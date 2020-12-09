"Унылое гэ": эксперт оценил шансы сборной России поехать на ЧМ-2022 в Катаре

Бывший топ-менеджер РФС рассказал, сможет ли сборная Россия по футболу выйти из отборочной группы H.

За право выхода на ЧМ-2022 в Катаре Россия сыграет с Хорватией, Словакией, Словенией, Мальтой и Алжиром. Группа Н была сформирована в понедельник, 7 декабря, по результатам жеребьевки Отборочного этапа.

Sobesednik.ru попросил прокомментировать итоги жеребьевки одного из бывших топ-менеджеров РФС — Анатолия Воробьева, который работал в футбольной федерации после ухода Виталия Мутко.

Анатолий Воробьев // стоп-кадр: YouTube

– Эту группу кто-то называет восточной, кто-то душной. Я думаю, что болельщикам было бы интереснее увидеть разные по стилю команды, – говорит Воробьев. – Люди любят разнообразие. А команды Словении, Словакии, Хорватии при всем к ним уважении – это, конечно, с точки зрелищности совсем не то.

Наш футбол и так унылое гэ, а здесь это унылое гэ будет экстраполировано уже на международную арену, – считает эксперт.

В спортивном плане группа, конечно, удачная. Из нее больше шансов выйти, чем из некоторых других. Но футбол – это зрелище. А здесь какой-то особой эмоциональной добавленной стоимости трудно ожидать.

Российской сборной часто везет в жеребьевке. На прошлом Чемпионате Мира ее соперниками по группе в финальной части стали Саудовская Аравия и Египет. А на Мундиале в Бразилии — Южная Корея и Алжир.

– Сейчас российский футбол находится в таком состоянии, – продолжает Воробьев, – что было бы интереснее умирать с музыкой, чем вымучивать какие-то минимальные победы над Словенией или Словакией. Эти команды переживают сейчас определенный кризис, а игроки хорватской сборной по большей части едут с ярмарки.

По словам Анатолия Воробьева, речь идет скорее о везении, чем о подтасовке результатов.

– После жеребьевок возникают такие подозрения, особенно в отношении «Зенита» и Лиги Чемпионов. Но вы видите, что когда даже бельгийский «Брюгге» оказывается непосильным соперником, то попытка поискать здесь какое-то решение тоже не оправдано.

Общий интеллектуальный уровень людей, которые работают в высших эшелонах нашего футбола, таков, что они вряд и на это способны. Здесь не надо искать темную кошку в темной комнате.

Анатолий Воробьев работал в РФС с 2012 по 2015 годы. На вопрос, радовался бы он таким результатам жеребьевки, если бы продолжал работать в руководстве футбола, он ответил так:

– Если бы я продолжил работать на руководящей должности РФС, я бы уже давно покончил с собой.