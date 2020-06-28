"Динамо" — ЦСКА: разбор самого скучного дерби сезона в РПЛ

ЦСКА выдал самый оборонительный и аморфный матч в сезоне, а «Динамо» старалось как могло после недели карантина.

1. Нужно понимать, что «Динамо» толком не готовилось к матчу. Игру «бело-голубых» с «Краснодаром» отменили из-за нескольких случаев коронавируса в их стане. Вроде как за неделю он «выветрился», игроки главным образом готовились к ЦСКА в условиях изоляции без полноценного тренировочного цикла. Но даже в таких условиях «Динамо» выглядел активнее оппонентов. На счету команды самый опасный момент в матче, когда Иван Ордец мог забить после стандарта.

Антон Шунин и Кирилл Панченко // Global Look Press

2. В этом сезоне ЦСКА испытывает кризис атаки. «Армейцы» забили 29 мячей в 24 играх — катастрофические цифры. В матче с «Динамо» ЦСКА наиграл на 0,37 xG — самый низкий показатель в сезоне. Так беззубо «красно-синие» в этом сезоне еще не атаковали.

3. Из-за тотального невезения и ужасной реализации (худшая в РПЛ) ЦСКА стал максимально удобным для соперников. Но в матче с «Динамо» «армейцы» попросту недостаточно проникали в штрафную соперников: один удар из пределов штрафной за весь матч — ужасная цифра.

Игорь Акинфеев и Федор Чалов // Global Look Press

4. ЦСКА провел один из самых осторожных матчей во всем сезоне. «Армейцы» являются лидерами РПЛ по интенсивности прессинга. Показатель PPDA рассчитывается из соотношения числа передач соперника к числу оборонительных действий команды. Чем выше этот показатель, тем менее интенсивным будет прессинг. В матче с «Динамо» этот показатель составил 23,15 — самый высокий в сезоне. Даже в матчах с «Ростовом» (ЦСКА заканчивал вдевятером) и «Зенитом» в Питере (ЦСКА заканчивал вдесятером), интенсивность прессинга была выше. Связано это с желанием ЦСКА сыграть прежде всего надежно в обороне (это подтвердил руководивший «армейцами» в этом матче Сергей Овчинников): ранее высокий прессинг приводил к множеству контратак. В матче с «Динамо» таких ситуаций почти не было.

5. На игре присутствовал Виктор Ганчаренко, сбежавший из команды после разгрома от «Зенита». Тренера понять можно: он пытается ставить агрессивный и атакующий футбол, но он в распоряжении имеет молодой и не самый высококлассный состав. Руководству ЦСКА придется сделать выбор: либо поддержать тренера и сделать нужные покупки, либо же искать специалиста, который сможет выделить лучшие качества имеющегося состава. Культивирующий прессинг и высокую оборону Ганчаренко сделать этого не может.