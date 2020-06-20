Московская полиция разыскивает болельщиков "Спартака", устроивших файер-шоу

В столице возбудили уголовное дело о хулиганстве после того, как фанаты «Спартака» проводили команду на матч в Тулу.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве, накануне, 19 июня, «в непосредственной близости от стадиона "Открытие Арена" неустановленные граждане осуществили самовольное перекрытие проезжей части, чем воспрепятствовали проезду автотранспорта». Кроме того, нарушители подожгли файеры, в результате чего образовалась дымовая завеса. «Свои действия граждане сопровождали нецензурной бранью», – подчеркивается в сообщении.

Дело возбуждено по статье 213 УК РФ («Хулиганство»), наказание по ней предусматривает до семи лет колонии.

Одного из болельщиов уже задержали, еще двое находятся в розыске, пишет Sport24.

Фанаты провожали футболистов, которые отправлялись на матч с «Арсеналом». Встреча состоится сегодня, 20 июня, на Центральном стадионе Тулы в 16:30. Отмечается, что это первая игра «Спартака» в рамках заключительной части сезона, который был приостановлен в связи с пандемией.