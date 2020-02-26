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Урок для пионеротряда Лэмпарда: "Бавария" разнесла "Челси" в первом матче ЛЧ

Общество - Спорт
03:02, 26 февраля 2020

Роберт Левандовский, Давид Алаба и Альфонсо Дэвис // Global Look Press
Роберт Левандовский, Давид Алаба и Альфонсо Дэвис // Global Look Press

«Челси» проиграл «Баварии» в игре 1/8 финала ЛЧ: подвели неудачный стартовый план и слабое влияние тренера на игру.

«Синие» не удивили стартовым составом. Лэмпард не стал вносить коррективы в основу, которая обыграла «Тоттенхэм» на выходных.

В субботу Фрэнк выставил против своего учителя Моуринью (к слову, во второй раз в сезоне) схему с тремя центральными защитниками и атакующей тройкой впереди, которая доставляла большие проблемы уязвимой обороне «шпор». Тогда план удался, «Челси» полностью переиграл «Тоттенхэм» и добыл важнейшие очки. 

В центре обороны сыграли Антонио Рюдигер, Андрес Кристенсен и Сесар Аспиликуэта, роли фулбеков исполнили Рис Джеймс и Маркос Алонсо, в центре поля находились Жоржиньо и Матео Ковачич, а в атаке тренер выставил Росса Баркли, Мэйсона Маунта и Оливье Жиру.

Лэмпард — тренер молодой, поэтому периодически склонен после убедительных побед оставлять состав неизменным.

Футбольный закон вроде как гласит, что победный состав не меняют. Но игра меняется, игра заставляет команду к каждому новому сопернику готовиться по-новому. Забавно, что Лэмпард уже попадался на эту уловку по ходу сезона. Угадав со схемой с тройкой центральных защитников против «Вулверхэмптона» (победа 2:5), он в следующем поединке выставил такой же состав под «Валенсию» (поражение 0:1). И то был, наверное, худший матч «Челси» в сезоне. Один из таких уж точно.

И сейчас наставник лондонцев не решился подстроиться под конкретного соперника. Такое не может не удивлять, ведь неожиданной в хорошем смысле чертой стало умение не самого опытного Фрэнка готовить к команду к топ-матчам: два поединка с «Ливерпулем» и выездная игра с «Сити» хоть и были проиграны, но молодой «Челси» имеет право занести их себе в актив.

А кто же противостоял «синим»? Ханс-Дитер Флик выставил в нынешних условиях сильнейший состав. В связи с травмой Никласа Зюле оптимальной парой центрбеков является Джером Боатенг — Давид Алаба, а фланги в защите закрывают Бенжамен Павар и Альфонсо Дэвис. В опорной зоне действовали Тьяго Алькантара и Йозуа Киммих, на флангах полузащиты играли Кингсли Коман и Серж Гнабри, единственным форвардом был Роберт Левандовский, а под ним свободно двигался Томас Мюллер.

Неподходящая «Челси» схема начала давать о себе знать с первых же секунд. Оставив лишь двоих хавбеков в центре полузащиты, «синие» нередко оказывались в ситуациях, где у «Баварии» численное преимущество в середине поля. Маскировать эту проблему до поры до времени помогала осторожная игра лондонцев, глубокая оборона и отказ от прессинга. Но стоило кому-либо из пары Жоржиньо — Ковачич выдернуться вперед и совершить попытку отбора, зона была мгновенно вскрыта и уязвима. В первом тайме эти проблемы привели к нескольким острым атакам «Баварии», но мюнхенцев подвела реализация.

Еще одна хроническая проблема «синих» в этой игре: неспособность проходить прессинг гостей.

Команда Флика настаивала на контроле мяча (63% игрового времени) и старалась как можно быстрее возвращать мяч себе. В финальной трети поля «Челси» совершил лишь 85 передач вперед (против 126 у «Баварии»). Если посмотреть на тепловую карту действий лондонцев, то становится видно, что они почти не проникали в штрафную Нойера.

Фото: Whoscored.com

И неумение проходить давление соперника приводило к опасным моментам: тот же Левандовский после прессинга «Баварии» получил выход один на один, но Кабальеро был великолепен.

