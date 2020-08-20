Лучшая команда мира — в финале Лиги Чемпионов: "Лион" — "Бавария" 0:3

«Лион» вновь попытался обыграть гранда за счет быстрых рывков в атаке, но слишком «сорил» моментами, а «Бавария» наказала за ошибки.

Изначально это была очень интригующая пара. «Лион» стал грозой топ-клубов: вынес «Ювентус» и опозорил «Манчестер Сити» за абсурдные эксперименты со схемой. «Бавария» же — просто монстр. Мало того, что мюнхенцы очень легко выиграли Бундеслигу, они максимально брутальным образом выступают в ЛЧ: 9 побед в 9 играх с общим счетом 39:8. Но репутация французской команды гарантировала нам борьбу, которая могла бы получиться, если бы не ошибки «Лиона».

Начнем с составов. Обе команды не стали изобретать велосипед (Гвардиола в шоке) и выставили сильнейшие сочетания игроков. У «Лиона» была схема 3-5-2: Лопеш в воротах, Денайер — Марсело — Марсал в защите, Дюбуа и Корне в роли латералей, Какере — Гимарайнс — Ауар в центре поля и пара нападающих Мемфис — Токо Экамби. У «Баварии» — классические 4-2-3-1: Нойер в воротах, Киммих — Боатенг — Алаба — Дэвис в обороне, Тиаго — Горетцка в опорной зоне, Гнабри — Мюллер — Перишич в зоне атаки и Левандовский в роли нападающего.

Серж Гнабри забивает первый гол // Global Look Press

«Лион» начал в том же духе, как и с «Манчестер Сити» в четвертьфинале. Команда Руди Гарсии делала ставку на рывки Мемфиса, Корне и Токо Экамби. К 17-й минуте «ткачи» не уступали «Баварии» по ударам (4:4), хотя владение мячом было целиком за мюнхенцами (66/34). Самые опасные моменты матча — выход 1 на 1 в исполнении Мемфиса и рывок Токо Экамби, закончившийся ударом в штангу. Оба эти момента возникли после отличных низовых длинных передач. Если бы «Лион» не подвела реализация, французы могли бы вести с разницей в два мяча, но в итоге пропустили сами.

«Бавария» показала настоящую психологию гранда. Мюнхенцы мгновенно наказали соперника за расточительность. Гол — магия в исполнении Киммиха, Мюллера и Гнабри. Первый сделал отличный заброс на правый фланг, где мяч подхватил Серж. Второй совершил очень умное движение, не дав Марсалу сразу приклеиться к Гнабри. Ну а автор гола пустился в быстрый проход к штрафной, закончившийся красивым ударом в верхний угол ворот Лопеша.

Мюллер путает Марсала и облегчает ситуацию для Гнабри, делая рывок в штрафную // кадр из видео

После гола и до перерыва «Лион» не мог прийти в себя. Команда Руди Гарсии не нанесла ни единого удара по воротам «Баварии». За это время мюнхенцы совершили 10 успешных попыток отбора, попросту заблокировав сопернику выход в атаку. А еще подопечные Ханси Флика в этом отрезке забили второй мяч. К слову, он случился после одного из этих 10 отборов: Гнабри наказал Максвела Корне и полетел с правого фланга в сторону левого края штрафной, отдав там мяч Перишичу. Хорват мгновенно прострелил вдоль ворот, где должен был забивать Левандовский. Но поляк сыграл неудачно, а его подстраховал все тот же Гнабри. 0:2 и очень комфортное преимущество перед перерывом.

«Лион» не отошел от своего плана и во втором тайме, все так же уповая на дальние передачи. Свой последний голевой момент в матче французы запороли на 58-й минуте игры. Ауар и Дембеле отлично продавили Никласа Зюле и вывели Токо Экамби на ударную позицию, но тот снова не реализовал свой шанс. После этого у «Лиона» были две неопасных попытки дальних ударов и что-то невнятное в исполнении юного Райана Шерки.

«Бавария» — ментальные звери. Главной особенностью их возрождения надо называть безупречный настрой на матчи. Мюнхенцы не думали расслабляться, забив пятый, шестой и другие мячи в ворота «Барселоны». Так же они вели себя и в игре с «Лионом», где после 33-й минуты интрига была мертва. Футболисты делали потрясающие рывки в попытке достать уходящий мяч в тех ситуациях, в которых потеря не становится фатальной. Мюнхенцы пытались забить до самого последнего момента, подарив таки очень важный гол Роберту Левандовскому: поляк отлично замкнул навес Йозуа Киммиха на 88-й минуте.

Ханси Флик и Руди Гарсия // Global Look Press

Главная причина столь стремительного взлета «Баварии» — Ханси Флик, заменивший Нико Ковача на посту тренера «Баварии». У хорвата Томас Мюллер регулярно оставался на скамейке запасных, а при Флике Томас получил любимую позицию под нападающим в схеме 4-2-3-1, отбрагодарив за это тренера рекордом Бундеслиги по числу голевых передач за сезон (21 в 34 матчах).

«В последний раз, когда мы выглядели так хорошо, это было при Гвардиоле. Каждый игрок на данный момент находится на своей позиции и демонстрирует сильные стороны. Флик даёт нам понятные ориентиры, именно поэтому при нём мы заиграли хорошо. Флик – прямой человек, всегда говорит всё и переходит к делу», — хвалил Томас своего нового тренера в интервью пресс-службе Бундеслиги. Уж он то знает, как может быть плохо игроку, которого ставят не на его позицию.

«Баварию» смело можно называть лучшей командой планеты вне зависимости от результата субботней игры. Лига Чемпионов — турнир случайностей и аномалий, в котором нынешний созыв «Мюнхена» — оплот стабильности и закономерности. 23 августа «Бавария» и ПСЖ имеют шанс войти в историю. Если победит немецкая команда, она сравняется с «Барселоной» по количеству треблов (победа в чемпионате, Кубке и ЛЧ в рамках одного сезона, «Барса» делала так дважды). ПСЖ же в случае победы станет лишь второй командой в истории, которой посчастливится оформить «Золотой покер»: победа в чемпионате, двух национальных Кубках и ЛЧ. Единственной такой командой пока остается «Селтик» сезона 1966/67.