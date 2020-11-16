"Готов умереть за Дзюбу!": Добровинский согласился защищать опозоренного футболиста

Фото: скриншот с YouTube

Придумал лично Путин: СМИ рассказали о прозвище режиссера Никиты Михалкова в Кремле
фото: Global Look Press

Особые полномочия губернаторов: в Кремле прокомментировали вероятность локдауна в России
Global Look Press

Басков нанялся в бригаду пролукашенковских братков?
Присвоят ли Хабибу Нурмагомедову звание Героя России? // фото: Global Look Press

Хабиб, доктор Лиза или Лавров: кто заслуживает звезду Героя России?
В центре внимания
Роман Бондаренко // фото: соцсети
Дмитрий Быков: Смерть Романа Бондаренко оставила Белоруссию без будущего
Александр Добровинский: Генри Резник и Генрих Падва судили меня как конкурента
Лех Валенса: Путин – герой. У него есть ракеты и атом

Новости дня

16 ноября, понедельник

[22:13]В Совфеде уверены, что закон о вытрезвителях заработает с января 2021 года
[21:36]Путин исключил из СПЧ пять человек, включая судью КС в отставке
[20:59]Елена Мизулина станет председателем подкомитета по семейной политике в Совфеде
[20:24]В Омске власти за госсчет закупают авто бизнес-класса. Старые машины отдают медикам
[19:38]Партию садоводов и партию Путина ликвидировал Верховный суд
[18:50]Навальный через суд требует от Кремля опровергнуть слова о связях с ЦРУ
[18:24]Еще одна компания заявила об эффективности своей вакцины от ковида выше 90%
[17:42]В Карелии объяснили идею создания бутафорского концлагеря для детей
[16:47]Оба закона, запрещающие изымать детей из семьи без суда, отозваны из Госдумы
[16:29]Наибольшая часть из выделенных 11 млрд на борьбу с COVID в Москве пойдет на вакцины
[15:58]Белорусские медики пригрозили массовыми увольнениями
[15:20]Тихановская подтвердила новые санкции после встречи с послами пяти стран
[14:42]МВД привлечет нейросеть для определения цвета волос преступников по ДНК
[14:31]Журналист: Убийство Бондаренко ускорило новые санкции против режима Лукашенко
[13:57]На Алтае директора эко-фонда застали за охотой на краснокнижных баранов
[13:41]Кремль надеется "наладить" отношения с Санду. Путин поддерживал её конкурента
[13:07]Навальный поздравил Санду с избранием, отметив её успехи в борьбе с коррупцией
[12:39]Мишустин сократит число чиновников почти без увольнений: откажутся от вакасий
[12:10]Эрдоган призвал парламент одобрить ввод турецких войск в Азербайджан
[11:43]Латвийские СМИ: В Риге от коронавируса умер "друг Путина" Евгений Ролдугин
[11:14]Жена убитого Александра Литвиненко подала на Россию в ЕСПЧ. Она требует 300 млн
[10:33]Трамп пишет, что выиграл выборы и призывает не считать почтовое голосование
[09:49]Главный инфекционист США: Жизнь вернется к норме не раньше 2-3 квартала 2021 года
[09:21]СК не нашел своей вины в самоубийстве Славиной. Бастрыкина просят вмешаться
[08:33]Кремль проиграл Молдову, Пашинян призвал армию, Маск покоряет МКС. Главное к 16 ноября

15 ноября, воскресенье

[17:57]Силовики оцепили Площадь перемен в Минске. Задержаны не менее 450 человек
[17:31]Под Иркутском наледь на дорогах посыпали землей с кладбища, но не убрали кости
[16:52]В ОП РФ просят ужесточить контроль за НКО-"иноагентами"
[16:11]В Петербурге Центр “Э” завел дело против группы подростков-скинхедов
[15:16]ОМОН начал использовать против протестующих в Минске гранаты, газ и водометы
[14:10]В Омске задержаны активисты, собиравшие деньги для оплаты штрафов хабаровчан
[13:42]Коммунисты написали заявление на Меладзе за намерение сорвать "Голубой огонек"
[12:43]Лекарства от коронавируса будут упрощенно регистрировать в РФ до 2022 года
[11:29]COVID-19 за сутки в РФ: 22 572 заболели, 352 умерли, 14 456 выздоровели
[11:10]2 569 человек погибли за первые 9 месяцев 2020 года по вине пьяных водителей
[10:36]Мужчины на 20% чаще женщин тратятся на спорт
[09:53]В Австрии – локдаун, а в Кыргызстане – выборы. Новости к утру 15 ноября

