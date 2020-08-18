Контратаки бьют владение: "Интер" разгромил "Шахтер" (5:0) в полуфинале ЛЕ

Global Look Press

Соловей об инсульте Лукашенко: Держится на обезболивающих с наркоэффектом
Фото: depositphotos

Чарджбэк: как вернуть деньги, если купленная по интернету вещь не подошла
Фото в статье: скриншоты с YouTube

"Разбитый нос, пустые карманы": последний день из жизни бара на окраине Вегаса
Фото в статье: Global Look Press

Наталия Белохвостикова о Николае Губенко: Я краснела от его шуток
В центре внимания
Фото в статье: PhotoXpress, соцсети
Подальше от большой воды: кем стали дети "Курска"
Жена, мать, почти президент: кто такая Светлана Тихановская и почему ей верят белорусы
Дмитрий Быков: Свобода культуре не нужна? А ордена от Лукашенко?

Новости дня

17 августа, понедельник

[19:04]Лукашенко допустил новые выборы, а ЦИК отказался пересчитывать старые
[18:58]Бастующий рабочий минского автозавода: Нас грозят лишить работы и жилья. Видео
[18:38]"Мне стыдно носить погоны": подполковник милиции Лиды – о разгонах протестующих
[18:14]Трамп, Европарламент и Украина осудили действия властей Беларуси
[18:11]ФТС и МВД выявили контрабанду леса в Китай из Иркутской области на 620 млн
[17:32]Минпросвещения: необходимость ношения масок учителями будут определять регионы
[17:00]В Москве вынесли приговор обвиняемому в хищении 215 млн лидеру секты "бога Кузи"
[16:49]Повторное заражение возможно: в пуле Мишустина выявили вспышку COVID-19
[16:47]Белорусский металлургический завод остановил работу всех трех печей
[16:15]Актеру из "Покровских ворот", похищавшему средства со счетов умерших, дали 5 лет
[15:56]Около 40% представителей запрещенного в России движения АУЕ – несовершеннолетние
[15:33]Ефремов не явился на заседание суда, где рассмотрят жалобу на продление ареста
[14:59]Более 30 защитников шихана Куштау отправлены под арест на срок до 15 суток
[14:02]МИД РФ выразил протест Амстердаму из-за найденного у российского атташе жучка
[13:50]Движение АУЕ признано запрещенным в России
[13:39]Оппозиция готова предоставить Лукашенко неприкосновенность в случае ухода
[13:26]В Москве идет проверка после падения француженки из окна "Дома на набережной"
[13:15]Предшественник Лукашенко Станислав Шушкевич призвал его уйти в отставку
[13:05]СК возбудил дело после стрельбы на западе Москвы, при которой погиб рабочий
[12:51]Великобритания официально не признала президентские выборы в Беларуси
[12:26]Фургал не согласился с решением суда о продлении меры пресечения и аресте 3 млн
[11:56]"Пока вы меня не убьете, других выборов не будет": Лукашенко освистали на заводе
[11:22]МИД РФ обвинил президента Франции в "лицемерии" из-за позиции по Беларуси
[11:19]Адвокат Бадамшин рассказал о неустановленных лицах в деле Ивана Голунова
[10:51]"Богатые никак не нажрутся": Галкин поддержал защитников Куштау в Instagram
[10:46]Бастующие заводчане идут к МЗКТ, куда прилетел Лукашенко, грозящий увольнениями
[09:51]Тихановская готова стать президентом до новых выборов и простить силовиков
[09:48]Самолет Москва – Анталья сел в Сочи из-за жалоб пассажирки на боли в животе
[09:01]Глава Новосибирской области запретил отвечать людям цитатами из законов
[08:31]ОМОН у границ, Макрон с белорусами, ЕС отвергает нефть. Главное к утру 17 августа

16 августа, воскресенье

[17:34]TUT.BY оценил разницу между митингами в 7 раз (видео). К людям вышла Колесникова
[16:54]"Колхозник бывший превратился в монстра": Слепаков написал стих про Лукашенко
[16:12]Сторонники перемен ответили Лукашенко в разы большим митингом. Они идут к центру
[15:39]В Лондоне скончался внук экс-главы Казахстана Нурсултана Назарбаева
[15:10]"Пойдем на выборы – погибнем": Лукашенко заявил, что не отдаст власть даже мертвым
[14:02]На митинге за Лукашенко освистали ветерана, выступившего против пыток
[13:41]"Мои мысли обращаются к дорогой Беларуси": Папа Римский призвал остановить насилие
[12:57]"Заказной": Участников митинга за Лукашенко свозят в Минск на автобусах
[12:17]Собянин: С 1 сентября в Москве начнется вакцинация от ОРВИ и гриппа
[11:40]Мишустин подписал постановление о регулировании властями распространения вакцины

