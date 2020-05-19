Наталья Бестемьянова: У Загитовой в 18 лет карьера закончилась, а у меня – началась

Алине Загитовой, олимпийской чемпионке по фигурному катанию, исполнилось 18 лет. Ранее, не дождавшись совершеннолетия, спортсменка приостановила спортивную карьеру.

– Хотела бы поздравить Алину с 18-летием. Когда смотрела репортаж по «Первому каналу», поймала себя на мысли: надо же, ее карьера была на самом пике задолго до 18 лет, а у меня в 18 она только началась в танцах. Как изменился спорт за эти годы! Очень жаль, что сейчас люди, которые только только стали личностями в спорте, вынуждены уходить, – рассуждает в разговоре с Sobesednik.ru олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

Наталья Бестемьянова

В конце прошлой недели Федерация фигурного катания все же включила Загитову в список участников на следующий сезон.

– Желаю ей сил выдержать те нагрузки, которые придется пройти, чтобы выиграть конкуренцию. Хочется видеть красивых женственных фигуристок иногда.

Не хотелось бы привыкать к тому, чтобы спортсменки заканчивали ещё до своего совершеннолетия. Хотя те девочки, которые выходят на международные соревнования в 15 лет, конечно, так хороши, что просто чудо.

Недавно Татьяна Тарасова предложила повысить возрастной ценз: «Сейчас во взрослые переходят в 15 лет, а я бы сделала — в 17. Или 18», – сказала наставница знаменитых фигуристов.

– Мы все предполагаем, что правила будут меняться, – говорит Бестемьянова. – Это неизбежно. Я бы сделала два соревнования: с 15 до 18 лет и с 18 и дальше. Кому это мешает? И те, и другие выступления мы все-равно будем смотреть с удовольствием.