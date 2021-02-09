На кубке «Первого канала» 14-летняя Валиева заставила забыть о Медведевой и Загитовой.

Самые раскрученные фигуристки, которые должны были привлекать зрителя на новый турнир по фигурному катанию, оказались в тени новой звезды из группы Этери Тутберидзе. Ни Александра Трусова, ни Анна Щербакова не смогли прыгнуть выше головы.

По баллам за свой прокат 14-летняя Валиева получила 179,19 балла (больше мирового рекорда, который принадлежит Александре Трусовой, но на национальных чемпионатах мировые рекорды не засчитываются). От ее проката кричали в голос многие спортивные эксперты, а Алексей Ягудин буквально понес девочку на руках в зону для объявления оценок. Самым сильным элементом стал тройной аксель, с которого спортсменка падала еще в декабре на чемпионате России. Всего за несколько недель элемент превратился в коронный.

Трудно удержаться от разговоров о золотой медали на будущих Играх.

– Не буду отрицать, все мечтают о Пекине, но я пока боюсь именно об этом глобально думать, говорить. Я стараюсь меньше комментировать, – скромно сказала Валиева официальному порталу Игр Olympic Channel.

Кстати, в команде у нее прекрасные отношения и с Евгенией Медведевой, и с Алиной Загитовой.

В конце прошлого года, после не очень удачного проката на Кубке России, Этери Тутберидзе решила публично отчитать ученицу. «Ты прям не оставляешь мне возможности тебя похвалить. Как это возможно? Что это было?» – сказала тренер, как бы не обращая внимания на камеру рядом с ней. Что это, если не подготовка к давлению, которое будет ждать девочку в Пекине?

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Материал вышел в издании «Собеседник» №05-2021 под заголовком «Валиева уже нацелилась на Олимпиаду».