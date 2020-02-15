Смолов против "Реала" и топ-матчи в Италии: футбольный гид Sobesednik.ru

Испытания для «Барсы» и «Интера», а также первый топ-матч Смолова в Испании – в дайджесте-анонсе самых интересных футбольных противостояний будущих выходных от Sobesednik.ru.

Начнем с субботы. В Испании состоится главная игра тура: «Барселона» примет «Хетафе».

Если еще несколько лет назад такая вывеска означала игру доминанта с безнадежным аутсайдером, то теперь мы имеем дело с кризисным грандом и первым преследователем двух главных сил в испанском футболе. Команда Пепе Бордаласа оправилась после плохих конца декабря и начала января, одержав четыре подряд сухих победы в Ла Лиге с общим счетом 9:0.

Пиком этой серии стал разгром «Валенсии» в домашнем матче. Обычно «Хетафе» ассоциируют с автобусом, глухой обороной и сплошными длинными передачами. Однако «синие» буквально размазали более классного соперника, закончив матч с соотношением ударов 22:5. Еще на счету «Хетафе» 3,18 xG — это лучший показатель тура в испанской Ла Лиге.

Лео Месси // Global Look Press

«Барселона» же в худшем положении. Впервые за три сезона каталонцы проигрывают чемпионскую гонку, потерпев в 23 матчах больше поражений, чем за весь предыдущий сезон.

Про игру каталонцев было сказано уже слишком много. Кризис идей налицо, дорогие новички не смогли полноценно заменить ключевых игроков прошлого, что лишь увеличивает нагрузку на Лео Месси.

В матче первого круга «Барса» хоть и одержала сухую победу, но уверенной ее считать нельзя: «Хетафе» нанес больше ударов по воротам, не уступив по остроте созданных голевых моментов.

Т/к «Матч! Футбол 1», 15 февраля в 17:55 по мск.

Останемся в Испании. Мы посоветуем матч с кажущейся скромной вывеской: «Вильярреал» примет «Леванте». У «желтой субмарины» одна из лучших атак в чемпионате (показатели голов и индекс «ожидаемых голов»), а у «лягушек» — худшая оборона Ла Лиги по допущенным голевым моментам. К тому же не стоит забывать, что это валенсийское дерби.

Пако Алькасер // Global Look Press

«Вильярреал» в этом сезоне играет очень ярко, но совершенно не стабильно: блестящая атака — с одной стороны, а непонятные серии неудач — с другой стороны. С конца октября по середину декабря «Вильярреал» не выигрывал шесть матчей в Ла Лиге (четыре поражения и две ничьих).

«Леванте» же играет ярко для испанского середняка: забивает больше мадридского «Атлетико» и является самой бескомпромиссной командой чемпионата (две ничьих в 23 турах).

Матч первого круга получился таким ярким, каким он и должен был быть: 39 ударов на двоих, 2,08 и 2,83 по «ожидаемым голам». Ожидаем, что и в этот раз соперники покажут яркую игру.

Т/к «Матч ТВ», 15 февраля в 20:25 по мск.

Далее отправляемся в Италию, где «Аталанта» примет «Рому».

Атакующая машина из Бергамо имеет потрясающие показатели, но главным недостатком команды можно назвать нестабильность. В активе «Аталанты» лучшие цифры по забитым голам (61 в 23 матчах — второй показатель в Европе после «Манчестер Сити»), лучшие показатели по ожидаемым голам (56,63) и ожидаемым очкам (47,62) в итальянской Серии А.

Однако умение оступиться в ненужный момент — это по-прежнему «лучший друг» коллектива Джан Пьеро Гасперини. Уничтожение крепких «Милана», «Пармы» и «Торино» с общим счетом 17:0 (вы только вдумайтесь) бергамаски умудряются сочетать с поражением от «СПАЛа» и ничьей с «Дженоа» (обе эти команды идут в зоне вылета). Но даже несмотря на такие перепады, «Аталанта» идет в зоне ЛЧ.

Йосип Иличич // Global Look Press

У «Ромы» же наступила первая настоящая черная полоса в этом сезоне. Если с августа по конец декабря римляне проиграли лишь дважды, то за первые полтора месяца 2020-го они уступили четырежды, победив при этом только раз.

Однако даже с учетом кризиса у «Ромы» хорошие цифры: второй показатель xG в чемпионате и третий показатель xPTS (лучше только у «Аталанты» и «Интера»).

Т/к «Матч! Футбол 2», 15 февраля в 22:40 по мск.

Теперь обратимся к воскресной программе матчей. В Бирмингеме местная «Астон Вилла» примет «Тоттенхэм».

Обе команды можно считать разочарованиями этого сезона АПЛ. «Вилла» была многообещающим новичком, но вместо нее это знамя отважно несет скромный «Шеффилд». Команда из Бирмингема солидно закупилась прошлым летом, потратив больше сотни миллионов фунтов. Таковы ныне финансовые возможности у новичков АПЛ.

