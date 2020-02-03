"Матч ТВ", Первый канал и ВГТРК покажут по 17 игр ЧЕ-2020

ВГТРК, Первый канал и «Матч ТВ» будут демонстрировать игры чемпионата Европы 2020 года по футболу в одинаковом объеме.

Об этом сообщил владелец компании «Телеспорт» Петр Макаренко, передает ТАСС.

«Первый канал, ВГТРК и "Матч ТВ" покажут матчи чемпионата Европы в равном объеме», – заявил Макаренко.

На сайте ВГТРК указывается, что речь идет о 17 матчах.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах, в том числе в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Петербург примет три матча группового этапа, два из них с участием сборной России, а также один из четвертьфиналов. Россияне сыграют в группе B с командами Бельгии (13 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (17 июня, Санкт-Петербург) и Дании (22 июня, Копенгаген).