Фото: Depositphotos
5 способов сохранить деньги в 2020 году, когда ставки по вкладам падают
Фото в статье: Depositphotos, скриншот Youtube
Заготовки на зиму из огурцов и кабачков: советы Андрея Туманова
Фото: depositphotos
Куда выбрасывать медицинские маски, чтобы не загрязнять природу?
Фото: depositphotos
Рецепт: пирог сестер Цветаевых в сливовой аранжировке
Фото: Depositphotos
Против взлома есть приемы: 4 способа защитить домашний роутер от хакеров
Фото в статье: пресс-служба СТС
Спагетти с водкой и "пьяная" печень: ТОП-3 рецептов "под градусом"
Фото: Global Look Press
Мат на листовках ЕР в Челябинске и озеро лотосов в Волгограде: что обсудили в Сети
Фото: Global Look Press
Домашние салоны красоты в Перми и пожар во Владимире: что обсуждали в Сети
Фото в статье: пресс-служба СТС
Форшмак, гратен и рулетики из лосося: ТОП-3 рыбных блюда от Александра Бельковича
Фото: Global Look Press
"Друзья на час" в Туле и "гламурный батюшка" в Твери: что обсуждали в Сети

Контратаки бьют владение: "Интер" разгромил "Шахтер" (5:0) в полуфинале ЛЕ

Общество - Спорт
02:03, 18 августа 2020

Контратаки бьют владение: "Интер" разгромил "Шахтер" (5:0) в полуфинале ЛЕ
Данило Д'Амброзио и Ромелу Лукаку // Global Look Press
Данило Д'Амброзио и Ромелу Лукаку // Global Look Press

«Интер» выдал идеальный контратакующий спектакль, уничтожив «Шахтер» прессингом на чужой половине поля.

«Интер» считался фаворитом Лиги Европы после окончания четвертьфинальных матчей. Миланцы получили в соперники главного андердога полуфиналов в лице донецкого «Шахтера». Команда Луиша Каштру не отказалась от желания контролировать мяч, а Антонио Конте отлично подготовил своих игроков к слабостям соперника.

«Шахтер» выбрал формацию 4-3-3. В защите сыграли Додо — Кривцов — Хочолава — Матвиенко, в опорной зоне играл Степаненко, а над ним пара полузащитников Маркос Антонио и Алан Патрик. Тайсон — Мораес — Марлос сыграли в нападении. «Интер» же выставил классические для себя 3-5-2: Годин — Де Врей — Бастони, латералей сыграли Д’Амброзио и Янг, за центр поля отвечали Гальярдини — Брозович — Барела, а в нападении вышли Мартинес и Лукаку.

Диего Годин и Лаутаро Мартинес // Global Look Press

Начало игры получилось очень и очень осторожным. В первые 18 минут (до первого гола) команды не нанесли ни одного удара в сторону ворот. «Шахтер» контролировал мяч 69% игрового времени. Но в этом отрезке украинцы лишь один раз проникли в штрафную площадь соперника: «Интер» попросту не пускал соперника в свои владения. Дончане пытались играть смело и прессинговать тройку защитников соперника своим атакующим трио, но получалось очень слабо.

«Интер» же сыграл на пределе мечтаний Антонио Конте. Первый удар в матче на 19 минуте при 31% проценте владения стал голом. Сам гол — демонстрация сильных сторон «нерадзурри». Миланцы очень хорошо расположились возле штрафной «Шахтера», вынудив вратаря украинцев Андрея Пятова сделать неточный вынос мяча. Его подобрал Николо Барелла, протащивший его по флангу. Далее был точный навес и удар Лаутаро Мартинеса.

Если до гола «Интер» держал мяч в районе 30%, то почему они должны забирать его после результативной атаки? С 20-й минуты и до перерыва: 65/35 в пользу «Шахтера», но с проникновениями в штрафную и опасными моментами было все еще туго: лишь три удара и 10 касаний во владениях Самира Хандановича. Вот так «Интер», не контролируя мяч, контролировал игру.

