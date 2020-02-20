Молодость бьет опыт: "Лейпциг" обыграл "Тоттенхэм" в первом матче 1/8 финала ЛЧ

Юлиан Нагельсманн оказался сильнее Жозе Моуринью, который не подготовил внятный игровой план на игру с «быками».

Проблема прогнозов на матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов состоит в том, что жеребьевка проводится за два месяца до самих матчей. Мол, ну узнали в декабре РБ и «Тоттенхэм», что им предстоит играть друг с другом. Но кто тогда знал, что Кристиан Эриксен таки покинет Лондон ради «Интера», а Харри Кейн и Сон Хын Мин из-за травм вылетят до конца сезона. Поэтому все предматчевые расклады должны быть отложены до самих поединков.

И составы команд были далеко не оптимальными. У хозяев, как мы уже выяснили, отсутствовали трое ведущих атакующих футболистов, один из которых вовсе покинул клуб. В итоге в нападении у «Тоттенхэма» вышел квартет Деле Алли — Джованни Ло Чельсо — Стивен Бергвейн — Лукас Моура.

«Лейпциг» же выставил крайне экспериментальную связку в центре защиты. Тройку центрбеков составили Клостерманн и Хальстенберг, играющие чаще всего на флангах, а также Итан Ампаду, которого сложно представить лидером оборонительной связки из-за юного возраста и отсутствия опыта.

С самого начала поединка немецкая команда дала понять, что она намерена доминировать. На 30 секунде Патрик Шик нанес опасный удар по воротам, а спустя несколько мгновений гостям удалась по-настоящему голевая атака, в которой у них было достаточно возможностей для взятия ворот.

Центральный хавбек Марсель Забитцер удачно использовал дриблинг для прорыва к штрафной площади, после чего выполнил передачу на фланг, откуда фулбек немцев Мукиэле сделал хороший прострел в район 11-метровой отметки, где находился Тимо Вернер. Удар немца отразил защитник «Тоттенхэма», но на добивании левый латераль гостей Анхелиньо едва не прошил голкипера «шпор».

На этом стартовый навал «Лейпцига» не закончился: Конрад Лаймер снова перевел мяч на правый фланг, где Мукиэле во второй раз оказался свободен. Француз вновь выполнил пас в центр штрафной, но теперь Вернеру помешал забить вратарь «Тоттенхэма». С начала матча прошло 90 секунд, а «Лейпциг» создал четыре момента, из которых три можно считать голевыми.

И такой старт от «Тоттенхэма» можно было бы списать на «вход в игру», но на протяжении большей части первого тайма хозяева с трудом справлялись с атаками немцев. Правда, нужно заметить, что «шпорам» удалось некое подобие ответа: на восьмой минуте Ло Чельсо воспользовался несыгранностью оборонительной пятерки «Лейпцига» и отдал передачу на открывшегося в штрафной Бергвейна. Голландца тут же встретил Клостерманн, но Стивен нанес опасный удар в створ ворот. Пожалуй, лучший голевой момент «Тоттенхэма» в матче, созданный с игры.

Жозе Моуринью не удивил ни составом, ни формацией. Для атаки он выбрал схему 4-2-3-1, которая при обороне переходила в 4-4-2, где к Лукасу в нападении присоединялся Деле Алли. И этот вариант имел перспективы даже в атаке, ведь Деле очень хорошо умеет врываться в штрафную, а навесы на него, учитывая состав оборонительной тройки «Лейпцига», могли быть эффективными. Но по непонятной причине «Тоттенхэм» не использовал такой вариант, а сам Алли с начала второго тайма был опущен в центр полузащиты, а затем и вовсе заменен.

Заключительная половина игры началась с хорошей фланговой атаки хозяев: Серж Орье прострелил в штрафную, откуда удар нанес Лукас Моура. Однако вратарь «Лейпцига» был на месте. Но через несколько минут случился единственный в матче гол: Тимо Вернер сделал заброс на подключившегося к атаке опорника Лаймера, которого приемом из каратэ сбил Бен Дэвис. К точке подошел Вернер, переигравший в этой дуэли Уго Льориса.

И теперь «Тоттенхэм» оказался в ситуации, когда ему самому необходимо забивать, а не ждать ошибки соперника. Если до пропущенного гола лондонцы почти не прессинговали при потерях мяча и позиционной обороне, то после него они были вынуждены играть смелее. А «Лейпцигу» с их быстрыми игроками атаки только это и нужно: один раз им удалась идеальная контратака, которую голевым ударом должен был закончить Патрик Шик, однако Уго Льорис был бесподобен.

Затем гости отошли к воротам, почти отказавшись от контратак. Но с игры «Тоттенхэм» почти ничего не создал. Главная опасность исходила от стандартных положений, с которыми Петер Гулачи справился вполне уверенно.

Так что в очередной раз мы получили право критиковать Моуринью за крайне неубедительный стартовый игровой план. Такое ощущение, будто бы все, на что рассчитывал Жозе — это перетерпеть в обороне и подловить соперника на контратаке. Но в защите «Тоттенхэм» был откровенно плох: «Лейпциг» нанес 16 ударов в сторону ворот, 10 из которых были нанесены из пределов штрафной соперника. То есть, «быки» не испытывали никаких проблем с проникновением во владения Льориса. И если бы не суперсэйвы француза, «Лейпциг» бы увез более крупную победу. А так мы вынуждены констатировать, что Моуринью все еще не тот: отсутствие внятной позиционной атаки, слабая игра в обороне против соперника, который не превосходит «Тоттенхэм» в классе. Теперь лондонцам необходимо побеждать в ответной игре. И делать это желательно всухую.