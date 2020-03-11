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Этот Моуринью всё, тащи другого: "Лейпциг" выбил "Тоттенхэм" из Лиги Чемпионов

Общество - Спорт
03:07, 11 марта 2020

Марсель Забитцер // Global Look Press
Марсель Забитцер // Global Look Press

Немецкий клуб впервые в своей истории попал в топ-8 команд Европы, полностью переиграв действующего вице-победителя ЛЧ.

После проваленного первого матча в Лондоне перед «шпорами» стояла сложная задача: для прохода в четвертьфинал им необходимо было придумать нечто большее, чем стояние у своей штрафной.

Для ответки Жозе Моуринью подготовил номинально очень смелый план, учитывая весь кадровый ужас в стане его команды. Тройку защитников составили Танганга, Дайер и Алдервейрелд. По краям обороны сыграли Серж Орье и Райан Сессеньон, очень заточенные на атаку. В центре полузащиты вышли Уинкс и Ло Чельсо — явно не самые устрашающие разрушители, если их такими вообще можно назвать. Ну и атакующее трио: Деле Алли, Эрик Ламела и Лукас Моура.

У хозяев был довольно ожидаемый набор исполнителей: тройка защитников Клостерманн, Упамекано и Хальстенберг,Анхелиньо и Мукиэле по флангам, Лаймер в роли нижнего полузащитника, Забитцер и Нкунку под нападающими и Вернер с Шиком на острие атаки.

Перед первым голом «Тоттенхэм» больше владел мячом: примерно 55 на 45 процентов. Это сильно разнится с цифрами первой встречи, где в стартовом отрезке «Лейпциг» контролировал мяч 64% игрового времени.

Но смелость лондонцев не была подкреплена достаточным тактическим фундаментом: только в первые 10 минут матча РБ пять раз отобрал мяч у своего соперника, что говорит о неготовности команды к давлению оппонента.

Открытость «Тоттенхэма» привела к пропущенному мячу. На 10-й минуте «Лейпциг» великолепно разыграл прекрасную контратаку: Шик немного спустился в центр для комбинации с Забитцером, в которой австриец выдающимся образом обработал неудобную передачу, превратив ее в прекрасный пас на фланг, где уже пыхтел Лаймер, переместившийся ближе к краю. Оттуда он выполнил передачу в центр, где был Вернер, ударивший по воротам, но попавший в Дайера. Удивительно, но на подборе первым оказался именно Тимо: он сделал скидку на подключившегося Забитцера, которого не успели накрыть. Удар и 1:0.

И тут мы вправе критиковать расстановку Моуринью: в этом моменте гостям явно не хватило игрока в центре, который должен был накрыть Забитцера. Номинальный нападающий Ламела находился ближе всех к нему, но опоздал с попыткой заблокировать удар.

И с этого началось избиение «Тоттенхэма», которое продолжалось почти весь матч. Спустя 9 минут хозяевам удалась еще одна опаснейшая атака, закончившаяся голом.

Нкунку на правом фланге заметил подключение Мукиэле в центральной зоне, а на левом краю атаки в этот момент был совершенно свободный Анхелиньо. В итоге правый фулбек снабил мячом левого. Убежавший в атаку Серж Орье попросту оставил зону пустой, чего уж говорить об Эрике Ламеле, который чаще других нападающих «шпор» оказывался в районе правого фланга.

Анхелиньо прострелил в центр штрафной, где гол забил Тимо Вернер, но немец попал в офсайд. «Счастье» «Тоттенхэма» длилось всего пару минут. Конрад Лаймер вырезал отличную длинную передачу, с которой не справился бедолага Орье, вновь предоставивший Анхелиньо шанс для результативной передачи. И в этот раз испанец отправил мяч не в офсайд, а в голову Марселю Забитцеру. Так счет стал 2:0 в пользу «Лейпцига», а игру можно было заканчивать.

Можно продолжить рассказывать, за счет чего РБ переиграл «Тоттенхэм», отметить несуразность действий гостей, но в этом нет смысла: игра была окончена на 21-й минуте.

Нет, «Тоттенхэм» не сдался, просто он ничего не смог противопоставить. Первый удар «шпор» в матче — это не дошедшая до ворот попытка Эрика Ламелы на 29-й минуте. После этого лондонцы нанесли пять ударов против 10 у «Лейпцига».

Во всех ключевых компонентах молодой клуб из Германии просто размазал более статусных оппонентов. 32 отбора против девяти, 41 потеря мяча у «шпор» против 23 у РБ — цифры, говорящие нам, насколько же у «быков» более слаженное командное движение, насколько их прессинг и контрпрессинг превосходит умение «Тоттенхэма» под этим давлением продвигать мяч к воротам соперника.

Самое обидное, что Жозе Моуринью старался. Он не поставил очередной автобус в надежде поймать РБ на ошибке, португалец даже забрал мяч в дебюте встречи. Но был пойман сам и наказан. Жозе не смог ничего противопоставить сумасшедшему давлению хозяев, а смелая и открытая схема с двумя полузащитниками в центре — все, на что хватило «Особенного».

Любители спорта с 10-летним и более стажем прекрасно поймут следующую аналогию. В четвертьфинале ванкуверского хоккейного олимпийского турнира 2010 года встретились две сильнейшие команды мира на тот момент. Абсолютно равные, от матча которых все ждали великой и эпичной битвы. Это были те самые 3:7 от Канады, где «гориллы выскочили из клетки» и размазали наших по льду.

«Лейпциг» и «Тоттенхэм», разумеется, не лучшие в Европе команды, но колоссальной разницы в классе между ними нет. Просто немцы вышли и показали почти идеальное выступление, превзойдя своего соперника в коллективном движении, скорости и агрессии. А кризисные «шпоры» просто не имели никаких шансов в таких условиях.

«Тоттенхэм» заслуженно оканчивает провальное выступление в Европе: четыре поражения в восьми матчах ЛЧ (что иронично, все были нанесены немецкими командами). А «Лейпциг» заслуженно входит в европейскую элиту, где им компанию уже составила «Аталанта» из Бергамо. Вместо унылого «Тоттенхэма» в четвертьфинале ЛЧ мы увидим дебютантов, с которыми точно не будет скучно.

 

Рубрика: Спорт

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