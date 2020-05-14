"Локомотив" остался без машиниста: почему клуб уволил Юрия Семина?

14 мая Совет директоров «Локомотива» объявил об уходе Юрия Семина с поста главного тренера команды: его место займет серб Марко Николич. Sobesednik.ru пытается разобраться в причинах отставки.

Информация об уходе Семина из «Локомотива» и его конфликте с членами Совета директоров появилась не сегодня. Контракт 73-летнего тренера истекает 31 мая 2020 года, так что вопрос о будущем Палыча поднимался сам собой.

Всем людям, которые более-менее следят за нашим футболом, известно о сложном характере Семина: он конфликтовал почти со всеми своими работодателями, а, находясь в должности президента «Локо», имел непростые отношения с наставником команды Анатолием Бышовцом.

Что мы имеем? Чемпионат, если он будет доигран, закончится глубоким летом. И логично в случае доигровки РПЛ было бы дать Семину доработать сезон. Но «Локомотив» показал, что уволить Семина было принципиальным решением: все сваливать на окончание контракта глупо. Ведь ФИФА разрешила из-за пандемии заключать кратковременные соглашения с игроками, у которых истекают контракты. В чем сложность достичь такого же соглашения с тренером?

Если «Локомотив» в такой кризисной ситуации согласен на доигровку сезона с новым тренером, который будет очень ограничен в знакомстве с командой и ее подготовке к играм, то расстаться с Семиным боссы хотели слишком сильно.

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе // Global Look Press

Сегодня председатель Совета директоров клуба Анатолий Мещеряков дал очень большое интервью агентству «Р-Спорт», которое вышло почти сразу же (очевидно, что разговор на несколько тысяч знаков и его расшифровка заняли буквально несколько минут) после отставки Семина. В этом материале Мещеряков, который является главным официальным спикером в руководстве «Локо», ответил, почему клуб решил расстаться с Семиным. Sobesednik.ru попытался разобраться в высказанных Мещеряковым аргументах.

Сразу отметим, что мы не «за» и не «против» решения «Локомотива». Мы пытаемся предельно объективно разобраться в официальных причинах расставания.

«Нужно понимать, что время дойных коров закончилось. Сейчас нам придется вытягивать максимальный результат из того, что имеем и рассчитывать, прежде всего, на внутренние ресурсы», — первый комментарий, касающийся отставки тренера. Видимо, речь идет о крупных трансферах (Крыховяк, Смолов), а также о Жоау Мариу, выкуп которого «Локомотив» в нынешних условиях и правда не может позволить.

Спешим напомнить руководству «Локомотива», что свой главный титул, чемпионство 2018 года, Юрий Семин достиг без внушительных трат: воспитанники Миранчуки и Баринов, бесплатные Джефф Фарфан, Мануэл Фернандеш, Игорь Денисов, Владислав Игнатьев и Эдер. Разве что купленный в 2012-м Ведран Чорлука стоил приличных денег. Разве такие траты — времена дойных коров и пышных трат? Решать вам.

Далее Мещеряков начал объяснять, почему выбор пал именно на Марко Николича: «Совет директоров считает что, и я уже об этом говорил выше, что в новых реалиях прежде всего придется рассчитывать на собственные ресурсы. Николич был выбран, помимо всего прочего, из-за того, что он умеет работать с молодыми футболистами. И не только умеет, но и может и хочет это делать, и выводит их на новый уровень».

Это высказывание Мещерякова предельно удивительное. «Принял решение не уходить в аренду после разговора с Юрием Павловичем. Он мне сказал: "Никуда не дергайся, я тебя не отпущу. Будь хорош на футбольном поле и будешь играть". В тот момент я понял, что нужно еще в чем-то добавить, еще больше агрессии», — так о доверии тренера в 2018 году в беседе с клубным сайтом сказал Дмитрий Баринов.

