Ягудин показал издевательскую пародию на Плющенко с риском для жизни

Находясь за рулем авто, фигурист Алексей Ягудин снял видео, где едко прошелся по извечному конкуренту Евгению Плющенко.

На кадрах видно, что Алексей Ягудин управляет автомобилем и движется по оживленной подмосковной трассе. Спортсмен сообщает подписчикам своего Instagram, что едет на съемки нового выпуска шоу «Ледниковый период» на «Первом канале». При этом в правой руке (левой он все-таки держит руль. – Прим. Sobesednik.ru) у Ягудина – бритва. Изображая, что бреет подбородок, щеки и даже – особенно демонстративно – волосы в носу, фигурист произносит длинную речь, явно пародируя Instagram Плющенко. Ягудин изображает из себя хлопотливую хозяюшку, и фолловеры моментально угадали этот месседж.

Алексей Ягудин спародировал Плющенко прямо за рулем авто//фото: соцсети

– У меня столько дел по дому, столько дел! – таращит глаза Ягудин-Плющенко. – Собак накормить, детей собрать, в школу отвести. Потом семье обед, ужин, завтрак приготовить. Потом дом еще пропылесосить. У меня времени нет вообще ни для чего!

Вперед – пафосно вздыхает, завершая бритье, Ягудин. – Навстречу высокому искусству!

«Классная пародия на Плющенко! – оценили артистические старания Алексея его подписчики. – Отличное чувство юмора!»

«А на дорогу кто будет смотреть?! – позаботились о кумире комментаторы. – Вы за руль-то покрепче держитесь!»

Напомним, что именно сегодня американский портал Yardbarker опубликовал топ-25 самых выдающихся фигуристов мира. Он и мог вызвать у Ягудина желание потроллить Плющенко.

Евгений Плющенко в Instagram часто изображает хлопотливого отца семейства//фото: соцсеи

В список вошли шестеро россиян: Евгений Плющенко и Евгения Медведева, Ирина Роднина и Артур Дмитриев, Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков. При этом в топ-25 лучших фигуристов не нашлось места обоим ведущим «Ледникового периода» – олимпийским чемпионам Алине Загитовой и Алексею Ягудину. Зрители телепроекта сочли, что рейтинг составлен несправедливо, и уж Ягудин точно достоин того, чтобы оказаться в списке лучших фигуристов мира если не вместо Плющенко, то уж вместе с ним точно.