"Готов умереть за Дзюбу!": Добровинский согласился защищать опозоренного футболиста

Адвокат Александр Добровинский заявил, что не прочь представлять интересы Артема Дзюбы в деле о слитом интимном видео.

Скандал вокруг капитана сборной России по футболу не утихает. Футболист ждет помощи от ФСБ, куда он обратился по поводу шантажа: игрок заявил, что неизвестный вымогал у него $5 млн, угрожая слить интимное видео в сеть. Денег Дзюба, как все знают и все видели, не дал. Поэтому вся надежда Дзюбы теперь на спецслужбы, которым, возможно, удастся установить личность шантажиста и привлечь его к ответственности.

А пока Дзюбу отстранили от игр нашей сборной по футболу. И команда тут же, в первом же матче без своего капитана, проиграла Турции. Печаль усугубляется ещё и слухами о том, что «Зенит» вообще хочет продать футболиста в другой клуб.

Однако шанс на восстановление доброго имени Артема Дзюбы все еще есть. Звездный адвокат Александр Добровинский, лишенный статуса после участия в деле Михаила Ефремова, но продолжающий работать, в разговоре с Sobesednik.ru пообещал «умереть» за форварда, если потребуется.

– Меня можно обвинить во всех грехах: что я ношу бабочки, что езжу на Роллс ройсе, что надеваю хорошие костюмы, что люблю красивых людей и красивые вещи, что не скрываю своего благополучия и позитивного мировосприятия. Но разве это плохо?! – заявил Sobesednik.ru Добровинский. – Или мы должны вернуться в Советский Союз и все ходить в одинаковых костюмах и в одинаковых очках?! Я не хочу.

Словом, меня можно упрекнуть в чём угодно, даже в коллекции очков. Но только нельзя меня упрекнуть в результатах, которые я приношу своим доверителям и клиентам. И я это делаю бесплатно.

– А на что вы Роллс-ройс и все прочее покупаете?

– Я говорю о деле Захарова. Или о деле господина Киркорова, который мой друг, и я совершенно бесплатно его обслуживаю. Я не сказал, что всю жизнь работаю бесплатно. Я выиграл, наверное, самый большой на сегодняшний день процесс в нашей стране, где фигурировали почти 70 млрд рублей. И для корпорации я работал за гонорар. Но факт, что я на громких процессах работаю бесплатно, видимо, претит людям, которые привыкли жить в серости, для которых любой яркий человек – выскочка, которого надо уничтожить.

При этом, как вы понимаете, в решении адвокатской палаты о лишении меня статуса на два года ни одного слова нет ни об эпатаже, ни о моих машинах, ни о женщинах, ни о моей манере одеваться, ни о том, что я много давал интервью и ходил на телевидение. Об этом можно сколько угодно говорить — на здоровье.

Я всегда был такой и никогда другим не буду. И мне нравится, как я себя веду. А самое главное в том, что этого хотят мои доверители и мои клиенты.

– Очевидно, такая манера приносит хорошие дивиденды в адвокатском бизнесе?

– Такая манера ведения дел пошла от того, что мне надо было полностью прикрыть своего клиента, то есть взять удар на себя. И я действительно всегда это делал, оставляя клиента на пьедестале. Во всех своих делах, там, где мне это поручали.

Это было и в деле Киркорова, и в деле Сергея Захарова, и в деле Орбакайте, и Илзе Лиепа, и Майи Плисецкой. Но многие люди не могут перенести того, что в нашей стране может быть что-то выходящее за рамки повседневности и серости. Ну, не могут. Отсюда и пересуды о том, что «его лишили статуса за эпатаж».

– А за Дзюбу с его кейсом об интимном видео вы бы приняли удар, если бы вели его дело?

– Если бы Дзюба обратился ко мне – да, я бы опять принял весь удар на себя.

Понимаете, ему нельзя говорить, а я бы говорил, и опять бы всё сосредоточилась на мне. Потому что я такой. Потому что должен для клиента сделать всё. И если понадобится, пойти на самое страшное.

– Это на что?

– За клиента надо умереть. А иначе из профессии надо выходить.

– Мне кажется, Александр Андреевич, что вы тут как-то увлеклись. Вы же не романтик.

– Вы меня просто не знаете. Я, наверное, последний романтик в этом мире. По крайней мере моя любимая и мои дети так утверждают.

– Как интересно. Никогда бы не подумала, что романтизм может сочетаться с умом и холодным расчётом.