Данило Д’Амброзио празднует гол в ворота «Шахтера» // Global Look Press

В дебюте второго тайма итальянцы немного подтянули процент владения. С 46-й по 64-ю минуту «Интер» держал мяч 44% времени, создав пару очень хороших моментов с ударами Лаутаро и Лукаку. В этот же отрезок свой единственный голевой шанс создал «Шахтер». Возможность сравнять счет упустил Мораес, не сумевший пробить достаточно хорошо головой с близкого расстояния. Гол Данило Д’Амброзио на 64-й минуте — идеальное убийство интриги. «Интер» воспользовался стандартом, похоронив интригу уже в середине второго тайма.

Дальнейший разбор матча не имеет смысла. «Шахтер» совсем расклеился и раскрылся. Третий гол сделал Марцело Брозович, совершивший своевременный рывок из опорной зоны. Хорват отобрал мяч у Степаненко, а Лукаку затем вывел Лаутаро на ударную позицию. В случае с первым голом Лукаку Д’Амброзио и Барелла замучили Коноплянку и вынудили его ошибиться в передаче. В итоге Мартинес отдает на Лукаку, а тот забивает. Пятый гол — бенефис Ромелу: принял мяч в центре поля и улетел от Давида Хочолавы, попросту уничтожив грузинского защитника.

«Интер» следует поздравить с заслуженной победой. Миланцы едва ли наработали на столь крупную победу, но доминирование в матче было слишком заметным. Украинская команда не подготовила для соперника ни единого сюрприза, в свою очередь не справившись с прессингом «нерадзурри». Теперь парней Антонио Конте ждет «Севилья». У испанцев в арсенале куражный вратарь и умение выжимать максимум из своих моментов. Финал Лиги Европы едва ли получится ярким, но качественным футбол будет точно.

Ромелу Лукаку // Global Look Press

Рубрика: Спорт

Поделитесь статьей:

Нет изображения

Спорт

Контратаки бьют владение: "Интер" разгромил "Шахтер" (5:0) в полуфинале ЛЕ
Поль Погба // Global Look Press

Спорт

Боно в воротах, Лига Европы без англичан: "Севилья»" – "Манчестер Юнайтед" 2:1
Иван Сергеев // Фото: пресс-служба ФК "Торпедо" / Facebook

Спорт

Петерс Покровскис: Несостоявшийся чемпион – у грани вылета?
Политика
Лукашенко рассказал, кто виноват, оппозиция поспорила, что делать
Фурцева, она же "Никитские ворота", она же "Екатерина Великая"
Перед визитом Януковича набережную Балаклавы отмывали с порошком
"Они хорошие": Титов идет на выборы в Челябинской области с двумя уголовниками
Общество
Романтические роды при свечах: кто наживается на желании россиянок родить дома
"Эталон зашквара": Невзоров о Симоньян, позвавшей "вежливых людей" в Беларусь
Они удивили даже Мюллера. Кем были наши Бонды из "Красной капеллы"
Волочкова закосила под Ван Дамма, а Навальный благословил молодоженов: главное из блогов
Колумнисты
Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

За 30 лет в России прошло огромное количество фестивалей и концертов, где звучали песни Виктора Цоя.С одной стороны, попытка запрета может быть связана с подготовкой проекта «возрождения» группы «Кино». С другой – 35-летний наследник, возможно, решил, что пришло время подзаработать и на каждом «стороннем» исполнении

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Водители городского транспорта в Кирове теперь могут пользоваться благами цивилизации, правда, не без риска для жизни. Помните, Путин показывал нам аниме с ракетами и обещал какой-то прорыв? Мы не знаем, как сложилась судьба мультяшных вооружений, но в городе Кирове прорыв уже состоялся. И местный телеканал отчитался об этом репортажем

Алексашенко Сергей

Алексашенко
Сергей

экономист

Силуанов считает: какая бы ситуация в экономике ни была, какие бы внешние обстоятельства ни складывались, нужно немедленно сократить расходы и дефицит федерального бюджета. Растет российская экономика или нет – Силуанов считает, что за это он не отвечает. Его задача – сделать так, чтобы с бюджетом все было в порядке

