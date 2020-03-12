ВФЛА обязали выплатить $5 млн штрафа до 1 июля

Совет международной легкоатлетической ассоциации оштрафовал на $10 млн Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА).

Как указано на сайте World Athletics, такое решение связано с нарушением антидопинговых правил.

Также сообщается, что совет восстановил выдачу нейтрального статуса для россиян, ограничив число нейтральных спортсменов до десяти человек. Они будут допущены до Олимпиады в Токио и других международных соревнований в мире и Европе.

Ограничений числа спортсменов, которые смогут участвовать в международных однодневных соревнованиях, не предусматривается, однако их могут ввести в случае, если половина штрафа не будет выплачена до 1 июля. Оставшиеся $5 млн ВФЛА должна внести в течение двух лет. Отмечается, что в случае очередных нарушений организация обязана будет выплатить их незамедлительно.