Петерс Покровскис: Вместо руки помощи "Амуру" – черная метка?

Обозреватель Sobesednik.ru — о «чудо-методах» руководства Хабаровского края по стимулированию «Амура».

Осенняя встреча врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва и руководства хоккейного «Амура» оставила тогда тягостное впечатление. Смотреть, читать и слушать то, как политик объясняет клубу-аутсайдеру про «правильное» управление — грусть; хорошо хоть еще не ринулся учить играть и тренировать. Его требования жёсткого спроса со всех подряд — фейспалм; можно подумать, без него там треш-угар-содомия творилась. Его обещания «работы» со спонсорами (внимание — не «поиска» и не «успешного нахождения», конечно, он же политик) и сбрасывания балласта провоцирует разве что фырканье.

Ну, не капитанит больше самый титулованный игрок команды Денис Голубев. Ну, отказались от экс-лучших бомбардиров братьев Ушениных. Ну, явно не будут увеличивать бюджет — значит, и более классные игроки, чем нынешние, в команду не приедут. А с учетом вырвавшейся и вырывавшейся риторики (это же тот самый чувак, который хотел приёмную московского мэра в вагоне метро сделать, помните?), глядишь, ещё и вообще по пути «Адмирала» пойдут и всех легионеров, творящих игру, повыгоняют. Ну, взяли забесплатно феерившего в МХЛ Владимира Михасёнка — видимо, кто-то ждал (и заодно кого-то ещё уверил), что 22-летний парень в первый же сезон в КХЛ один повезёт всю команду.

Серьезно? Это правда вот так работает?

Или, может, собственная книга Дегтярёва, которую тот помпезно вручал президенту клуба Александру Могильному и главному тренеру Сергею Светлову, должна была открыть в тех парнях дополнительные резервы?

Или, может, свет-губернатор подчинит, чтобы все хабаровчане перестроили свои биочасы в тон остальной лиге? Чтобы вот как-то так создать барьер от джетлагов, следующей из них усталости, деконцентрации и удалений, например?

Или сам выйдет на лёд и надаёт «ататат», например, по золотым рукам нападающего ЦСКА Марио Кемпе, чтобы тот не исполнял бы у ворот «Амура» свои шедевры и не оставлял бы полкоманды в дураках?

Ну смешно же. Но губернатор явно иного мнения.

А «Амур» тем временем терпит очередное поражение. Борется, но продолжает поддерживать возможность своего участия в плей-офф исключительно на уровне теоретической.

Давайте вместе поможем Дегтярёву: разве в такой ситуации что-либо сработает лучше ещё одной встречи-накачки?