14 ноября, суббота

[17:51]Адвокат заявил о задержании оппозиционера из СНБ за подготовку убийства Пашиняна
[17:14]Тихановская призвала ЕС к санкциям против бизнеса и признанию ОМОН экстремистским
[16:05]17-летние белорусские студентки рассказали, как их избивали и унижали силовики

Фото: depositphotos
Рецепт. Легкая куриная колбаса для диетического оливье
Фото: depositphotos
Рецепт. Та же каша, только в профиль
Дмитрий Гордон // Фото: Instagram
Куда вложить деньги в 2020 году: Гордон рассказал, как стать миллионером
Меры экстренной помощи себе при психологических травмах
Фото: depositphotos
Рецепт: Осетинский пирог для Маска и всех, кто в маске
Фото предоставлено Automama
"День жестянщика", или Как не попасть в ДТП: топ-5 простых советов
Фото в статье: depositphotos
Картофельно-тыквенные биточки, говяжий рулет и котлетки: топ-3 ресторанных блюда для дома
Фото: Global Look Press
Мертвый губернатор в Волгограде и гробы в Ярославле: что обсуждали в Сети
Фото в статье: Global Look Press
Дзюба и его интим-команда: топ-10 звезд, чьи постельные игры слили в интернет
Дональд Трамп // фото в статье: Global Look Press
Миллиардер, плейбой и простак: 5 историй про проигравшего президента Дональда Трампа
sobesednik logo

"Готов умереть за Дзюбу!": Добровинский согласился защищать опозоренного футболиста

Спорт
21:08, 16 ноября 2020

"Готов умереть за Дзюбу!": Добровинский согласился защищать опозоренного футболиста
Александр Добровинский // Фото: Global Look Press
Александр Добровинский // Фото: Global Look Press

Адвокат Александр Добровинский заявил, что не прочь представлять интересы Артема Дзюбы в деле о слитом интимном видео.

Скандал вокруг капитана сборной России по футболу не утихает. Футболист ждет помощи от ФСБ, куда он обратился по поводу шантажа: игрок заявил, что неизвестный вымогал у него $5 млн, угрожая слить интимное видео в сеть. Денег Дзюба, как все знают и все видели, не дал. Поэтому вся надежда Дзюбы теперь на спецслужбы, которым, возможно, удастся установить личность шантажиста и привлечь его к ответственности.

А пока Дзюбу отстранили от игр нашей сборной по футболу. И команда тут же, в первом же матче без своего капитана, проиграла Турции. Печаль усугубляется ещё и слухами о том, что «Зенит» вообще хочет продать футболиста в другой клуб.

Однако шанс на восстановление доброго имени Артема Дзюбы все еще есть. Звездный адвокат Александр Добровинский, лишенный статуса после участия в деле Михаила Ефремова, но продолжающий работать, в разговоре с Sobesednik.ru пообещал «умереть» за форварда, если потребуется.

– Меня можно обвинить во всех грехах: что я ношу бабочки, что езжу на Роллс ройсе, что надеваю хорошие костюмы, что люблю красивых людей и красивые вещи, что не скрываю своего благополучия и позитивного мировосприятия. Но разве это плохо?! – заявил Sobesednik.ru Добровинский. – Или мы должны вернуться в Советский Союз и все ходить в одинаковых костюмах и в одинаковых очках?! Я не хочу.

Словом, меня можно упрекнуть в чём угодно, даже в коллекции очков. Но только нельзя меня упрекнуть в результатах, которые я приношу своим доверителям и клиентам. И я это делаю бесплатно.

– А на что вы Роллс-ройс и все прочее покупаете?

– Я говорю о деле Захарова. Или о деле господина Киркорова, который мой друг, и я совершенно бесплатно его обслуживаю. Я не сказал, что всю жизнь работаю бесплатно. Я выиграл, наверное, самый большой на сегодняшний день процесс в нашей стране, где фигурировали почти 70 млрд рублей. И для корпорации я работал за гонорар. Но факт, что я на громких процессах работаю бесплатно, видимо, претит людям, которые привыкли жить в серости, для которых любой яркий человек – выскочка, которого надо уничтожить.

