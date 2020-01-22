Российские футбольные клубы потратили на покупку игроков в 2019 году $285,6 млн

Россия занимает седьмое место в мире по совокупной сумме средств, потраченных футбольными клубами на покупку игроков.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на отчет Международной федерации футбола (ФИФА). Отмечается, что это на 249,7% больше по сравнению с 2018 годом.

На первом месте в этом рейтинге находится Англия, чьи клубы потратили свыше $1,5 млрд, что на 22,1% меньше по сравнению с 2018 годом. В тройку лидеров также вошли Испания (почти $1,3 млрд) и Италия ($873 млн).

На продаже футболистов российские клубы заработали примерно $100,4 млн, что на 16,6% больше, чем в 2018 году. По этому показателю Россия находится на 14-й строчке. Английские клубы, заработавшие на трансферах $968,8 млн (на 4,3% больше по сравнению с 2018-м), возглавляют и этот список. За ними идут клубы Франции ($935,3 млн) и Испании ($912,8 млн).

Наиболее положительный баланс наблюдается у Португалии (плюс $384 млн), отрицательный – у Англии (минус $549,9 млн).

Сообщается, что общие расходы клубов в 2019 году достигли нового максимума – $7,35 млрд, что на 5,8% больше, чем годом ранее.

Кроме того, зафиксирован рекорд по числу международных трансферов, указывается в отчете ФИФА. Их число составило 18042, они коснулись переходов 15463 игроков из 178 стран.