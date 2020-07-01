ЦСКА – "Спартак": "армейцы" одержали первую победу в РПЛ за 7 месяцев

Влашич в огне, Бакаев пропал: разбираемся в причинах победы ЦСКА над «Спартаком» в матче 25-го тура РПЛ.

1. ЦСКА снова не играл по привычному сценарию, когда они пытаются подавить оппонента агрессивным давлением с самого начала матча. В последние месяцы эта тактика приводила к тому, что игроки физически сдавали и пропускали контратаки соперников. В поединке с «Динамо» «армейцы» показали худшие цифры по интенсивности прессинга, в дерби со «Спартаком» этот показатель (8,96) находился в пределах среднего сезонного значения (10,34). Но память о крайнем дерби свежа: два из трех мячей «Спартак» тогда забил благодаря быстрым атакам. Задача тренерского штаба состояла в лишении «красно-белых» их главного оружия в нападении. Эта цель была достигнута, «Спартаку» ни разу за игру не удалась быстрая вертикальная атака.

2. «Спартак» начал активнее и мог забивать в стартовом отрезке. 42% атак «красно-белых» шли с правого края. Первые два опасных момента так же пришли оттуда: сначала комбинация закончилась неплохим ударом Бакаева, а в другом эпизоде восставший из пепла Николай Рассказов вывел на хорошую позицию Эсекьеля Понсе. В обоих случаях спартаковцы промахнулись.

Эсекьель Понсе // Global Look Press

3. С середины первого тайма «Спартак» сбавил в агрессии, отдав мяч и территорию «армейцам». И гости доигрались. Через флаг Айртона ЦСКА создавал основную остроту благодаря фирменным коротким розыгрышам. Сначала один из таких длительных розыгрышей привел к опасному дальнему выстрелу Облякова, но хорошо сыграл Максименко. В следующем эпизоде голкипер гостей ошибся: снова атака через короткий пас пришла с левого края спартаковской обороны, хорват получил передачу в нескольких метрах от штрафной и нанес удар: Максименко не смог отразить мяч, шедший прямо в него. 1:0 — Хозяева получают очень важное стратегическое преимущество, позволяющее им играть вторым номером.

4. Влашич — единственное светлое пятно этого ЦСКА. Хорват уже второй год приятно удивляет своим отношением к делу. В дерби он стал самым вовлеченным атакующим игроком «красно-синих»: 60 касаний (больше только у защитников и Фернандеса), с отрывом лидер матча по ключевым передачам (6, у ближайшего преследователя три паса), нанес самое большое число ударов по воротам и в створ ворот (6 и 3 соответственно), лидер по успешному дриблингу (4 из 6 обводок были успешными). Ну и автор двух голов.

Никола Влашич // Global Look Press

5. Константин Марадишвили — неплохое начало большой карьеры для очередного «армейского» воспитанника. Он — один из главных героев ЦСКА в пост-карантинный период. На его счету 40 передач, он один из лидеров матча по отборам (4 удачные попытки из четырех, уступил только Умярову из «Спартака»: у того 6 отборов из 9 попыток).

6. Роман Зобнин был лучшим в составе «Спартака» до удаления. Лидер по передачам среди полузащитников, лидер по обводкам в команде (2 успешных попытки из 6), нанес один удар в створ, лучший в атакующей группе по числу касаний (57). Но несдержанность вице-капитана «красно-белых» привела к удалению и разрушению планов Тедеско на концовку игры.

7. Этот матч подчеркнул однобокость нынешнего «Спартака». Возможно, яркие победы над ЦСКА и «Локомотивом» ослепили фанатов, но в обоих случаях успех приносили контратаки. Сегодня «Спартак» был лишен этой возможности и сразу же возникли проблемы с моментами. Один из худших матчей «красно-белых» при Тедеско по xG — 0,97 ожидаемых голов заработал коллектив немецкого тренера. Ну и нельзя не сказать об игровом спаде Зелимхана Бакаева. «Десятка» «Спартака» проводит первый полноценный сезон в команде, поэтому провалы простительны. В дерби Зелимхан сделал лишь одну ключевую передачу, лишь одну успешную обводку, только 23 раза коснулся мяча.

8. Реакция игроков ЦСКА и тренерского штаба лишь подчеркивает важность этого успеха. Над клубом нависла серьезная угроза (и победа в дерби ее никуда не дела). «Армейцы» одержали победу в равном матче, где велась борьба за инициативу. Голы были забиты после вратарской ошибки и контратаки в концовке матча, когда соперник играл в меньшинстве. С точки зрения игрового кризиса не стоит переоценивать эту победу. В оставшихся пяти играх коллектив Ганчаренко ждут «Ахмат», «Оренбург», «Рубин», «Локомотив» и «Тамбов». Наверное, только «железнодорожники» будут претендовать на равную игру и владение инициативой, остальные команды с удовольствием отдадут «красно-синим» мяч. И там мы увидим, насколько ЦСКА вернулся, и вернулся ли он вообще.