При этом, как вы понимаете, в решении адвокатской палаты о лишении меня статуса на два года ни одного слова нет ни об эпатаже, ни о моих машинах, ни о женщинах, ни о моей манере одеваться, ни о том, что я много давал интервью и ходил на телевидение. Об этом можно сколько угодно говорить — на здоровье.

Я всегда был такой и никогда другим не буду. И мне нравится, как я себя веду. А самое главное в том, что этого хотят мои доверители и мои клиенты.

– Очевидно, такая манера приносит хорошие дивиденды в адвокатском бизнесе?

– Такая манера ведения дел пошла от того, что мне надо было полностью прикрыть своего клиента, то есть взять удар на себя. И я действительно всегда это делал, оставляя клиента на пьедестале. Во всех своих делах, там, где мне это поручали.

Это было и в деле Киркорова, и в деле Сергея Захарова, и в деле Орбакайте, и Илзе Лиепа, и Майи Плисецкой. Но многие люди не могут перенести того, что в нашей стране может быть что-то выходящее за рамки повседневности и серости. Ну, не могут. Отсюда и пересуды о том, что «его лишили статуса за эпатаж».

– А за Дзюбу с его кейсом об интимном видео вы бы приняли удар, если бы вели его дело?

– Если бы Дзюба обратился ко мне – да, я бы опять принял весь удар на себя.

Понимаете, ему нельзя говорить, а я бы говорил, и опять бы всё сосредоточилась на мне. Потому что я такой. Потому что должен для клиента сделать всё. И если понадобится, пойти на самое страшное.

– Это на что?

– За клиента надо умереть. А иначе из профессии надо выходить.

– Мне кажется, Александр Андреевич, что вы тут как-то увлеклись. Вы же не романтик.

– Вы меня просто не знаете. Я, наверное, последний романтик в этом мире. По крайней мере моя любимая и мои дети так утверждают.

– Как интересно. Никогда бы не подумала, что романтизм может сочетаться с умом и холодным расчётом.

Тема: Михаил Ефремов

Теги: #Знаменитости #Филипп Киркоров #Добровинский #Сергей Захаров #новости звезд #Дзюба

Рубрика: Спорт

Поделитесь статьей:

Александр Добровинский // Фото: Global Look Press

Спорт

"Готов умереть за Дзюбу!": Добровинский согласился защищать опозоренного футболиста
Global Look Press

Спорт

Мужчины на 20% чаще женщин тратятся на спорт
Мария Шарапова // фото: Global Look Press

Спорт

"На пенсии" Шараповой стали доверять больше
Политика
Валерий Соловей: Сергей Лавров уйдет в отставку
"Все из детства": Белковский рассказал, какие черты характера и страхи воспитали в Путине "дворы Питера"
"Путин уйдет как Ельцин в 1999 году": Константин Семин сделал громкое заявление
"Путин придумал": Соловей раскрыл кличку Соловьева и его "секретное звание" в ФСБ
Общество
Первый раз в седьмой класс. В 23 года!
Вред и польза молока: какое лучше, чем заменить и как проверить в домашних условиях?
Надежда Гужева: Маски раздора доброго депутата Березина
"Кремль. Путину". Сохраните врачей в деревнях под Тверью!
Колумнисты
Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Валерий Шотаевич Меладзе насмешил россиян накануне выходных. Он попытался призвать коллег по поп-цеху бойкотировать съёмки в новогодних программах. Валерий Шотаевич уверен, что если люди включат телевизор и не увидят там в новогоднюю ночь привычного музыкального политбюро, то очень сильно расстроятся и прямо с утра 1 января пойдут требовать повысить уровень жизни деятелям эстрады

Скворцова Елена

Скворцова
Елена

обозреватель

Портал по поиску работы SuperJob опубликовал результаты любопытного опроса. Россияне называли профессии, которые абсолютно не подходят их детям. В список неприемлемых попали почти все существующие занятия. Остается лишь догадываться, кем бы хотели видеть своих чад столь привередливые родители. Ведь всем поголовно олигархами не стать

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Александра Мураховского, который без верховного звонка и Юлию Навальную к мужу не пропускал, поощрили – и правильно сделали. Я разве против? Это служба такая, и она как раз не оставляет ощущения унижений и тупой бессмыслицы. Понятно теперь, кому на Руси служить хорошо?

