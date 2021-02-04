Обвиненный в сексизме глава оргкомитета Олимпиады-2020 принес извинения

Главу организационного комитета «Олимпиады-2020» в Токио Ёсиро Мори обвинили в неприкрытом сексизме.

Во время заседания оргкомитета он заявил, что из-за увеличения числа женщин организационные заседания проходят на порядок дольше. Якобы виной тому стала излишняя болтливость женщин. Они, считает Мори, постоянно подолгу выступают и каждая из них считает нужным высказаться.

Тогда в пример он привел Японскую федерацию регби, где выросло число женщин. Именно это обстоятельство он назвал причиной, по которой заседания в федерации стали проводится в два раза дольше.

В Сети на слова спортивного чиновника обратили внимание и раскритиковали. Критики заметили, что заседание комитета в том числе было посвящено необходимости увеличению присутствия женщин в его составе до 40%. Никто из участников встречи не возразил словам Ёсиро Мори.

«Спорт-Экспресс» пишет, что 4 февраля Ёсиро Мори принес извинения. «Мои слова были неуместны, хотелось бы забрать свои слова назад и извиниться перед всеми, кого обидел», — цитирует газета главу оргкомитета.

Напомним, что Олимпийские игры 2020 года были перенесены на 2021 год и пройдут с 23 июля по 8 августа.