Жозе Моуринью назван лучшим тренером XXI века, второе место у Йоахима Лева

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила рейтинг самых успешных наставников команд.
Лучшим наставником XXI века по версии IFFHS оказался 58-летний тренер лондонского «Тоттенхэма», португалец Жозе Моуринью, передает «Чемпионат».
Вторую строчку рейтинга занял наставник сборной Германии Йоахим Лев. Третье место поделили бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон и действующий тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.
Жозе Моуринью признавали лучшим тренером в мире уже четыре раза – в 2004, 2005, 2010 и 2012 годах.
В топ-10 вошли также Арсен Венгер, Карло Анчелотти, Висенте дель Боске, Диего Симеоне, Дидье Дешам и Марсело Бьельса.