Культура и ТВ
"Джигарханян попал в рай": Никас Сафронов рассказал о дружбе с великим артистом
"Мама плачет от горя!": сын Джигарханяна может не успеть похоронить отца
Перед хитроватой улыбкой Михалкова актрисы тают
Сбежать из немецкого плена Смоктуновскому помог скользкий лед
Шоу-бизнес
"Лобода – ведьма!": экс-директор певицы рассказал об издевательствах звезды
"Джигарханян давал тебе деньги!": Сафронов врезал Виталине за отказ идти на похороны
Гоген Солнцев: Джигарханян вышвырнул меня на улицу и бегал за юбками актрисулек!
Стилист Пугачевой: Максим Галкин одевается как пэтэушник. Голым ему лучше!

Здоровье
Укол раз в 8 недель защитит женщин от заражения ВИЧ
Ударные дозы антикоагулянтов при COVID-19 вредны
Установлено, почему недосып мешает людям учиться
Физические нагрузки реально замедляют рост рака
Туризм
СМИ: Россия резко увеличит количество авиарейсов в Казахстан и откроет новые страны
Все идет к закрытию Турции: куда лететь на Новый год, чтобы не остаться без денег и отдыха
Едем на выходные в Нижний Новгород: лучшие места для отдыха
Пандемия и терроризм в Египте: опасно ли сейчас лететь на Красное море?
Авто
Пять способов сэкономить на шиномонтаже при сезонной замене резины
"Роковой джип": Ефим Шифрин показал фото внедорожника Ефремова, доведшего артиста до тюрьмы
Новые правила оформления ОСАГО: учтут детей, кредиты и даже цвет авто
Адвокат объяснил, что делать, если вас штрафуют за багажник на крыше
Недвижимость
Эксперты рассказали, когда подешевеют квартиры в России
Продлят ли льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноября?
Взять ипотеку со взносом в 15% можно уже сейчас. Но приготовьтесь заложить дом
Купить квадратный метр… и плакать: что будет с жильем после заявления Путина
Свежий номер
фото: Global Look Press, в статье: кадры из фильма "Дорогие товарищи!" / автор: Саша Гусов
Андрей Кончаловский: В СССР никто, кроме Сталина, не понимал русского мужика
Фото: Global Look Press
Отставки Матвиенко, Володина и взлет Медведева: Путин хочет перетряхнуть политэлиту
Михаил Булгаков // фото: "РИА Новости"
Мастер и мессир: "Роман Булгакова со Сталиным длился двадцать лет"
Татьяна Навка // фото: Global Look Press
Татьяна Навка открыла новый бизнес, о котором заботится Собянин
Фото: depositphotos
Борец с "иноагентами" Катенев и друг Путина Тимченко богатеют в России, а тратят в Финляндии
Александр Добровинский // Фото: Global Look Press
"Готов умереть за Дзюбу!":
Добровинский согласился защищать опозоренного футболиста
Роман Архипов // Фото в статье: Instagram
Роман Архипов:
Мне никогда не было стыдно за "Челси"
Аркадий Дубнов // Стоп-кадр: YouTube
Дубнов о плохом мире в Карабахе:
Унижение армян можно понять. Но предал ли их Пашинян?
фото: Global Look Press
Дмитрий Потапенко:
Россия – сырьевая колония. Своих технологий у нас просто нет
Кадр из фильма Алексея Учителя "Цой"
Режиссер Алексей Учитель:
Цой не принадлежит его родственникам
Светлана Лобода // Фото: Global Look Press
"Родила от другого": выяснилась правда о романе Лободы и Линдеманна
Фото: YouTube, Global Look Press
"Там была жесть": Мигель впервые подробно рассказал о конфликте с Пугачевой
Фото: Instagram
"Мания преследования": Гоген Солнцев рассказал о психическом расстройстве Екатерины Терешкович
Фото: Global Look Press
В 2021 году: таролог назвала точный месяц ухода Владимира Путина с поста президента
Александр Колтовой и Лера Кудрявцева // фото: Instagram
"Смерть ходила за Колтовым по пятам!": шокирующие подробности трагедии ведущего НТВ
Метанольный Джо: зачем олигарх Мазепин гробит "ТОМЕТ"
Global Look Press
"От Путина не грех и родить": соцсети бурно отреагировали на слухи о втором материнстве Кабаевой
Ветеран спецслужб рассказал, как ЧВК "Вагнера" повлияла на войну в Карабахе
Джаралла: Никто не поверит написанному боевиками "признанию" Шугалея и Суэйфана
Фото: Global Look Press
В Улан-Удэ коронавирусное такси довезет до поликлиники
^