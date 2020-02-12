Петерс Покровскис: "Спартак" припас сюрпризы

Обозреватель Sobesednik.ru — о впечатлениях от матча «Спартак» — «Металлург» (4:2) и о том, чего ожидать от «красно-белых» в грядущей битве за Кубок Гагарина — 2020.

Защитник «Спартака» Патрик Херсли, выступивший в программке к матчу с магнитогорским «Металлургом» с характеристикой минувшей части сезона, словно бы описывал в том числе и саму грядущую игру. «Мы-де можем обыграть любого, но по ходу сезона долго раскачивались, все привыкали и привыкали к требованиям главного тренера Олега Знарка, а потом наконец поняли, что главное — терпеть, не сдаваться и не халтурить, и результат придет», — квинтэссенция получилась более чем экстенсивная. Форвард гостей Богдан Потехин, который давал флеш-интервью во втором перерыве, явно этого не читал — иначе бы не отнесся так легкомысленно к намеку-вопросу про мощный финиш «Спартака»: что нам соперник — мы, дескать, сами по себе.

Но еще удивительнее то, что эти слова «отзеркалились» даже на самого Херсли. Вот ему только и остается, что махнуть клюшкой в спину и колоть крюком в локоть укатывающегося забивать второй гол нападающего «Магнитки» Нестрашила — 0:2. Наступает экватор встречи, а некоторые мои коллеги только заходят с улицы в пресс-центр — словно знают, когда начнется самое горячее. И правда: вскоре сам же Патрик точно бросает от синей линии, и звон штанги, куда сперва попадает шайба, будто колоколом разносит весть о том, что больше в этот вечер «Спартаку» отыгрываться уже не придется. Потому что дальше следует странное, глупое, необъяснимое удаление защитника гостей Матушкина — он зачем-то выбросил шайбу за пределы площадки после остановки игры — и спартаковцы мгновенно разыгрывают голевую комбинацию. Где только прятались эти потаенные скиллы москвичей три четверти игры?

В программках «красно-белых» уже давненько не печатают таблиц с положением команд. Но если раньше это вызывало недоумение, то теперь данное «пренебрежение» вполне ложится в канву общего состояния дел в московской команде. Прежний «Спартак» порой поражал таким диким безволием, что болельщики кидали на лед шарфы, а некоторые даже утруждались спуститься к скамейкам запасных и просовывать игрокам свои абонементы с распоряжением передать их разным адресатам — в основном, из числа руководства.

Нынешний «Спартак», «Спартак» Знарка, даже проигрывая, как минимум не сдается. А то и не стесняется перевернуть все с ног на голову. А при таком, изрядно подзабытом, подходе ведь, в общем, правда — что за разница, с какого места ты попадешь в плей-офф…