: Забота Дзержинского о детях и принуждение Грузии к миру
Фото в статье: соцсети
"Не только ценный мех": В Дагестане спасают песцов с обанкротившейся зоофермы
^