Президент-автократ и эксплуатация былых побед: эксперты – о проблемах "Барселоны"

Станислав Рынкевич и Вадим Лукомский — о бездарном президенте, ставшем причиной стремительного падения «Барселоны».

Когда фанатское и журналистское сообщество (как правило, справедливо) ругают наши клубы за слабую организацию своей жизнедеятельности, в качестве положительных примеров приводят разные европейские гранды с правильными ценностями: жизнь по средствам, большой упор на молодежь и кропотливую скаутскую работу.

Но уже много лет на самой вершине европейского футбола существует пример, демонстрирующий нам, как не надо управлять клубом. Клуб этот называется «Барселона». Несколько дней назад каталонцы потерпели самое разгромное поражение в еврокубках в своей истории (2:8 в игре с «Баварией»), впервые за 12 лет оставшись без единого трофея по итогам сезона. Мы решили поговорить о проблемах «сине-гранатовых» со знающими людьми. Станислав Рынкевич — один из первопроходцев Sports.ru и настоящий знаток испанского футбола. Второй наш спикер — Вадим Лукомский, ставший в последнее время главным тактическим автором футбольного рунета.

Станислав Рынкевич — критикует покупки и решения Бартомеу, верит в возвращение Гвардиолы

– Откуда пошли корни управленческой проблемы, потому что в сезоне 2015/16, например, «Барселона» выглядела объективно самой сильной командой мира. И казалось, что это будет всерьез и надолго. Но стоило Неймару уйти из «Барсы», как начались проблемы.

– Я бы не сказал, что в сезоне 2015/16 «Барселона» была самой сильной. Тогда все было хорошо, но уже происходила определенная смена концепции. Последней точкой, когда реально все было хорошо, это был этап работы Гвардиолы. Потому что в клубе работала определенная игровая концепция.

Был футбол, который ставился на всех уровнях: начиная с самого юного возраста в академии «Ла-Масия» до главной команды. Была определенная философия игры, в «Барселону» «поднимали» потихонечку молодых воспитанников из дубля и так далее. «Барселона» все дальше и дальше откатывалась от своих принципов, становясь похожей на любой другой европейский топ-клуб. Когда за большие деньги покупаются звезды в основу, а все остальное — как придется. Во многом это было связано с тем, что клуб, ровно как и любой гранд, рассчитывал завоевать новую аудиторию в мире. Для этого нужны не только победы, но и громкие трансферы.

Антуан Гризманн и Жозеп Бартомеу // Global Look Press

В определенном смысле потеря Неймара стала спусковым крючком, потому что руководство «Барселоны» отреагировало на это очень истерично. Просто никто не ждал, что так будет. После этого «Барселона» начала подписывать за огромные деньги футболистов, которые были ей не особенно и нужны. Были большие сомнения насчет того, насколько пришедшие игроки вообще достойны таких трансферных сумм. К примеру, Усман Дембеле, Малком, Коутиньо. С другой стороны были сомнения, что они нужны «Барселоне» и тренеру Эрнесто Вальверде. Как выяснилось, не были нужны вообще.

Нельзя сказать, что эти новички хоть как-то повлияли на игру «Барсы». Поэтому проблема в руководстве. Пока еще президент Жозеп Бартомеу занял свой пост только потому, что предыдущий глава клуба Сандро Росель сел в тюрьму из-за махинаций с покупкой Неймара. Поэтому трансфер бразильца просто на всех уровнях повлиял на развитие «Барселоны» как клуба.

Проблема нынешнего кризиса в том, что его не решить в это лето никак. Потому что выборы президента клуба будут только в следующем году. И непонятно, как «Барселона» будет искать нового тренера [интервью было записано до назначения Рональда Кумана — прим. Sobesednik.ru]. Потому что кто захочет прийти в «Барсу» на один сезон? Ведь новый президент скорее всего придет со своим тренером. Что делать с Месси? Если он остается, то ни о какой перестройке не может идти и речи, потому что он не готов к таким процессам. Он хочет выигрывать здесь и сейчас. А как хочет Месси, так боссы «Барселоны» и делают. Глупо было бы не использовать ресурсы лучшего игрока на планете.