Еще одна опасность для «Челси» — невероятное движение Томаса Мюллера. Он умело пользовался тем, что перед центральными защитниками не хватает игроков для полноценного контроля ситуации. В один из таких моментов 30-летний немец получил мяч недалеко от штрафной и нанес опаснейший дальний удар. И на протяжении всего матча он был одной из самых заметных фигур  в атаке «Баварии».

Первый тайм закончился счастливыми для «Челси» нулями, но было очевидно, что без тактических изменений Лэмпарду несдобровать. Удивительно, но зарекомендовавший себя умельцем вносить коррективы по ходу игры Фрэнк этого не сделал. «Синие» продолжали придерживаться схемы 5-2-3 при позиционной обороне, и столь открытая расстановка в центре поля стала одной из причин двойного удара «Баварии», фактически закончившего это двухматчевое противостояние.

На 51-й минуте случился гол. Из-за чего он произошел? Во-первых, Жиру проиграл верховое единоборство в центре, позволив мячу пройти в сторону ворот своей команды. Далее головой попытался сыграть Жоржиньо, снова оставивший свою позицию в центре поля.

Жоржиньо и Ковачич находятся слишком близко друг к другу, не контролируя центр поля, свободный Джеймс не страхует защиту // кадр из трансляции «Матч ТВ»

Обычно страховавший итало-бразильца Аспиликуэта в этот раз остался в своей зоне, так как рядом с ним был Гнабри. И это дало «Баварии» необходимое пространство для развития атаки. Тьяго Алькантара, один из главных незаметных героев этого матча, выиграл верховую борьбу у Жоржиньо, обработал мяч и отдал передачу Сержу. И все это в течение трех секунд, великолепная работа испанца.

Тьяго добывает возможность для обостряющей передачи, начная голевую атаку. Гнабри имеет возможность пасовать направо или идти в обводку // кадр из трансляции «Матч ТВ»

Гнабри получил мяч перед Аспиликуэтой, который и так оказался не в самой выгодной позиции, так еще и неудачно поскользнулся. Полузащитник сборной Германии воспользовался этим, разыграл комбинацию с Робертом Левандовским и забил первый мяч.

Теперь «Челси» не мог играть столь закрыто, но попытки действовать смелее в первом тайме оборачивались настоящими голевыми моментами у своих же ворот. Теперь же нерешение этой проблемы могло стоить Лэмпарду результата. Так в итоге и вышло.

Далее «Челси» попытался пойти вперед, но напоролся на образцовую контратаку соперника. Верховой вынос на Левандовского закончился скидкой на Гнабри, который вновь разыграл с поляком идеальную быструю комбинацию. Стремительный выход к воротам, удар в угол и 0:2 за девять минут второго тайма. Грубо говоря, исход противостояния был решен.

Ближе к концовке Лэмпард решил вернуться к схеме с двумя центральными защитниками, поменяв Сесара Аспиликуэту на Педро. Иронично, но именно из этой оголенной зоны через две минуты пришел и третий гол. Рис Джеймс, и так проведший слабый матч (а теперь оставшийся и без подстраховки Аспиликуэты), снова был растерзан, но в этот раз пришел черед Альфонсо Дэвиса. Канадец совершил выдающийся рывок, уничтожил своей скоростью Джеймса и Кристенсена. Проход по флангу завершился пасом на Левандовского, который не привык мазать по пустым воротам.

То, что было дальше (удаление Маркоса Алонсо, попытки Абрахама и Виллиана сделать хоть что-нибудь), не заслуживает отдельного внимания. После 76-й минуты игра была сделана, «Бавария» вполне ожидаемо оформила выход в четвертьфинал уже в первом матче.

История ЛЧ знает совсем невероятные развязки в плей-офф, но, учитывая колоссальную разницу в классе команд, кажется, что эта пара — явно не тот случай. Да и требовать подвигов или предъявлять претензии к коллективу Лэмпарда не нужно. По объективным причинам «Челси» и «Бавария» находятся на разных уровнях. И в этом нет вины тренера «синих».

Рубрика: Спорт

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