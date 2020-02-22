Новый матч Смолова, Моуринью против "Челси": футбольный гид Sobesednik.ru

Топ-матчи в Англии, Смолов пытается спасти «Сельту»: дайджест главных футбольных событий выходных.

Начнем с субботы. Первой игрой дня станет встреча в Виго, где «Сельта» сыграет с «Леганесом». 17-ая и 19-я команды чемпионата Испании стали довольно заметными клубами в прессе в последние дни.

Галисийцы сыграли вничью с «Реалом», забив одной из лучших оборон Европы два мяча на его поле, а «Леганес» был лишен «Барселоной» своего главного нападающего, хотя трансферное окно закрыто уже три недели.

«Сельта» в последние недели выглядит неплохо: победа над «Севильей», ничья с лидером чемпионата на его стадионе. «Леганес» же остается одним из главных претендентов на вылет.

Если смотреть на цифры, то «Сельта» и «Леганес» — самые невезучие команды Ла Лиги с точки зрения набора очков: у команды из Виго 21 балл при 30,55 xPTS (ожидаемые очки), а у коллектива из мадридского пригорода 19 очков при 27,91 xPTS. Также эти команды входят в тройку команд с худшей реализацией своих моментов: ниже этот показатель только у мадридского «Атлетико».

Федор Смолов забил первый гол в Испании // Global Look Press

Федор Смолов на прошлых выходных стал главным героем российских спортивных медиа, забив мяч «Реала», но при этом нужно понимать, что россиянин не был так хорош на поле. Он стал одним из прямых виновников первого гола «сливочных» и допускал достаточно потерь мяча. И очевидно, что «Леганес» сыграет гораздо глубже в обороне, чем лидер чемпионата, поэтому у Смолова не будет так много пространства на половине поля соперника.

Т/к «Матч! Футбол», 22 февраля в 14:55 по мск.

Спустя полчаса в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» начнется второй по значимости матч тура АПЛ: «Челси» против «Тоттенхэма».

«Синие» пребывают в очень плохой форме, что регулярно в последние годы с ними случается на этой стадии сезона. Последняя победа в чемпионате датирована 11 января: тогда парни Лэмпарда побили «Бернли» со счетом 3:0. С тех пор на счету четвертой команды Премьер-лиги две ничьих и два поражения.

Не нужно забывать, что у «Челси» тяжелый календарь: три последних матча в АПЛ были сыграны с «Арсеналом», «Лестером» и «Ман Юнайтед». Но в двух из этих трех играх «пенсионеры» столкнулись с похожими проблемами: плохая реализация моментов у чужих ворот против аномально высокой эффективности соперника. Для наглядности: «Челси» в матчах с «Арсеналом» и МЮ нанес в общей сложности 32 удара, из которых два стали результативными. «Канониры» и «дьяволы» на двоих нанесли 11 ударов, забив четыре из них.

Жозе Моуринью и Фрэнк Лэмпард // Global Look Press

Теперь соперником команды станет «Тоттенхэм», который при не самой лучшей кадровой и игровой обстановке выжимает почти максимальный результат в АПЛ. С момента прихода Жозе Моуринью в команду заметно улучшилась атака, но оборона по-прежнему хромает: «шпоры» провели лишь три сухих матча при португальце с начала зимы. Но результаты отличные: 8 побед из 11 в сезоне «Тоттенхэм» одержал с тренером-шоуменом на скамейке.

Турнирная ситуация вынуждает «Челси» побеждать во что бы то ни стало: в случае поражения или даже ничьей они рискуют оказаться на 7-м месте.

Сервис Okko Sport, 22 февраля в 15:25 по мск.

Далее снова Англия, но уже главный матч тура. Третья команда АПЛ «Лестер» примет вторую команду «Манчестер Сити».

«Сити» вовсе стали главными ньюсмейкерами прошедшей недели. УЕФА намерен запретить «горожанам» участвовать в еврокубках на протяжении двух сезонов в связи с выявленными нарушениями финансового фейр-плей со стороны клуба.

Эти сообщения породили гору слухов: от скорой отставки Пепа Гвардиолы до неизбежной распродажи большей части лидеров команды.

Наставник «ситизенов» уже успел заявить, что никуда не уйдет. Впереди у «Сити» два очень важных матча с топовыми соперниками. Поединки с «Лестером» и «Реалом» покажут, как команда отреагировала на произошедшие события.

Джейми Варди // Global Look Press

«Лестер» же пришел в себя после плохого начала 2020 года с двумя поражениями в АПЛ и вылетом из Кубка Лиги, но с победами все довольно туго: «лисы» уже не побеждают на протяжении трех игр.

При этом в актив подопечных Брендана Роджерса можно внести встречу с «Челси», где «Лестер» не смог победить из-за неожиданного бомбардирского бенефиса защитника «синих» Антонио Рюдигера.

Отрыв чемпионов Англии 2016 года от четвертого места составляет 9 очков, поэтому каждая новая победа будет их утверждать в качестве будущего участника Лиги Чемпионов.

Сервис Okko Sport, 22 февраля в 20:25 по мск.