Поражение от «Баварии» (2:8) обнажило проблемы, которые были давным-давно. Они частично маскировались тем, что Месси такой замечательный и у него все получается. И все всегда жили надеждой, что в этом году получится выиграть ЛЧ. А теперь «Барселона» превратилась в сборную Аргентины. А как она играет с Месси в составе, мы все уже много лет видим.

– Вы не считаете, что уход Неймара является демонстрацией управленческой беспомощности «Барселоны»? Ходили слухи, что бразилец называл Бартомеу идиотом. Может быть он ушел из-за того, что клуб пришел в некий тупик, а он сам хотел движения вперед?

– Не было какой-то одной причины ухода. Безусловно ему хотелось выйти из тени Месси, побороться за «Золотой мяч». Но в случае с уходом Неймара руководство «Барселоны» не очень здорово смотрелось. Но нужно понимать, под каким давлением находился Неймар. Это был как раз тот период, когда Месси хотел уйти из «Барселоны». Тогда открылись его махинации с выплатами налогов. На него тоже оказывалось давление, ему и отцу приходилось ходить в суд. И примерно в то же самое время проблемы начались с Неймаром.

Нассер аль-Хелаифи и Неймар // Global Look Press

То, что Бартомеу — не совсем хороший руководитель, было понятно уже давно. Периодически возникают всякие скандалы, например связанные с трансферами. За последние три года практически любое решение Бартомеу вызывало недоумение у той обоймы футболистов, которые являются костяком команды: Месси, Суарес и другие лидеры. Им, например, не понравилось увольнение Вальверде. Мол, с чего вдруг убирать тренера посреди сезона? Такие проблемы нельзя решать таким образом. Еще стоит отметить заказанную атаку на игроков команды в соцсетях: ее тоже связывают с Жозепом Бартомеу.

– Можете рассказать о команде президента Бартомеу? Она полностью состоит из лояльных людей, или же там есть те, кто заставляет его принимать адекватные решения?

– Не думаю, что сейчас есть какие-то сильные люди у него в команде. Это характерно для президентов «Барселоны»: когда одна команда выигрывает выборы, постепенно она чистится. Так было и у Жоана Лапорты, у которого в команде был будущий президент Сандро Росель и еще несколько ярких фамилий. Но чем дольше правил Лапорта, тем больше его обвиняли в авторитарном подходе. И он постепенно избавлялся от своих людей, в частности, поссорившись с Роселем.

Потом похожий процесс происходил с Сандро Роселем. С течением времени от него стали отворачиваться его бывшие товарищи, говорившие, что он «заигрался».

Сандро Росель и Жозеп Бартомеу // Global Look Press

Что касается Бартомеу, то он сам оказался не в том месте и не в то время. Президентские амбиции у него обозначились тогда, когда он занял свой пост. До этого он был правой рукой, человеком, который в системе работает. В его нынешней команде я не вижу особо ярких спикеров. Слова его людей тоже вызывают недоумение. В один момент назначили Эрика Абидаля спортивным директором, которым несколько лет назад был Андони Субисарреты. Суть в том, что Субисаррета был уважаем, а когда его уволили, в команде возникли вопросы. А Абидаль, поигравший за «Барселону», начал позволять себе говорить странные вещи после неудачных игр команды.

Поэтому я не вижу за Бартомеу не то что лояльных ему людей, а людей, которые способны оказать ему серьезную поддержку. Сильных личностей за Бартомеу не видно, не чувствуется, что у него есть команда, которая вместе с ним в случае кризиса куда-то вырулит.

– В начале десятых годов «Барселона» входила вместе с «Реалом» в топ-2 лучших клубов мира. «Барса» была самой богатой, все игроки хотели попасть в ее состав. Как случилось так, что за эти 10 лет каталонцы превратились в кризисный клуб с большими долгами?

– Во-первых, в Европе стало гораздо больше крупных и богатых клубов. В начале нулевых не пришли еще арабские деньги в «Манчестер Сити», не пришли катарские деньги в ПСЖ. За это десятилетие футбол стал гораздо более привлекательным для инвесторов. Поэтому так называемых «денежных мешков» стало больше. Второй фактор: следствие неграмотных управленческих решений. Как поступает тот же Флорентино Перес, президент «Реала»: покупает талантливую молодежь, сдает ее в аренду, причем туда, где она может расти. Потом, если молодой игрок не пригодился главной команде, его очень удачно продают.

