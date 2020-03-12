Лучшая команда мира сегодня проиграла: "Атлетико" вышел в четвертьфинал ЛЧ

«Ливерпуль» провел один из лучших матчей в сезоне, но умудрился проиграть «Атлетико» и вылететь из Лиги Чемпионов.

Несколько недель назад в Мадриде произошел так называемый предупредительный выстрел. «Атлетико» задушил «мерсисайдцев» на своем поле, не позволив даже нанести удара в створ ворот. Команда Симеоне превзошла соперника в движении, надежно отстояв преимущество.

А затем у «Ливерпуля» начался худший отрезок в сезоне: разгромное поражение от «Уотфорда» в АПЛ (прощай, анбитен), вылет из Кубка Англии от «Челси» (прощай, требл).

Выносивший всех в Англии и Европе клуб оказался в плохой форме сразу после небольшого перерыва в АПЛ: Клопп и его банда попросту не успели вновь разогнаться как следует. И получили. Теперь трофей Премьер-лиги, что, разумеется, в Мерсисайде мало кого расстроит, станет для «Ливерпуля» единственным в сезоне. Разбираемся, как же так получилось.

Для начала составы. Действующие чемпионы Европы были ослаблены травмой Алиссона и плохой формой Фабиньо. Ворота защищал Адриан (к нему мы еще вернемся), в обороне вышло сильнейшее сочетание Александр-Арнольд — Гомес — Ван Дейк — Робертсон, в полузащите сыграли Хендерсон, Окслейд-Чемберлен и Вейналдум, а на острие была привычная тройка Салах — Фирмино — Мане.

У «Атлетико» мы увидели стандартные 4-4-2: Триппьер, Савич, Фелипе, Лоди в защите, Корреа, Коке, Томас и Сауль в полузащите и пара нападающих Коста — Феликс.

В прошлом сезоне «матрасники» как раз погорели на слишком осторожном плане в ответном матче, излишне уповая на хорошее преимущество: тогда «Ювентус» забросал штрафную испанцев навесами, а Криштиану Роналду вновь сотворил историю.

Но нынешний «Ливерпуль» — команда более совершенная, чем «Ювентус». «Красных» по праву можно называть лучшей командой мира на данный момент: они способны в одном конкретном матче раздавить любого соперника. Это они и делали в игре с «Атлетико».

Особенно страдал фланг Ренана Лоди. Если после встречи в Мадриде молодого бразильца на фоне хорошей командной игры в защите хвалили, то поединок на «Энфилде» он провалил, а работавший вместе с ним на фланге Сауль был недостаточно хорош в подстраховке.

45% атак «Ливерпуля» пришлись на правый край, «мерсисайдцы» произвели за 120 минут дикие 62 кросса, из которых, не считая угловых, 33 пришлись именно с правого фланга.

Более того, оба гола хозяев были забиты именно после этих навесов с правого края атаки. Им удавалось создавать большинство на нужном участке поля, освобождая зону возле штрафной площади. На 42-й минуте удачный кросс удался Алексу Окслейду-Чемберлену, уже в дополнительное время аналогичный пас выполнил Джорджиньо Вейналдум.

«Атлетико» почти всю игру стоял у своих ворот, но эффективной эту оборону назвать нельзя. Им почти не удавалось продвигать мяч вперед к воротам «Ливерпуля»: лишь 35 передач вперед в финальную треть поля на всю команду за 1-й тайм (у «красных» один только Александр-Арнольд совершил 23 таких паса). Ну и два удара против 11 у хозяев.

«Матрасники» не играли, а выживали. У «Ливерпуля» было пугающее количество голевых моментов, но невероятный кураж поймал Ян Облак: словенец совершил девять спасений. Плюс у хозяев, помимо вратаря «Атлетико», возник другой оппонент — ужасная неточность. Из 34 ударов за весь матч 21 был нанесен из пределов штрафной площади. И забить лишь два гола при таких цифрах надо умудриться.

Необходимо констатировать, что команде Диего Симеоне в кои-то веки повезло в Лиге Чемпионов. Но их везение — это слабая реализация «Ливерпуля» плюс индивидуальные ошибки «красных».

При счете 2:0 хозяева должны были успокоить и в свойственной себе манере убить игру, но голкипер Адриан привез на свои ворота гол: сначала испанец неудачно вынес мяч на ногу Фелику, который снабдил мячом вышедшего на замену Маркоса Льоренте. Полузащитник заметил, что Адриан потерял ворота, точно пробив в дальний угол ворот. Теперь «Ливерпулю» был обязан забивать еще. Но кошмары не закончились.

В первом экстра-тайме парни Клоппа нанесли шесть ударов, а «Атлетико» — два. Как вы думаете, сколько голов забили гости? Верно, два. И снова Льоренте произвел прекрасный дальний выстрел, но на этот раз претензии к Адриану минимальны.

На второй дополнительный тайм Симеоне выпустил третьего центрального защитника Хименеса. Изначально показалось, что это паническая замена. Мол, любой ценой удержать результат. Нередко выходит, что команды, приученные к схеме с двумя центрбеками, теряются при выходе третьего, но в нашем случае все случилось наоборот. За последние 15 минут матча «Ливерпуль» ударил лишь дважды. Да, количество кроссов снова оказалось космическим, но теперь у крайних защитников «Атлетико» было больше подстраховки, а тройка центральных лучше контролировала саму штрафную.

Да и вообще, матч настолько уникальный, что даже Альваро Мората реализовал выход один на один, просто шок!

Вот так бывает в Лиге Чемпионов: лучшая команда мира на данный момент проводит лучший свой матч в сезоне, но не просто вылетает, а проигрывает. Диего Симеоне должен понимать, что львиная доля его успеха — везение. В четвертьфинале уже может не подфартить.