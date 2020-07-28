Чемпионат России по авиагонкам: как это было

Все самые красочные моменты первых после самоизоляции соревнований в воздухе попали в фотоленту Sobesednik.ru.

На аэродроме Дракино, что в городском округе Серпухове, прошел чемпионат России по авиагонкам – единственное официальное профессиональное соревнование по самолетному спорту в дисциплине «Авиагонки – Формула-1» в мире. И турнир не просто прошел, а дал старт подготовке к первому чемпионату мира в данном виде спорта, который запланирован к проведению (пишем так, держа в уме пандемию коронавируса) в 2022 году в нашей стране!

Правила простые: самолетам нужно пройти дистанцию за минимальное время без штрафов на предельно малой высоте. Каждые воздушные ворота (их соорудили из двух пилонов высотой 25 метров), необходимо пролететь ровно – без крена и тангажа.

С этой непростой задачей наши справлялись меньше чем за минуту! Да еще и успевали показать при этом фигуры высшего пилотажа. Лучшим пилотом стал Александр Васильев: трасса покорилась ему за 57,7 секунды. Второе место занял Владимир Ильинский с результатом 58,5 секунды, третье – Сергей Захаров с результатом 58,71 секунды.

Состязание проходило красиво: этому способствовали и по-настоящему летняя погода, и шикарная локация – Дракинский карьер чудо как хорош.

Лучшие мгновения авиагонок смотрите в нашей фотоленте.