Оргкомитет ОИ в Токио вместо обвиненного в сексизме Есиро Мори возглавит женщина

Новым главой оргкомитета Токийских игр станет министр по делам Олимпиады Сэйко Хасимото.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал NHK, Хасимото выразила готовность сменить Есиро Мори на посту главы оргкомитета токийских Игр.

Предположительно, официально она вступит в должность уже сегодня.

Сэйко Хасимото участвовала в семи Олимпиадах в период с 1984 по 1996 годы в конькобежном спорте и трековом велоспорте. В 1992 году во Франции она завоевала бронзу в беге на 1,5 км среди женщин.

Бывший глава оргкомитета ушел в отставку на прошлой неделе после инцидента с высказываниями, которые общественность посчитала сексистскими. Есиро Мори заявил, что заседания с присутствием большого числа женщин затягиваются, так как дамы слишком много говорят.