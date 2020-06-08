Соседов посоветовал закрыть рот Ягудину, оскорбившему фигуриста-гея

Американский фигурист Адам Риппон пожертвовал тысячу долларов фонду помощи чернокожим транссексуалам. Спортсмен, признавшийся 5 лет назад в том, что является гомосексуалистом, наверное, и не предполагал, что его благотворительность будет воспринята так негативно в России. И кем! Его же коллегой Алексеем Ягудиным!

Российский фигурист назвал Риппона «ошибкой Земли» и сопроводил пост в соцсети вопросом, адресованным Адаму: «Когда же вы сдохнете?»

Позже Ягудин удалил пост, но он успел разойтись по сети. И попался на глаза журналисту Сергею Соседову. Он объясняет выпад Ягудина недалекостью фигуриста.

– Леша – наверное, один из самых лучших фигуристов мира, – говорит Сергей Соседов. – Но занимается всякой ерундой. И это идет не от большого ума, к сожалению. Это просто какой-то глупый, вздорный выпад. Ягудину лучше участвовать в каких-то шоу, может быть, заниматься тренерской работой, но точно не интернетными комментариями. Все, что он говорит не на тему фигурного катания, как правило, выглядит дурно. Ему ни в коем случае не нужно выступать в роли комментатора каких-то общественных, социальных или политических аспектов. Такие великие спортсмены, как Ягудин, должны прославлять свой вид спорта, туда вкладывать свои знания и умения.

Алексей Ягудин // Фото: Global Look Press

По мнению Соседова, высказывание Ягудина некорректно: транссексуалов не стоит осуждать – их, наоборот, нужно жалеть.

– Хоть для меня операция по смене пола – какая-то дикость, к транссексуалам я отношусь с сочувствием, – продолжает Соседов. – Смена пола – это такая же серьезная операция, как пересадка сердца, и для нее должны быть серьезные причины. Одно дело – нетрадиционная сексуальная ориентация. Обычные геи живут в своем теле, и их оно устраивает. А тут совершенно другая ситуация. Тут, наверное имеют место очень тяжелые проблемы психического свойства, и мы не в праве судить таких людей, потому что они несчастны. Ведь даже когда трансгендеры меняют пол, в сексуальном плане они остаются неполноценными, меняется только внешняя оболочка. Тут ничего, кроме сочувствия, не может быть!