В «Барсе» нет такой стратегии. У них все решения не стратегические, а тактические. Потеряли Неймара? Вложили кучу денег в людей, которые должны были его заменить, но при этом не отрабатывают затраты на поле. Еще в «Барселоне» очень большие зарплаты [У каталонского клуба самая большая платежная ведомость в мировом футболе — прим. Sobesednik.ru]. При Гвардиоле контракты у очень многих игроков были составлены таким образом, что бонусы за победы в турнирах были очень большие. И для «Барселоны» было неважно, выиграет ли она Лигу Чемпионов или нет: почти все призовые уходили игрокам. А дальше ситуация изменилась. Чтобы приглашать к себе футболистов, начали им слишком много выкладывать денег. И поэтому «Барселона» начала терять финансовую мощь.

Станислав Рынкевич // фото из личного архива

Да и все те же истеричные покупки. Например, с Мартином Брэйтуэйтом. Так получилось, что зимой клуб отдает в аренду молодых футболистов, чтобы разгрузить «платежку». Потом выясняется, что травмированы Луис Суарес и Усман Дембеле, а в атаке играет 17-летний Ансу Фати. Дальше они выплачивают 18 миллионов евро отступных за Брэйтуэйта, который за полгода забил один гол. И сейчас непонятно, что с ним делать, потому что продать за 18 миллионов его не получится. И таких случаев очень много.

Поэтому, если ты так часто совершаешь подобные ошибки, рано или поздно деньги у тебя кончатся. И не стоит забывать о Месси, которому каждые 2-3 года дают новый контракт с повышением зарплаты. А «Барселона» за последние 10 лет не так сильно развивалась. При Гвардиоле название клуба стало нарицательным, все хотели играть, как «Барса». А когда победы не идут одна за другой, ты становишься одним из них. И не так просто выходить на новые рынки, пополнять фанбазу, получать новые деньги.

– Виктор Фонт — главный соперник Бартомеу на ближайших выборах? В чем его отличие от Бартомеу, какие у него есть преимущества и недостатки?

– Да, самый реальный конкурент. Если серьезно говорить, то сложно выделить какие-то преимущества. Потому что мы толком о них не знаем. Мы видим только то, что о нем пишут. А пишут о нем, как правило, очень общие вещи в каталонской прессе: вот он весь такой замечательный, у него есть управленческий опыт. Что обычно пишут о кандидатах, в общем. Его главное преимущество перед сосьос [болельщики, имеющие право голоса на выборах президента — прим. Sobesednik.ru] — хорошие отношения с Хави и не самые плохие отношения с Гвардиолой.

Ведь все, что интересует сосьос — это обещанные трансферы и тренер, которого приведет президент. Фонт явно намекает на то, что в случае своей победы на выборах он назначит Хави главным тренером, что, конечно, всем очень нравится. Ну и шаблонные обещания борьбы за все хорошее и против всего плохого: возродим «Ла-Масию», вернем тики-таку, сделаем «Барселону» снова великой и так далее.

– Гвардиола ушел 8 лет назад. Тогда считали, что причина — разногласия с командой Роселя. Если Фонт станет президентом, Пеп может вернуться? Или же наличие Месси в составе делает невозможным возвращение Гвардиолы при любом режиме в клубе?

– Я думаю, что теоретически возвращение Гвардиолы возможно. Вряд ли этим летом, но не вижу причин, почему бы он не мог вернуться в 2021 году.

Не думаю, что Пеп ушел из-за Месси, но в том числе из-за Лео он не возвращается. А ушел он во многом из-за того, что ему не нравилось работать с Роселем: Гвардиола же приходил в «Барсу», когда боссом был Лапорта. Первые годы своей тренерской карьеры Пеп жил по заветам Кройфа, а он говорил, что в конце цикла надо менять либо тренера, либо состав. И Гвардиола понимал, что потенциал этой команды еще не исчерпан. Поэтому он ушел сам.

