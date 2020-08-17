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Боно в воротах, Лига Европы без англичан: «Севилья» — «Манчестер Юнайтед» 2:1

Общество - Спорт
02:33, 17 августа 2020

Боно в воротах, Лига Европы без англичан: «Севилья» — «Манчестер Юнайтед» 2:1
Поль Погба // Global Look Press
Поль Погба // Global Look Press

МЮ нанес 20 ударов, но забил только с пенальти, а «Севилья» умело сыграла на своих сильных сторонах и вышла в финал ЛЕ.

В этом году полуфинал Лиги Европы мало в чем уступает по уровню участников, скажем так, старшему брату. Потенциальный финал «Манчестер Юнайтед» — «Интер», мощная «Севилья» и прекрасный «Шахтер» в роли главного андердога. 17 августа в Кельне состоялась первая полуфинальная серия, которая лишила нас самого ожидаемого противостояния Лиги Европы. И результат вышел странным. «Севилья» заслужила победить, а «Юнайтед» заслужил победить не меньше, хоть вылет «дьяволов» выглядит справедливым. Но обо всем по порядку.

Команды выставили оптимальные составы. Воспользовавшийся травмой Томаша Вацлика марокканец Боно (да, именно такое у него прозвище) занял место в воротах «Севильи», а перед ним встала стандартная схема 4-3-3: Навас — Кунде — Карлос —Регилон в защите, Хордан — Фернандо — Банега в центре поля и тройка нападения Сусо, Эн-Несири и Окампос. У «Юнайтед» была классические 4-2-3-1: Де Хеа в воротах, Ван-Биссака — Линделеф — Магуайр — Уильямс, Погба и Фред в опорной зоне, Бруну Фернандеш под тройкой нападения Гринвуд — Марсьяль — Рэшфорд.

Бруну Фернандеш // Global Look Press

Начало встречи было осторожным. До первого гола команды на двоих пробили лишь трижды: все попытки у «Юнайтед», две были заблокированы, одну отразил Боно. Все изменил момент, приведший к пенальти в ворота «Севильи». Сусо, помогавший Хесусу Навасу в обороне, не сдержал проход Рэшфорда, тот обыгрался с Марсьялем, вбежал в штрафную и пробил по воротам, после этого наткнувшись на жесткий подкат Диего Карлоса. В итоге «точка» и уверенное исполнение Бруну Фернандеша. Как это часто случалось с МЮ этим летом, в нападении выручают не какие-то заумные комбинации, а прекрасное взаимопонимание атакующей тройки «дьяволов».

Далее игра пошла по идеальному для МЮ сценарию. В арсенале Сульшера, вероятно, самое быстрое трио нападающих в мировом футболе. Гринвуд, Марсьяль и Рэшфорд могут сыграть на любой позиции в атаке, что помогает им запутывать защитников соперника. Поэтому «Юнайтед» ожидаемо отдал мяч. До 26-й минуты (тогда «Севилья сравняла счет) владение было 69/31 в пользу испанцев, но им не хватало остроты: лишь три удара и 10 касаний в штрафной соперника. Выделить можно момент у Лукаса Окампоса. Хоть он бил из штрафной, позиция была очень удобной для Де Хеа. Да и МЮ вполне мог забить второй мяч: на 14-й минуте англичанам удалась отличная контратака, но удар Фреда был неточным. 

Но на 26-й минуте испанцы таки сравняли счет. Сделали они это максимально предсказуемо. При Лопетеги андалусийцы делают очень большую ставку на фланговые атаки. Окампос отлично разыграл комбинацию с Серхио Регилоном на фланге. Левый защитник «Севильи» оказался в штрафной и сделал точный прострел на дальнюю штангу, где совсем один был Сусо.

Игроки «Севильи» празднуют гол Сусо // Global Look Press

А теперь поругаем МЮ. Игра в защите при голе Сусо — позор. Ван-Биссака проспал рывок Регилона в штрафную, Магуайр и Уильямс сосредоточили все свое внимание на Эн-Несири, забыв про Сусо. Испанец бил с угла вратарской совсем без помех. Но пропущенный гол пробудил «Юнайтед». С 26-й по 45-ю минуту они доминировали: выровняли владение мячом и нанесли 7 безответных ударов по воротам. Было три хороших момента забить: отличная комбинация с выводом на позицию Марсьяля, выстрел Рэшфорда со штрафного, удар Фернандеша после отбора мяча у «Севильи». В двух из трех случаев спас Боно.

Вообще голкипера «Севильи» смело можно считать героем встречи. Марокканский Боно был одержим идеей стать самым лучшим. В первые 8 минут второго тайма «Юнайтед» нанес шесть ударов, три из которых пришлись в створ ворот. Все эти выстрелы Боно отразил. Но голевых моментов у манкунианцев было даже больше: три из попыток были заблокированы. А как МЮ создал эти шансы? С самого начала тайма они начали активно прессинговать соперника: 5 потерь мяча у «Севильи», четыре отбора мяча у подопечных Сульшера. Три раза удалось проникнуть в штрафную через центральную зону, один раз удался навес, один раз помог прессинг и дриблинг Марсьяля.

Боно против Антони Марсьяля // Global Look Press

После этого всплеска в игре наступило затишье, лишь однажды прервавшееся на гол и торжества футболистов «Севильи». МЮ больше держал мяч, не создавая при этом опасных моментов: три удара, из которых два — из-за пределов штрафной, а еще один был заблокирован. «Севилья» тоже не устроила атакующего пиршества, но умело вцепилась в единственный шанс. Хесус Навас уничтожил Брэндона Уильямса и прострелил в штрафную, где Люк де Йонг уничтожил Виктора Линделефа. Голландец легко забил, находясь в одиночестве возле вратарской.

После пропущенного мяча «Юнайтед» владел мячом 68% времени, но ни разу не пробил в сторону ворот соперника. В последнюю треть поля было сделано 48 передач, но ни разу после этих пасов не был нанесен удар. «Севилья» без проблем довела дело до победы, в четвертый раз за 6 лет выйдя в финал Лиги Европы. Какой итог можно подвести? «Севилье» и правда сильно повезло, но качество голевых моментов и реализация делают успех испанцев закономерным. «Дьяволы» же создали множество хороших возможностей, но гол де Йонга буквально выключил их из игры. Команда Сульшера вновь показала, что в решающий момент она не способна включиться.

Победный гол Люка де Йонга // Global Look Press

Рубрика: Спорт

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Поль Погба // Global Look Press

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Боно в воротах, Лига Европы без англичан: «Севилья» — «Манчестер Юнайтед» 2:1
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