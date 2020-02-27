Разбег нормальный: кто привел Евгения Юрченко в легкую атлетику

Бизнесмен Евгений Юрченко – фаворит на выборах нового президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Как пишет агентство «Весь спорт», его кандидатура уже согласована в Администрации президента: «как минимум – с Игорем Левитиным» (помощником Путина и вторым человеком после него в Совете по развитию физкультуры и спорта).

Не удивительно, ведь Левитин и Юрченко давно занимаются общим делом. Оба входили в состав директоров ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация». Но если Юрченко находится там и сейчас, то Левитин уже стоит над, возглавляя президентскую Комиссию по вопросам развития авиации.

Игорь Левитин, бывший министр транспорта, был поставлен присматривать за спортом перед Олимпиадой в Сочи. И с того времени сильно нарастил влияние. Кроме высокой должности в Совете по спорту, он первый вице-президент Олимпийского комитета и член попечительского совета Российского футбольного союза. Именно из его рук спортсмены сегодня получают награды в Кремле (сборная по футболу на ЧМ-2018 и олимпийская команда в 2018-м).

Левитин не перестает приглядывать и за родной Федерацией настольного тенниса России, которую возглавлял до 2009 года. Новый министр спорта Олег Матыцин – тоже выходец из этого вида (мастер спорта и заслуженный тренер РФ).

До этого Евгений Юрченко был связан со спортом только по касательной. Разве что «Ростелеком», в структурах которого он работал в 2009 году, тогда учредил международные соревнования по фигурному катанию. Сейчас это один из этапов Гран-при.

Главная задача нового руководителя российской легкой атлетики, – привлечь инвестиции. С целью решения той же задачи Евгения Юрченко приглашал себе в замы губернатор Воронежской области Александр Гусев (в результате бизнесмен проработал в регионе меньше года).

После выплаты долгов Международной федерации легкой атлетики (около 3,3 миллионов долларов) у ВФЛА не осталось денег для того, чтобы премировать собственных чемпионов мира. Например, прыгунью в высоту Марию Ласицкене, победившую на соревнованиях в Катаре, награждала Федерация бокса России.

– В мое время это была предельная сумма (речь о долге, который заплатила ВФЛА. – Ред.). Но после этого дела с финансами стали хуже, – рассказывал нам экс-президент ВФЛА Валентин Балахничев. – Для федерации такие деньги неподъемны. Без помощи государства выплатить их невозможно. Придется самим искать спонсора или просить, чтобы спонсора подыскали.