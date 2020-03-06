Петерс Покровскис: Вышли играть, а следовало – "умирать"?

Обозреватель Sobesednik.ru — о разгромном поражении московского «Торпедо» в четвертьфинале Кубка России от соседа по таблице ФНЛ «Химок» (5:1).

Когда, казалось, итоговая пресс-конференция уже завершилась, главный тренер химчан Сергей Юран вдруг укорил болельщиков за то, что те по ходу матча кричали «Руководство — вон!» Дескать, вы что — это же то самое руководство меня и пригласило; а я — вот он, вы сами только что видели — боец и буду делать результат. И то правда — судьба клуба, который только за этот зимний перерыв пережил серию швыряний сверху вниз и, вроде бы, назад и получил массу кривотолков относительно своего будущего, может, пока и не определена, а оттого и незавидна, но схлестываться с соперником эта команда намерена, невзирая ни на какие нашептывания. Потому что только такой тренер будет эмоционально биться грудью в грудь со своим уходящим с поля игроком; да потом и еще раз — первый тот, видимо, «отбил» недостаточно бодро.

Бывший главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк во время недавнего интервью мне отметил (и это не вошло в текст беседы) — дескать, да брось ты накануне Кубка стремиться сравнивать «черно-белых» и итальянскую «Аталанту», которая тоже играет в три центральных защитника. Да перестань ты прикидывать, как это сойдется с тем, какими предстанут обновленные «Химки». У нас самое главное в это время — не тактика, а что будет с полем. Прямо как в том анекдоте — «Что главное в танке?»

Эх, прав был Александр Генрихович: поле действительно было истово мартовским, и каждое перемещение группы игроков поднимало над серо-зелеными прорехами газона такую пыль, словно на «Арене-Химки» заблудился табун коней.

Ну а на таком «ковре» «косячила» даже защита.

Обычно страшно надежный Максим Шоркин отдает передачу точно в рекламный щит. Новичок команды, игрок сборной Киргизии Валерий Кичин вообще потерял, кажется, все свои мячи — какие в передаче, какие в обводке, какие проиграл в воздухе, а какие вообще на пару с другим новичком, вратарем Виталием Ботнарем, подарил «Химкам» голами. Ну а великолепный еще полгода назад торпедовский «свипер» Сергей Божин под конец встречи уже запутывается в ногах, и не предотвращает четвертый мяч, после которого полная гостевая трибуна стала таять целыми зрительскими речушками.

Средняя линия увязает, как ни депарадоксальна такая аутентичность, где-то посреди, оттого беспросветно киснет и передняя. Арендованный у «Спартака-2» голеадор Александр Руденко только однажды запоминается обводкой и проходом; остальные его памятные активности — это стык на желтую карточку, и мимо пострадавшего химчанина тот проходит, даже не переводя взгляд. Когда-то бывший в заявке ЦСКА на Лигу чемпионов, а ныне торпедовский инсайд Астемир Гордюшенко вообще чаще прячется за частоколом чужих ног, чем открывается под передачи. Единственный гол «Торпедо» рождается из полумомента, который сам же себе создает и исполняет топ-бомбардир ФНЛ Иван Сергеев. Но только ровно через минуту те самые Кичин и Ботнарь сами творят у себя под носом фатальный ад. К горю сотен болельщиков гостей и к радости нескольких десятков — хозяев, не последний.

Это странно, но там, где стоило бы не играть, а «умирать», торпедовцы словно путают установку. Но только ли на Кубок распространяется такая путаница, с учетом того, что минувшей осенью к возглавляющему «Торпедо» Сергею Игнашевичу и в чемпионате тоже хватало претензий?