Хосеп Гвардиола // Global Look Press

Он из тех тренеров, кто любит новые идеи. Еще будучи игроком он ради этого уезжал в Мексику, в Италию. И уже во время тренерской карьеры ему был интересен новый опыт, который он получил в «Баварии» и «Манчестер Сити». А не возвращался он, потому что не было подходящих условий. Мне кажется, ему будет приятно вернуться и попробовать сделать «Барселону» снова великой.

А для Гвардиолы важно, чтобы им руководил подходящий президент, которому он доверяет. Может быть, им будет Виктор Фонт. Разное говорят про их отношения. И второе: для Гвардиолы, который является системным тренером, важно полностью влиять на тактику команды. Конечно, наличие Месси в составе является проблемой.

Поэтому, я думаю, что он и Хави могут появиться в «Барселоне» только тогда, когда Лео перестанет быть боевой единицей. Либо Месси просто покинет «Барсу», тогда возвращение Гвардиолы будет иметь смысл.

Вадим Лукомский — обвиняет «Барсу» в отходе от своего стиля, объясняет ухудшение результатов отказом команды от командного прессинга

– В чем главные игровые проблемы «Барселоны» в настоящий момент?

– Это очень широкий вопрос. Если упрощать, то проблема в «мессизависимости». В некоторых случаях это преимущество «Барсы», но когда речь заходит о матчах топ-уровня, это вредит команде.

Играя без мяча, «Барселона» не может прессинговать, потому что Месси не бегает. Даже когда «Барса» отходит назад и защищается позиционно, она вынуждена обороняться в 8,5 полевых игроков: Месси не помогает вообще, а Суарес теоретически может помогать больше. Но если он будет давить на защитников, а Месси — нет, то такой прессинг очень легко разбить.

Проблема здесь в том, что Месси при всей своей гениальности при игре с мячом, является игроком, который очень много отнимает у своей команды при игре без мяча. И когда идет столкновение с равной «Барсе» командой, когда против каталонцев смелый соперник, готовый наказывать за это, может случиться то, что случилось в ¼ ЛЧ с «Баварией» (2:8). То есть настоящая катастрофа.

Лионель Месси в матче с «Баварией» (2:8) // Global Look Press

Но и, когда Месси с мячом, есть и плюсы, и минусы. Плюсы: на индивидуальном мастерстве Лео может делать голы из ничего, создавать моменты для партнеров. Минусы: на нем слишком большой акцент, это вредит, ведь все партнеры играют только на Месси. Еще один минус — недисциплинированность. Лео постоянно стягивается к мячу, разрушает атакующую структуру.

Но есть другой путь: строить новую команду без такой звезды. Побеждать за счет четкой атакующей структуры, за счет дисциплинированности, за счет правильного расположения футболистов. Месси все это разрушает своей игрой. Не хочется излишне негативно высказываться, потому что в индивидуальном плане Лео гениален даже в этом сезоне. Но, когда речь заходит о командных механизмах, когда «Барса» играет в матчах топ-уровня, все эти проблемы играют против каталонцев.

– Как так получилось, что «Барселона» так скатилась? Как Луису Энрике, экс-наставнику команды, удавалось маскировать проблемы в обороне с трио нападающих Месси — Суарес — Неймар?

– Нужно понимать, что очень прямая связь со старением игроков. Еще 5 лет назад у Месси были совершенно другие возможности. Абсолютно иначе себя на поле вел Неймар, который очень хорошо отрабатывал в обороне в первые сезоны в Европе. Суарес тоже был и физически лучше и просто моложе.

Луис Энрике // Global Look Press

Поэтому это само по себе решало проблему. Но и сам Луис Энрике. Он был тренером, который четко ставил на прессинг. После него в «Барсе» пошли попытки играть как-то без давления на соперника: схема 4-4-2, Суарес и Месси остаются повыше, остальные отходят назад, команда особо не прессингует. Ну и третий момент: тогда еще у «Барселоны» был очень сильный набор центральных полузащитников в лице Бускетса, Иньесты и Хави. Эти люди помогали команде попросту больше держать мяч у себя. Чем больше ты владеешь мячом, тем меньше тебе его надо отбирать. И это тоже помогало обороняться.

– После ухода Неймара «Барса» произвела ряд панических покупок. Почему Дембеле не стал заменой бразильцу, а Коутиньо не смог заиграть ни в центре поля, ни на фланге атаки?

