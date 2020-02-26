Мария Ласицкене: На выборах я – ни за кого

Чемпионка мира по прыжкам в высоту (и по критике наших спортивных чиновников) не ждет ничего хорошего от результата выборов нового главы легкой атлетики, которые пройдут на этой неделе.

28 февраля будут выбирать, кому же вытащить этот спорт из кризиса и заодно на Олимпиаду-2020 в Токио. Желающих немного. А те, кто есть, не объясняют, почему вдруг решились ввязаться в дела самого проблемного российского вида спорта.

«За несколько дней до выборов мы не видим кандидатов, не слышим их варианты выхода из сложившейся ситуации. Опять междусобойчик», – ранее пожаловалась Мария.

После этого на отсутствие каких-то программ обратил внимание даже новый министр Олег Матыцин.

– Пока нет нового руководителя, мы теряем время – не можем получить нейтральный статус и соответственно выступать. Поэтому дата выборов – 28 февраля – очень плохо влияет на шансы выступить на мировой арене этой зимой, – рассказала нам Ласицкене.

– Но надежда на Олимпиаду остается?

– На выборы заявились люди из прежнего руководства. Будет ведь назначен не только президент ВФЛА, а вся верхушка организации. Если они пройдут, у нас снова ничего не изменится. Я уже поняла, что с ними работать нельзя. Если они не смогли за 4 года навести порядок, пока мы были дисквалифицированы, то сколько им опять надо дать времени? Еще 4 года?

– Так вы в итоге за кого?

– Я не думаю, что от меня должно звучать имя. Сперва нужно посмотреть, что будет сделано, каким будет результат. Тогда будет понятно. Если так будет, то я поддержу, а сейчас от меня это прозвучит некорректно.

Кто на новенького?

На расстрельную должность захотели немногие

Быстрее:

Яркая фигура – олимпийский чемпион Афин в беге на 800 метров Юрий Борзаковский. До недавнего времени он был главным тренером сборной.

Выше:

Кандидатом от ОКР считается председатель комитета ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Евгений Юрченко. Причина, по которой за этот спорт возьмется крупный бизнесмен, проста: федерации нечем платить даже призовые.

Слабее:

Аутсайдерами гонки считаются спортивный менеджер Михаил Гусев и Олег Курбатов, который несколько месяцев назад стал начальником легкой атлетики Москвы. Видимо, заскучал в новой должности.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №07-2020 под заголовком «Мария Ласицкене: На выборах я – ни за кого».