Культура и ТВ
"Валя его смущалась": Анциферова рассказала о неизвестном муже Легкоступовой
Гарик Сукачев показал фото со съемок нового сезона шоу "Голос"
МХТ и Табакерка без Олега Табакова стали совсем не те
"Отец родной" – Олег Табаков. Фотоальбом к юбилею артиста
Шоу-бизнес
Магия не помогла "императрице": Аллегрова летала к шаману, чтобы забеременеть
Фигуристку Сотникову "околдовали" на 2 млн: как в России орудуют маги-мошенники
Николай Фоменко: Харассмент в институте – это шутка!
Друг Легкоступовой: Валюша до самой смерти винила Пугачеву в сломанной карьере

Здоровье
Плацебо лечит даже в том случае, если пациенты знают о нем
40% жителей Нью-Йорка уже приобрели иммунитет к COVID-19
Респираторные маски можно дезинфицировать в пароварках
Жирные кислоты Омега-3 оберегают людей от агрессивного поведения
Туризм
Дача, Байкал и "внутренний туризм": как отдохнуть этим летом, советуют знаменитости
Еды меньше, цены выше: первые впечатления туристов об открывшейся Турции
Турагенты испугались фейковой новости о вспышке коронавируса в Турции
Здравствуй, постковидный отпуск: куда можно улететь россиянам и сколько это стоит
Авто
Лидер Движения автомобилистов выступил за отмену ОСАГО из-за мизерных выплат
"Зоны регулируемой стоянки" в Москве – ещё один капкан и разводка автовладельцев
Зачем МВД хочет повысить показатели смертности на дорогах? Отвечает Ольшанский
В России одной бедой меньше
Недвижимость
Взять ипотеку со взносом в 15% можно уже сейчас. Но приготовьтесь заложить дом
Купить квадратный метр… и плакать: что будет с жильем после заявления Путина
Академик: "Налоговыми вычетами на недвижимость могут воспользоваться не все"
Топ-5 ошибок, которые совершают продавцы квартир
Свежий номер
Фото в статье: Дмитрий Соколов, Instagram
В гостях у Лукашенко: где жили и что ели перед арестом 33 бойца ЧВК Вагнера
Фото в статье: соцсети
Подмосковную резиденцию Лукашенко передумали выставлять на продажу
Фото в статье: Global Look Press, личный архив Ирэн Федоровой, автора
Предсмертное интервью вдовы Святослава Федорова: Счастлива, что жила с гением
Фото: Global Look Press
Радзиховский о вакцинации дочери Путина: Пиар тут путинский, а здоровье мое
Фото в статье: Global Look Press, автора
Валерий Соловей: Лукашенко согласился уйти с поста президента Белоруссии

«Пандемия»

Тарковский

человек-легенда

Самоизоляция

по-русски
Юлия Ауг // Global Look Press
Актриса Юлия Ауг:
Мне кажется, народ Беларуси победит в войне против Лукашенко
Ирина Слуцкая // Фото в статье: личный архив
Ирина Слуцкая:
"До восемнадцати лет жила в однокомнатной квартире с родителями"
Виктор Шендерович // фото в статье: Андрей Струнин
Виктор Шендерович:
"Россия – либо часть Европы, либо часть Китая"
Григорий Заславский // фото в статье: АГН "Москва"
Ректор ГИТИСа:
В этом году вступительные сдавали с ножами, вилками и пистолетами
Юлия Михалкова // фото в статье: пресс-служба телеканала СТС
Юлия Михалкова:
На ТВ я принесу больше пользы, чем сидя в кресле на Охотном Ряду
Роза Сябитова // Фото: Instagram
"Какой секс? Жрать было нечего!": Роза Сябитова десять лет жила без интима
Валентина Легкоступова // Фото: Instagram
Три версии смерти Валентины Легкоступовой. Пьяная драка, сглаз или случайность?
Фото в статье: Instagram
Молодой муж Надежды Бабкиной сделал себе новый нос. Фото
Фото: Instagram
"Ложись в гроб тоже!": муж Легкоступовой, обвиненный в ее смерти, просит пощады
Юрий Фирсов и Валентина Легкоступова // Фото: Instagram
"Фирсов пришел с бодуна к Малахову!": Соседов прилюдно врезал мужу Легкоступовой
Фото: depositphotos
В городе Зверево появится "советник по счастью" горожан
Фото в статье: РИА "Новости"
"Ваш билетик" уходит в прошлое
Фото: depositphotos
Банда дерзких верблюдов терроризирует село под Астраханью
Фото: depositphotos
Чумовое жилье: на Ямале коренным жителям выдают сертификаты на чумы
Фото: depositphotos
Рецепт: Чтоб вам кисло было!
^