Антон Миранчук, Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Михаил Лысов, Станислав Магкеев, Даниил Куликов, Роман Тугарев — все эти футболисты появились в главной команде «Локомотива» именно при Юрии Семине. В предыдущие сезоны из клубных недр пробились разве что Алексей Миранчук, Магомед Оздоев, Мирослав Лобанцев и Максим Беляев и Артем Фильцов, но из них только Алексей Миранчук стал лидером команды. Кто сейчас является ведущим игроком в «Локо»? Безусловно Чорлука, Крыховяк, Баринов и братья Миранчуки. В досеминские сезоны солировали Буссуфа, Фернандеш, Диарра, Тарасов и Ньясс, но никак не воспитанники команды.

«Семин — очень большая фигура среди российских тренеров. Взять хотя бы мою ситуацию. Не побоялся мне, молодому игроку, доверить место в составе. И сколько уже таких молодых заиграли при нем. И это только один из критериев оценки его работы», — заявил в интервью Sport24 Станислав Магкеев, вышедший в основе в выездной игре с «Зенитом» 29 февраля этого года.

Станислав Магкеев, Алексей Миранчук, Дмитрий Баринов // Global Look Press

«Несмотря на очень тяжелую ситуацию, которая впереди нас всех ждет, мы можем говорить о том, что "Локомотив" должен играть в Европе, мы обязаны постоянно участвовать в еврокубках», — вот так Мещеряков обрисовал новому тренеру задачи.

Каким образом профессиональная деятельность Семина не соответствует указанным критериям?

При Семине клуб сначала вернулся в еврокубки, а затем впервые за 14 лет вывел клуб в групповой этап Лиги чемпионов. Причем делал это два сезона подряд. Если руководство клуба недовольно тем, что из группы ЛЧ «Локо» не выходил, а в плей-офф Лиги Европы разгромно проигрывал «Атлетико», то мы рекомендуем им посмотреть на результаты «Зенита» и других российских клубов в еврокубках. Это не «Локомотив» проваливался в Европе, это объективный уровень наших команд.

Юрий Семин и Борис Ротенберг празднуют чемпионство 2018 года // Global Look Press

В итоге, обосновывая уход Семина и приход нового тренера, Мещеряков привел три аргумента: умение работать с ограниченным бюджетом, способность улучшать молодых игроков и выход в еврокубки. Если вы считаете, что Семин за 4 года работы в «Локомотиве» не справился с этими задачами, то этот текст не для вас, вы его зря читали.

Возьмем на себя смелость и выскажем мнение: причины смены тренера, озвученные Мещеряковым, не совсем соответствуют реальности.

Нет никакой ангажированности в признании факта: нынешнее положение «Локомотива» — в значительной степени плод работы Семина. Без его участия клуб выиграл лишь три трофея, а с ним — 13. До прихода Палыча «Локо» был рядовым участником Первой лиги, а с ним стал одним из главных клубов нашего футбола с очень эффективной молодежной академией.

То, каким образом «Локомотив» расстается с Семиным, является настоящим позором. Никто не говорит, что Юрий Палыч должен тренировать до последних дней своей жизни и уйти из команды тогда, когда посчитает нужным. Всегда есть момент, когда нужно остановиться. Но с имиджевой точки зрения руководство «Локо» подписало себе приговор: фанаты никогда этого не простят, а журналистское сообщество не сможет игнорировать факты. Но приговор этот фатален, если только боссы клуба рассчитывают находиться на своих местах длительное время.

Решение отправить Семина в отставку «Локо» сопроводил очень сухим релизом. Таким сухим, что даже стадион Массимо Карреры выглядит профессиональной работой пресс-службы.

⚡️⚡️⚡️ Массимо Каррера покидает #Спартак



Совет директоров @fcsm_official принял решение освободить Массимо Карреру от занимаемой должности.



Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо. pic.twitter.com/JShQUwbE6d — F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) October 22, 2018

Руководство клуба даже не заявило ни о каких непреодолимых противоречиях и конфликтах, ограничившись не совсем адекватными аргументами. Видимо, не очень нужно что-либо объяснять общественности. И это, учитывая большую работу команды Ильи Геркуса после эпохи Смородской, выглядит странно.

Предыдущие несколько лет боссы «железнодорожников» делали очень много, чтобы вернуть фанатов на трибуны, а нынешние руководители клуба увольняют их идола, не называя никаких причин.