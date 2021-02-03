Акатьева на тренировке перед первенством России сделала четыре четверных тулупа

Подопечная Тутберидзе выполнила пять четверных прыжков на тренировке короткой программы первенства России среди юниоров.

Об этом пишет РБК.

Отмечается, что в короткой программе девушек четверные прыжки запрещены к исполнению. Несмотря на это, на утренней тренировке 13-летняя ученица Тутберидза Софья Акатьева активно их отрабатывала. Четыре попытки исполнения четверного тулупа, в том числе в каскаде с двойным, оказались удачными, одна закончилась падением.

Также перед началом тренировки спортсменка сделала четыре чистых тройных акселя, три из них – в каскаде с тройным тулупом.

Короткие программы соревнований в женском одиночном катании в рамках юниорского первенства России в Красноярске стартуют сегодня, 3 февраля, в 13:30 по московскому времени.