В воскресенье мы выделили три матча. В Лондоне на «Эмирейтс» «Арсенал» встретится с «Эвертоном».

Дела «канониров» постепенно начинают идти в гору. Они не проигрывают в 2020-м году, на прошлых выходных одержали самую крупную победу в сезоне, разбив «Ньюкасл» со счетом 4:0.

При этом нужно отметить, что физически «Арсенал» выглядит довольно слабо. Эта проблема и не лучшая организация игры в обороне привели к тому, что уже три раза за полтора месяца работы Артеты «канониры» упускали победу, открыв счет в матче.

Дани Себальос и Пьер-Эмерик Обамеянг // Global Look Press

Да, не самая надежная защита еще никуда не делась, но даже с ней «Арсенал» не пропускает три тура подряд: вполне себе хорошее достижение.

Встречаться лондонская команда будет со своим соседом по турнирной таблице. «Эвертон» с 36 баллами на два очка опережает «Арсенал», а их игра в первом круге стала одной из самых скучных в нынешнем сезоне АПЛ.

С момента прихода Карло Анчелотти «ириски» проиграли лишь в одном матче АПЛ. И это был выезд на «Этихад» к «Сити». Игра «Эвертона» не блещет, победы добываются в основном минимальные, но результат стабильно хороший, что делает ливерпульский коллектив претендентом на попадание в Лигу Чемпионов. Если в ближайшее воскресенье Анчелотти удастся одержать очередную победу, то его команда окончательно закрепит за собой статус претендента на топ-4.

Сервис Okko Sport, 23 февраля в 19:25 по мск.

И снова в Испанию, где вечером состоятся два отличных матча между участниками лигочемпионской гонки. В предместье Мадрида «Хетафе» побьется с «Севильей».

Обе команды на неделе играли в Лиге Европы, но эмоциональный фон после этих поединков совершенно разный.

Если «Хетафе» продолжил побеждать, на сей раз в доминантном стиле разбив сам «Аякс», то «Севилья» сыграла вничью в Румынии с клубом ЧФР.

В последние недели форма андалусийцев очень плохая: последняя победа во всех турнирах датирована 25 января, а за все начало 2020 года «Севилья» выиграла лишь раз в шести матчах Ла Лиги.

Донни Ван Де Бек в матче с «Хетафе» // Global Look Press

У «Хетафе» же состояние отличное. Команда Пепе Бордаласа продолжает разрушать стереотипы о собственной «автобусности». Да, «синих» нельзя назвать адептами тотального футбола, но этот коллектив совмещает надежную оборону с яростной атакой.

Оставим за скобками игру с «Барселоной», где «Хетафе» все-таки столкнулся с оппонентом иного уровня, но в поединках с «Валенсией» и «Аяксом» подопечные Бордаласа в общей сумме нанесли 36 ударов, допустив при этом лишь шесть ударов по своим. И да, ни единого удара в створ в этих двух матчах у соперников «Хетафе».

Что «Севилью», что команду из пригорода Мадрида нельзя назвать стилистически изящными, но очная битва этих соперников не может не вызвать интерес.

Т/к «Матч! Футбол 1», 23 февраля в 20:25 по мск.

Следом в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» «Атлетико» проверит на прочность «Вильярреал». «Матрасники», пребывающие в настоящем атакующем кризисе, против одной из самых ярких команд нынешнего сезона Ла Лиги.

«Атлетико» бы не был «Атлетико», если бы не ожил в самый важный момент сезона. Поражение в финале Суперкубка, вылет из Кубка Короля от команды из низшего дивизиона, две победы в шести матчах чемпионата в 2020-м году, а впереди встреча с лучшей командой Европы на данный момент, которая уступила лишь однажды во всех играх нынешнего сезона. Что делают солдаты Симеоне? Правильно, обыгрывают этого соперника.

Сауль нанес второе поражение «Ливерпулю» во всех матчах сезона 2019/20 // Global Look Press

Если пару-тройку сезонов назад скромную результативность «Атлетико» можно было списать на не самый звездный по меркам европейских топов состав, то теперь в распоряжении «Эль Чоло» по-настоящему элитные футболисты. И статистика забитых мячей рекордно низкая за последние годы. Одна из причин — сильное невезение. Мы уже говорили, что «Атлетико» — команда с самой низкой реализацией моментов в Ла Лиге: у «матрасников» четвертый в чемпионате показатель ожидаемых голов при 13-й результативности (хуже «Гранады», «Мальорки» и «Осасуны» — новичков Примеры).

«Вильярреал» же продолжает выдавать яркие матчи. На прошлой неделе мы вам советовали противостояние «желтой субмарины» и «Леванте», которое ожидаемо получилось событийным: обоюдоострая игра и минимальная победа «Вильярреала» в валенсийском дерби. С начала года команда Хавьера Кальехи в чемпионате выступает очень хорошо : четыре победы в шести матчах и лишь два очка от зоны ЛЧ. Теперь их ждет матч с прямым конкурентом за место в главном турнире Европы. Плюс другие конкуренты за заветные третью и четвертую строчки проведут очный поединок, что еще сильнее усилит интригу.

Т/к «Матч ТВ», 23 февраля в 22:55 по мск.