Суперкубок России-2020: гол Дзюбы убил игру, "Локо" впервые проиграл при Николиче

«Зенит» быстро забил и играл в комфортных условиях, а «Локомотив» долго не мог пройти низкую оборону соперника.

Коронавирус сделал футбол странным. Между двумя сезонами прошло 2 недели. Команды не провели сборов, не успели восстановиться от экстремального летнего отрезка и перевести дух. Это сказалось на игре за Суперкубок, и скажется на всем осеннем этапе сезона, если не случится какого-то чуда. Но теперь поговорим о футболе.

1. «Зенит» не удивил составом и схемой. Если в июне/июле питерцы успешно пробовали схему 4-4-2 с ромбом в центре поля, где Малком играл под парой нападающих, то теперь Сергей Семак вернулся к рабочей классике: гибрид 4-4-2 и 4-2-4 с фланговыми нападающими. Место ушедшего Ивановича в защите занял новичок Ловрен, на флангах обороны сыграли Караваев и Дуглас, Малком и Дриусси сыграли на краях атаки.

2. «Локо» не первый раз обратился к схеме 4-5-1, которую команда использовала в ряде топовых матчей сезона 2019/20. К слову, с этой формацией москвичи год назад обыгрывали «Зенит» в домашней встрече РПЛ. Но теперь Мурило (кстати, выступивший в Суперкубке очень сносно) сыграл в центре защиты, а его место в опорной зоне занял Станислав Магкеев. Остальной состав был максимально предсказуемым: братья Миранчуки на краях полузащиты, одинокий Эдер впереди и дуэт Баринов — Крыховяк в центре поля.

3. Гол Дзюбы достался «Зениту» неприлично легко. Это произошло из-за полного отказа «Локо» от прессинга. Позиционно «железнодорожники» защищались в 4-5-1, поэтому давление на центральных защитников «сине-бело-голубых» было минимальным. Никто из атакующих игроков москвичей не помешал Ярославу Ракицкому сделать точный заброс на левый фланг атаки, где был одинокий Дуглас Сантос. Бразилец сделал эталонный навес (наверное, главный навык для потенциального новичка «Зенита») на открывшегося Дзюбу.

Игроки «Зенита» празднуют гол Артема Дзюбы // Global Look Press

4. После этого «Зенит» откатился назад и окончательно перестал бороться за владение. Итоговые цифры по матчу — 36/64 в пользу «Локомотива». Но до конца первого тайма москвичи испытывали огромные проблемы с продвижением мяча. Все моменты «Локо» в первой половине — это удары из-за пределов штрафной.

5. «Зенит» нанес всего лишь 8 ударов по воротам (4 в створ) за 90 минут (у «Локо» — 17 и 8 ударов соответственно). Это низкий показатель для чемпиона. Сравним с матчем, где сценарий был схожим: гостевая победа над ЦСКА (0:4). Тогда чемпион нанес 11 ударов, 7 из которых пришлись в створ. Питерцы сыграли, как гласит избитый штамп, даже не в пол ноги, а в треть ноги: очень спокойная и организованная игра у своей штрафной с выходом в контратаку только в явных случаях. Один из таких случаев привел к голу Магомеда Оздоева.

6. «Локомотив» после второго гола «Зенита» стал выглядеть лучше, создав несколько хороших моментов. Плохой знак для «Зенита»: гол и еще один шанс соперник создал после розыгрыша углового. Хороший знак для «Локо»: в конце игры «красно-зеленые» начали проникать в штрафную, но реализация моментов была слабой. Плохой знак для «Локо»: все это околопиршество атакующего футбола случилось против уставшего «Зенита», который снял даже Дзюбу в конце игры. Питерцы играли процентов на 40 своих возможностей, а «железнодорожники» втопил по-полной. И проиграл. 8 августа на стадионе в Черкизове «красно-зеленые» в полном составе проведут встречу с фанатами, где разъяренная уходом Семина публика сможет задать все вопросы. И поражение от «Зенита» в Суперкубке явно не снизит накал грядущей дискуссии.

7. Что можно сказать после игры? Команду Сергея Семака следует поздравить с заслуженной победой, питерцы являются лучшей командой России. Но состояние обеих команд вызывает опасения. Российским командам очень сложно играть по графику команд условного Чемпионшипа. А играть, если ничего не случится, придется до середины декабря. Если усталость накатывает в первом матче сезона, то что будет дальше?