«Тоттенхэм» же не сумел правильно использовать прошлогодний рывок. Команда из северного Лондона сенсационно вышла в финал ЛЧ, но вместо последующего роста мы увидели жесткое падение. «Шпоры» расстались с Маурисио Почеттино, потеряли Кристиана Эриксена, а Харри Кейн выбыл до конца сезона из-за травмы.

Сейчас у руля «Тоттенхэма» Жозе Моуринью. Удивительно, но при нем дела у команды пошли несколько лучше: в матчах с «Вест Хэмом», «Борнмутом» и «Норвичем» лондонцы показали отличные цифры по созданным моментам.

Стивен Бергвейн и Сон Хын Мин // Global Look Press

В прошлом туре «шпорам» удалась сенсационная победа над «Манчестер Сити»: подопечные Жозе были сильнее со счетом 2:0. Но в том и дело, что сильнее только в счете. «Горожанам» вообще не везет в матчах с «Тоттенхэмом» в последние месяцы. В двух матчах с лондонцами в этом сезоне у «Сити» больше шести баллов по ожидаемым голам, но это огромное игровое преимущество в обоих поединках «Манчестер» конвертировал лишь в одно очко.

Не нужно считать, что «Тоттенхэм» снова тот, если им удалась победа над «Сити»: мы имеем дело с откровенным отскоком. Оборонительный план Жозе провалился из-за огромного количества голевых моментов, а атакующая игра ограничилась тремя ударами по воротам, хотя больше получаса лондонцы играли в большинстве.

Сервис Okko Sport, 16 февраля в 16:55 по мск.

Далее снова отправимся в Италию, где нас ждет главная игра выходных: в Риме «Лацио» сыграет с «Интером».

«Интер» сумел сравняться с «Ювентусом» в турнирной таблице, воспользовавшись осечкой туринцев в Вероне: «нерадзурри» удался сумасшедший камбэк в дерби, который окончательно утвердил команду Конте в статусе претендента на чемпионство.

«Лацио» сейчас едва ли хуже. Римляне не проигрывают в чемпионате уже 18 игр подряд, выиграв из них 14. Примечательно, что последнее поражение «орлятам» нанес именно «Интер» еще в сентябре 2019 года.

Обе команды в прошлом туре показали отличный характер: «Лацио» одержал уверенную победу над очень крепкой «Пармой» после неубедительной игры с «Вероной», а «Интер», как мы уже сказали выше, добыл волевую победу над «Миланом».

Римляне, несмотря на непосредственную близость к первому месту, редко упоминаются в качестве претендентов на скудетто, что совсем не справедливо. В атаке команда Симоне Индзаги хуже только «Аталанты»: невероятные цифры показывает Чиро Иммобиле с 25 голами в сезоне.

Кристиан Эриксен // Global Look Press

«Интер» же — наряду, к слову, с «Лацио» — имеет лучшую оборону в чемпионате. Однако в пользу миланской команды говорит тот факт, что они допустили возле своих ворот меньше голевых моментов.

Для обеих команд эта игра может иметь большое турнирное значение: «Интер» имеет шанс отцепить «Лацио» от чемпионской гонки, а римляне, в свою очередь, могут на деле доказать свои претензии на ск

удетто.

Т/к «Матч! Футбол 2», 16 февраля в 22:40 по мск.

Последней нашей рекомендацией станет игра в Мадриде, где «Реал» примет «Сельту».

Впервые за несколько лет команда Зинедина Зидана во всех отношениях является лучшей в Испании. «Сливочные» имеют отличные показатели в атаке (вторые по числу голов и лучшие по созданным голевым моментам), первое место по пропущенным голам и второе — по допущенным моментам у своих ворот.

Если в прошлом сезоне «Реал» безнадежно страдал от отсутствия Роналду, то в этом им даже не нужен Азар для того, чтобы лидировать в таблице чемпионата.

Федор Смолов // Global Look Press

Противостоять «Мадриду» будет «Сельта», которая в этом сезоне борется за выживание. В прошлом году галисийцы тоже спасались от вылета, но по игре они выглядели совсем иначе: забивали кучу голов (шестой показатель в чемпионате при итоговой 16-й позиции в таблице) и давали забивать соперникам. Теперь же дела с забитыми мячами у «Сельты» обстоят ужасно: меньше забивает лишь «Леганес», тоже являющийся претендентом на вылет.

Как мы все знаем, в конце января состав «Сельты» пополнил Федор Смолов. Если два сезона назад он был лучшим нападающим России, то в «Локомотиве» он явно сдал в этом компоненте. Но не потому, что он плох — просто игра «Локомотива» не подразумевает нападающего-забивалу: лучшими бомбардирами у москвичей становились то братья Миранчуки, то Фарфан, то Мануэл Фернандеш — явно не центрфорварды.

И немного странным выглядит решение «Сельты», которая нуждается в голах, ведь Смолов уже отвык от роли главного снайпера команды. Первые два матча у нашего футболиста получились смазанными: в Валенсии он вышел на замену и толком не касался мяча, а в победной игре с «Севильей» снова остался на вторых ролях. Любопытно будет посмотреть на него в матче с «Реалом», если тренер выделит россиянину время.

Т/к «Матч ТВ», 16 февраля в 22:55 по мск.