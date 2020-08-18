Контратаки бьют владение: "Интер" разгромил "Шахтер" (5:0) в полуфинале ЛЕ

«Интер» выдал идеальный контратакующий спектакль, уничтожив «Шахтер» прессингом на чужой половине поля.

«Интер» считался фаворитом Лиги Европы после окончания четвертьфинальных матчей. Миланцы получили в соперники главного андердога полуфиналов в лице донецкого «Шахтера». Команда Луиша Каштру не отказалась от желания контролировать мяч, а Антонио Конте отлично подготовил своих игроков к слабостям соперника.

«Шахтер» выбрал формацию 4-3-3. В защите сыграли Додо — Кривцов — Хочолава — Матвиенко, в опорной зоне играл Степаненко, а над ним пара полузащитников Маркос Антонио и Алан Патрик. Тайсон — Мораес — Марлос сыграли в нападении. «Интер» же выставил классические для себя 3-5-2: Годин — Де Врей — Бастони, латералей сыграли Д’Амброзио и Янг, за центр поля отвечали Гальярдини — Брозович — Барела, а в нападении вышли Мартинес и Лукаку.

Диего Годин и Лаутаро Мартинес // Global Look Press

Начало игры получилось очень и очень осторожным. В первые 18 минут (до первого гола) команды не нанесли ни одного удара в сторону ворот. «Шахтер» контролировал мяч 69% игрового времени. Но в этом отрезке украинцы лишь один раз проникли в штрафную площадь соперника: «Интер» попросту не пускал соперника в свои владения. Дончане пытались играть смело и прессинговать тройку защитников соперника своим атакующим трио, но получалось очень слабо.

«Интер» же сыграл на пределе мечтаний Антонио Конте. Первый удар в матче на 19 минуте при 31% проценте владения стал голом. Сам гол — демонстрация сильных сторон «нерадзурри». Миланцы очень хорошо расположились возле штрафной «Шахтера», вынудив вратаря украинцев Андрея Пятова сделать неточный вынос мяча. Его подобрал Николо Барелла, протащивший его по флангу. Далее был точный навес и удар Лаутаро Мартинеса.

Если до гола «Интер» держал мяч в районе 30%, то почему они должны забирать его после результативной атаки? С 20-й минуты и до перерыва: 65/35 в пользу «Шахтера», но с проникновениями в штрафную и опасными моментами было все еще туго: лишь три удара и 10 касаний во владениях Самира Хандановича. Вот так «Интер», не контролируя мяч, контролировал игру.

Данило Д’Амброзио празднует гол в ворота «Шахтера» // Global Look Press

В дебюте второго тайма итальянцы немного подтянули процент владения. С 46-й по 64-ю минуту «Интер» держал мяч 44% времени, создав пару очень хороших моментов с ударами Лаутаро и Лукаку. В этот же отрезок свой единственный голевой шанс создал «Шахтер». Возможность сравнять счет упустил Мораес, не сумевший пробить достаточно хорошо головой с близкого расстояния. Гол Данило Д’Амброзио на 64-й минуте — идеальное убийство интриги. «Интер» воспользовался стандартом, похоронив интригу уже в середине второго тайма.

Дальнейший разбор матча не имеет смысла. «Шахтер» совсем расклеился и раскрылся. Третий гол сделал Марцело Брозович, совершивший своевременный рывок из опорной зоны. Хорват отобрал мяч у Степаненко, а Лукаку затем вывел Лаутаро на ударную позицию. В случае с первым голом Лукаку Д’Амброзио и Барелла замучили Коноплянку и вынудили его ошибиться в передаче. В итоге Мартинес отдает на Лукаку, а тот забивает. Пятый гол — бенефис Ромелу: принял мяч в центре поля и улетел от Давида Хочолавы, попросту уничтожив грузинского защитника.

«Интер» следует поздравить с заслуженной победой. Миланцы едва ли наработали на столь крупную победу, но доминирование в матче было слишком заметным. Украинская команда не подготовила для соперника ни единого сюрприза, в свою очередь не справившись с прессингом «нерадзурри». Теперь парней Антонио Конте ждет «Севилья». У испанцев в арсенале куражный вратарь и умение выжимать максимум из своих моментов. Финал Лиги Европы едва ли получится ярким, но качественным футбол будет точно.