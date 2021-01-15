Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт грозненского ФК "Ахмат"

YouTube заблокировал канал грозненского футбольного клуба «Ахмат», выступающего в Российской премьер-лиге (РПЛ).

На это обратило внимание РБК. При попытке зайти на канал появляется сообщение о том, что страница недоступна.

Сообщается, что в самом клубе пока не прокомментировали ситуацию.

Ранее был заблокирован YouTube-канал российского промоушена смешанных единоборств Absolute Championship Akhmat (АСА).

В декабре 2020 года США ввели санкции против Фонда имени Ахмата Кадырова, созданного при содействии главы Чечни Рамзана Кадырова. Кроме того, под ограничения попали связанные с ним компании и спортклубы, среди которых АСА и ФК «Ахмат».

«Закон Магнитского» позволяет вводить персональные санкции против лиц, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушению прав человека. Им запрещается въезд в США, а их активы в американских банках блокируются.