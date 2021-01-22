Тренер ЦСКА пошутил о "дворце Путина" из расследования Навального

Футбольный тренер спортивного клуба ЦСКА Василий Березуцкий полтора года не публиковал ничего в своем Instagram, но неожиданно решил сделать это, напомнив своим подписчикам о расследовании политика Алексея Навального о «дворце Путина» за 100 миллиардов рублей.

Он выложил фотографию с подписью «На фоне аквадискотеки», впрочем, до оригинала, показанного в фильме Навального, явно не дотянул — у него на фото было скромное по масштабам дворца джакузи.

Предыдущая запись в аккаунте Березуцкого была посвящена требованию освободить осужденного по «московскому делу» актера Павла Устинова.

Аквадискотека, наряду с «комнатой для грязи», стала одной из нескольких ярких деталей в интерьере особняка в Геленджике. В видео Навальный признается, что и сам до тех пор не подозревал, что это такое. Оказалось, это некое подобие фонтана, около которого можно танцевать и пить коктейли.