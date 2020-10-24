Олимпийский комитет проверит белорусских атлетов на политические репрессии

Сообщения о «дискриминации» белорусских спортсменов по политическим мотивам вызывают обеспокоенность у Международного олимпийского комитета (МОК), передает Deutsche Welle. В исполнительном комитете организации намерены изучить, насколько добросовестно режим Александра Лукашенко соблюдает Олимпийскую хартию.

При этом Национальный олимпийский комитет Беларуси, председателем которого является сам непризнанный президент Лукашенко, отрицает репрессии в отношении своих атлетов.

В начале месяца члены Свободного объединения спортсменов Беларуси SOS BY составили письмо на имя президента МОК Томаса Баха. В нем они сообщили, что за свои политические убеждения атлеты подвергаются санкциям как со стороны НОК, так и со стороны Министерства спорта Республики. В документе были описаны 22 подобных случая, включая два ареста белорусской баскетболистки Елены Левченко.

Также возле здания штаб-квартиры МОК прошел митинг с плакатом «Чемпионы не играют с диктаторами».