Тренер "Тамбова", состоящего из 9 игроков: Не до того, чтобы считать футболистов

В ФК «Тамбов», который выступает в РПЛ, осталось девять игроков – остальные ушли из-за того, что клуб не платит долги.

Об этом рассказал главный тренер команды Сергей Первушин. «Да, у нас осталось девять игроков. Но сейчас вообще не до того, чтобы считать футболистов. Тут стоит вопрос, продолжит существовать клуб или нет, будем ли мы доигрывать сезон», – рассказал он в интервью с «Чемпионатом».

Ранее о серьезной проблеме у клуба сообщило издание Sport24, отметившее, что в числе оставшихся – два вратаря. Общая задолженность «Тамбова» оценивается примерно в 360 млн рублей, чуть менее половины из этой суммы составляют долги по зарплате игрокам.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) запретил «Тамбову» регистрировать новичков. В РФС заверили, что запрет будет снят после того, как финансовые обязательства будут исполнены.