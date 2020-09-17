Немецкие футболисты пропустили 37 мячей, пытаясь соблюдать социальную дистанцию

В Германии любительский футбольньный клуб «Рипдорф / Мольцен II» во время матча с соперниками из «Холденштедта» пропустил 37 мячей и не забил ни одного, показательно соблюдая социальную дистанцию с игроками соперника, так как те могли быть заражены коронавирусом, а сняться или перенести матч не получилось.

Накануне перед матчем игроки «Холденштедта» контактировали с зараженным COVID-19 человеком. Их оппоненты попросили перенести матч, но получили отказ, а за неучастие «Рипдорфу» могли дать крупный штраф, пишет издание Goal. Игроки решили все-таки выйти на поле, но умышленно не контактировали со своими противниками, что ожидаемо привело к победе «Холденштедта» с разгромным счетом 37:0.

Как отмечает РБК, рекордный счет был зафиксирован в 2002 году в чемпионате Мадагаскара, когда «Стад Олимпик Л’Эмирн» проиграла комнде «Адема» со счетом 149:0. Тогда вратарь обиделся на судей и призвал игроков всю игру забивать ему.