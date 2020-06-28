"Рубин" — "Локомотив": уверенная победа гостей и большие проблемы для Слуцкого

Разобрали по пунктам уверенную победу «Локо», борющегося за место в ЛЧ, и неудачу «Рубина», рискующего вылететь из РПЛ.

1. Наставник «красно-зеленых» пока не ломает то, что хорошо работало и при Семине. Фанатов пугали схемой с тремя опорниками, но уже вторую игру подряд «Локо» играет в привычные 4-2-3-1 с Крыховяком и Бариновым под группой атаки.

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич // Global Look Press

2. Алексей Миранчук — один из лучших в РПЛ после рестарта. На счету хавбека три мяча в двух играх и самое прямое влияние на игру «Локо». Два гола, 57 передач (третий показатель в команде), 71 касание (8 в штрафной — лучший показатель в матче). Теперь на счету Алексея 8 голов в РПЛ, что делает его вторым бомбардиром команды. Лучше только Крыховяк с 9 голами.

3. Дмитрий Рыбчинский — один из лучших игроков матча. Он выполнил голевую передачу на Миранчука, заработал пенальти и стал одним из лидеров встречи по касаниям в штрафной — 6 раз.

4. Теперь о «Рубине». Все довольно грустно. Единственные светлые пятна в игре казанцев — игравшие на флангах Бакаев и Кварацхелия. Оба строго играли на своих позициях, главным образом пытаясь накручивать оппонентов и доставлять мячи в штрафную. Один раз Хвиче это удалось: он получил пространство на левом фланге и сделал пас в штрафную, где до него не смог добраться Иван Игнатьев.

Солтмурад Бакаев и Хвича Кварацхелия // стоп-кадр YouTube

5. «Рубин» был активнее москвичей в прессинге: чаще перехватывали мяч, чаще его отбирали и заставляли гостей терять мяч. Но столь энергозатратный футбол привел к тому, что тот же Хвича спустя час игрового времени уже страдал от судорог. Из-за желания давить соперника активно команды Слуцкого не хватило на концовку игры.

6. Позиционная атака хозяев оставляет желать лучшего. Главный сценарий доставки мяча в штрафную — стандарты или сольные проходы техничных вингеров (привет Хвиче и Бакаеву). Казанцы в два раза превзошли гостей по кроссам (24 против 10 подач), но после забросов в штрафную «Рубин» создал лишь два момента, которые так и не реализовал.

7. Календарь казанцев на концовку — катастрофа. В нашей, как выражается коллега Михаил Борзыкин, Лиге приколов мы пока даже не знаем, сколько команд вылетит. Поэтому «Рубин», превосходящий зону прямого вылета на 3 очка, будет бороться за спасение. В оставшихся турах ему предстоят игры с «Уфой», «Ростовом», ЦСКА, «Спартаком» и «Краснодаром». И сложно сказать, сколько Леонид Слуцкий сможет добыть очков в таком графике.