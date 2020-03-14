Петерс Покровскис: Кто стоит за скандалом в "Северстали"?

Обозреватель Sobesednik.ru — о поведении группы хоккеистов, «сплавляющих» давшего им работу тренера.

Много ли мало ли, но по крайней мере кто-то из хоккеистов череповецкой «Северстали» якобы пожаловался в один из телеграм-каналов на главного тренера Андрея Разина. Дескать, его методы топорны, результаты смехотворны, а по самому наставнику вообще чуть ли не психбольница плачет. А мы вот такие честные и справедливые, и только потому кругом опасливые: боимся себя называть, боимся лишиться работы, ну и так далее, и тому подобное.

Боже, дайте Архимеду палку, чтобы он перевернул мир, а мне — хотя бы как герою новой книги Гийома Мюссо «Тайная жизнь писателей» погрызанный карандаш и блокнот в клетку, и я переверну этот гадюшник, единственным светлым пятном в котором является столь нелюбимый кое-кем Разин. Кем же нелюбимый? Возможно, действительно игроками — право слово, розовая тренировочная форма, жесткая лексика и другая пробирающая до самой пульпы мотивация не всем по душе.

Но даже если это и так, посыл простой. Парни, вас набирали фактически по остаточному принципу — кто дешевле и при этом толковее. В КХЛ больше никому вы, скорее всего, не нужны — считать деньги научились почти все, и миллионы больше не кидают на ветер. Хотите нормально получать — извольте пахать, и не по собственным меркам и взглядам, а по методике тренера. А не нравится — дуйте в «вышку». Там вас ждет чудная жизнь с зарплатой тысяч эдак за 150 в месяц без перспектив и просветов, сданные и сдаваемые матчи, и приятная возможность «пылить» до компромиссного возраста и значительный релакс в подготовке и в играх.

Только вот Высшая лига (и из этого кейса становится понятно, что, вероятно, не зря) ввела возрастной ценз — не более пяти возрастных игроков в заявке. А заграница, куда путь нашим пока не заказан, такого наплевательского подхода, которым грезят бунтари, не простит. Там ведь и своих дармоедов вдосталь, а «бревен», которым просто пока не дотянуть до уровня воспитанных высококлассными детскими и юношескими тренерами легионеров-россиян, даже с избытком. Да и вот незадача — тут у самого Разина есть со стороны руководства достаточная степень доверия, и весь свой состав либо набирал, либо оставлял (либо, следовательно, разгонял) он сам. Кто бы при таком раскладе пошел бунтовать против своего кормильца, да еще и не в одиночку, а с некими союзниками?

А скорее всего, за сливом стоят агенты, которые из-за экономии Разина не могут теперь пропихнуть своих клиентов на лакомые КХЛ-овские места в составе. Клиентов, конечно, явно ущербных, иначе бы те давно по одному только спортивному принципу пристроились в более благополучные, чем «Северсталь», клубы. И держу пари — едва снимут Разина, в течение ближайшего же сезона обновится примерно две трети состава команды. Той, казалось бы, самой, где столько им недовольных.

А новую заявку составят те, кто и так, и эдак способен соответствовать уровню беспросветного аутсайдера. А также, конечно, клиенты «серых кардиналов», которые, очевидно, и накидывают свои плохо замаскированные пасквили в средней популярности «тележки»… Ибо на топовые набросы, похоже, даже самим денег жалко.