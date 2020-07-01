"Локомотив" – "Крылья Советов": первая неудача Николича в России

Разбираем по пунктам необязательную потерю очков «Локомотива» и жизненно важную ничью для «Крыльев».

1. Марко Николич начал в РПЛ за здравие, но третья игра стала первым большим испытанием. В первых двух матчах «Локо» побеждал всухую и мы не могли увидеть реакцию команды на пропущенный матч. Теперь увидели, и получилось не очень хорошо. Игра с главным аутсайдером сезона, пропущенная контратака — и «Локомотив» в ступоре.

2. Самарцы выбрали очень предсказуемый план на игру. «Крылья» провели очень приличный матч с «Зенитом», где играли в схожей манере. Главное атакующее оружие — забросы на Глушенкова. Он отлично бежит и может выполнить роль «столба», скидывая мяч партнерам. После поражения в Питере самарцы поменяли тренера, и возглавивший команду Андрей Талалаев не стал изобретать велосипед: схема 4-2-3-1 с двумя оборонительными блоками при позиционной защите. Самое плохое, что могло случиться для «Локомотива» — это быстрый гол «Крыльев». Весь стартовый план летит в тартарары, а соперник еще имеет достаточно сил, чтобы обороняться много и долго.

Максим Глушенков // Global Look Press

3. После забитого мяча «Крылья» ожидаемо отошли назад. В плане позиционной обороны — это классический автобус. Но нападающие «Крыльев» хорошо использовали медлительность защиты «Локо», делая вертикальные забросы вперед при каждой возможности. Если у «Зенита» были хотя бы быстрые крайние защитники, то у москвичей вся оборонительная четверка — явно не спринтеры. Итог — 13 ударов, 7 ударов в створ и 0,72 xG. Поэтому полноценным автобусом игру самарцев назвать нельзя, хоть и при обороне вообще не пахло прессингом: гости главным образом начинали атаки после ошибок «Локомотива», благо их было много.

4. Идеальным оборонительный перформанс «Крыльев» назвать нельзя. Все-таки это одна из худших команд в РПЛ. «Локомотиву» удавались редкие проникновения в штрафную. Но их было совсем мало: из 791 касания мяча в матче лишь 50 пришлись на штрафную площадь соперника. Но шансы были, однако «Локомотив» подвела реализация: был выход Жемалетдинова к воротам, был прорыв Игнатьева по флангу и прострел, был удар Крыховяка с близкого расстояния, был удар Эдера после подачи с фланга. Все эти моменты «Локо» упустил.

5. Алексей Миранчук — любовь. Если после матча с «Рубином» мы его называли одним из лучших в РПЛ после рестарта, то теперь мы не сомневаемся в его силе. Почти вся острота «Локомотива» связана с 59-м номером. Он создал голевые моменты для Жемалетдинова и Крыховяка, он совершил наибольшее число касаний в штрафной (10), он стал лидером по ключевым передачам (5) и он забил спасительный гол в конце матча. На счету Алексея четыре мяча в трех матчах после рестарта, теперь он и Крыховяк лучшие бомбардиры «Локо».

Эдер, Алексей Миранчук и Жоау Мариу // Global Look Press

6. Уже во втором матче при Николиче игроки «Локомотива» удаляются. Причем удаления не прямые за грубые фолы, а за две желтые карточки. Причем совсем необязательные. Сначала в игре с «Оренбургом» удалился Жемалетдинов. Теперь это сделал Игнатьев. Проблему нужно решать, так как календарь у «Локо» на финише сложный, дисквалификации при плотном графике не нужны. Из явных «автобусов» будет лишь «Уфа», с остальными командами можно искать возможности на пространстве. А против очень глубокой обороны «красно-зеленые» испытали сегодня огромные проблемы, которые привели к необязательной потере очков.