– Сам уход Неймара летом 2017 года заставил «Барселону» паниковать. Они не привыкли, что у них могут таким образом забирать игроков, «Барса» не хотела отдавать Неймара. И они оказались в заведомо плохом положении.

Дальше проявились более широкие проблемы. На самом деле трансферная политика «Барселоны» очень слабая. Это проблема, которая вызывает очень много вопросов. В паре предложений весь масштаб не описать. Если почитать, что директора «Барсы» говорят о своих новичках, то возникает вопрос: а смотрели ли они вообще на манеру этих футболистов? Потому что того же Коутиньо публично называли заменой Иньесты, но ни по своей оптимальной позиции, ни по манере игры он и близко не мог заменить Андреса.

Жозеп Бартомеу и Филиппе Коутиньо // Global Look Press

Дембеле, у которого тоже небарселонская манера игры, поглотили травмы. Но ему нужно развиваться и еще раз развиваться, чтобы освоить каталонский стиль. Плюс у него очень плохое отношение к работе, он иногда даже прогуливал тренировки.

Кажется, что «Барселона» очень плохо изучает своих новичков — это основная проблема. И это очень странно, потому что у них один из самых продвинутых в мире аналитических отделов. То, что они представляют на различных конференциях, очень впечатляет. Но похоже, что аналитиков просто никто не слушает. И если есть какие-то показатели, на основе которых формируют трансферные списки, то там речь идет только о маркетинге. Вряд ли такая стратегия может быть успешной.

– Почему у де Йонга (пока) и Артура не получилось в «Барселоне»? Они же умные игроки, а ту самую «ДНК «Барселоны» у них видел сам Хави.

– Этот вопрос очень сильно перекликается со всеми опасениями, которые я уже высказал. Но если разбирать слова Хави, то, во-первых, само понятие «ДНК «Барселоны» — очень растяжимое. Быть техничным, хорошо играть в пас, умно передвигаться — и у игрока уже видят эту «ДНК».

Диапазон футболистов с такими данными очень и очень широкий, так что тут нет никаких гарантий. А в первом вопросе я уже отвечал, что «Барселона» сильно отошла от своего стиля. Каталонцы уже не играют в свой футбол, поэтому игроки с этой «ДНК» ей уже не нужны.

Френки де Йонг // Global Look Press

Что касается Френки де Йонга, он все-таки другого склада футболист. Игрок, который не готов играть в барселонской структуре, которому нужна большая свобода. И гораздо показательнее то, что про него говорил не Хави, а Эрик тен Хаг, его бывший тренер в «Аяксе». Он говорил, что схема «Барселоны» 4-3-3 неудобна для Френки. И поэтому тен Хаг специально подстроил схему «Аякса» под де Йонга.

– Рональд Куман, новый тренер «Барсы», провел не очень удачную работу в «Эвертоне», а этап в сборной Нидерландов едва ли показателен. Он гибкий тренер, или же он будет пытаться строить в «Барсе» что-то свое? Если второй вариант, то как ему быть с Месси?

– Нужно отметить, что первый сезон (2016/17) в «Эвертоне» у него отчасти был удачным. Но там он мог выезжать на фундаменте, который заложил бывший тренер команды Роберто Мартинес.

Но я не видел у Кумана проектов, в которые он приходил «с нуля» или в трудную ситуацию. У него нет какого-то видения и опыта в плане строительства сугубо своей тренерской команды. Он банально не такого уровня специалист. Если бы у него не было барселонского прошлого [Рональд Куман играл за «Барселону» и даже принес ей своим голом в 1992 году первый Кубок Чемпионов в истории клуба — прим. Sobesednik.ru], не думаю, что он бы угодил в список кандидатов на этот пост. По достижениям он там оказаться не должен был. Но за ним будет интересно последить, потому что он более гибкий тренер, чем тот же Кике Сетьен. Он больше подстраивается под футболистов, довольно прагматичный тренер.

Как он будет решать проблему с Месси, я банально не знаю. Мне кажется, можно только минимизировать ущерб, который он приносит, вынося на первый план те плюсы, которые он дает команде. Но как это реализовать в больших матчах, я не знаю. И интересно посмотреть, что придумает Куман.